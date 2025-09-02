Ezért tűnik el a szenvedély a házasságból – Csendes gyilkos, ami végleg megöli az intimitást

A házasság vagy a romantikus kapcsolat alapját a szeretet, a bizalom, az őszinteség és a hűség adja. A kezdeti szakaszt többségében mindent elsöprő vágyak kavalkádja jellemzi, ami aztán később lecsendesül. Pedig az intimitásnak és az egymás iránti vonzalomnak nem feltétlen kell búcsút inteni!

Rengeteg házasságban észrevétlenül bukkan fel az intimitás hiánya.

Fotó: Dimitri Otis / GettyImages

Minden házasságból eltűnik az intimitás?

Sokan úgy gondolják, hogy az idő múlásának természetes velejárója, hogy az egymás iránt érzett szenvedély és vágy teljesen kikopik, pedig valójában tehetnétek ellene. Egy párkapcsolati tanácsadó megosztotta azokat a rejtett okokat, amelyek miatt a házasság gyorsan kihűl. Amennyiben szeretnéd, hogy ne csak a fogadalmatok tartson össze titeket, hanem a szeretetteljes, közeli kapcsolat is, akkor ez a cikk neked szól!

Ezért hűl ki a legtöbb házasság

Amanda Twiggs Johns párkapcsolati tanácsadó egy Instagram-bejegyzésben mutatott rá azokra a mögöttes okokra, amik tönkretehetik az intimitást egy házasságban. A szakértő kiemelte a biztonságos testi érintés jelentőségét, melynek hiánya teljes eltávolodáshoz vezethet. Ha a párok akár napokig nem fogják meg egymás kezét, nem csókolják vagy simogatják meg egymást, annak borzasztó hatása lehet a viszonyra.

Az intimitás hiánya lassan oltja ki a házassá szenvedélyét.

Fotó: 1shot Production / GettyImages

Nem csókoljátok meg egymást: a házastársi csóknak nem kell okot adni, hiszen ez mutatja a másik iránti szeretetet és elköteleződést, amit érdemes a mindennapok részévé tenni.

a házastársi csóknak nem kell okot adni, hiszen ez mutatja a másik iránti szeretetet és elköteleződést, amit érdemes a mindennapok részévé tenni. Kínosan érint titeket a közelség: egy intimitást nélkülöző házasságban a párok azt érezhetik, hogy a távolságtartás teljesen normális, hiszen ehhez szoktak hozzá. Sőt ez olyannyira általánossá válhat, hogy egy-egy intimebb pillanatban kifejezetten kellemetlenül érezhetitek magatokat.

egy intimitást nélkülöző házasságban a párok azt érezhetik, hogy a távolságtartás teljesen normális, hiszen ehhez szoktak hozzá. Sőt ez olyannyira általánossá válhat, hogy egy-egy intimebb pillanatban kifejezetten kellemetlenül érezhetitek magatokat. Tehernek érzitek az együttlétet: az együttlét nem csupán a vágyak kiélését jelenti, hanem a szeretet és a bizalom kimutatását. Fontos, hogy ne rutinként tekintsetek rá, amit kipipálhattok a teendők listáján, hanem a kettőtök közt lévő kötődést támogató élvezetként.

Íme a lesújtó igazság... A testi vonzalom hiánya miatt az érzelmi szakadék egyre szélesebb lesz, míg végül minden melegség elillan

– írta Amanda Twiggs Johns a bejegyzésben, majd felsorolta azokat a dolgokat, amikre szüksége van a feleknek, hogy a vágy fennmaradjon. A szakértő szerint fontos, hogy kívánatosnak érezzétek magatokat és kimutassátok az egymás iránti vonzalmatokat, sőt az sem utolsó szempont, hogy közelebb érezzétek magatokat egymáshoz, mint mondjuk két lakótárs.

Az alábbi videóból megtudhatod, hogyan szerezd vissza az intimitást a házasságodba:

