Kimerült vagy, esetleg kiégtél? Így derítheted ki

Mindannyian ismerjük az érzést, amikor semmihez sincs kedvünk. Reggel alig tudjuk kinyitni a szemünket, a kávé sem segít, a munka pedig csak egy végtelen feladatlistának tűnik. Ilyenkor legtöbben azt mondjuk, hogy csak fáradtak vagyunk. Mi van akkor, ha ez a fáradtság már nem múlik el néhány nap pihenéstől? Mi van, ha valójában a kiégés szélén állunk? Szilvási Gabriella munka- és szervezetpszichológus segít kideríteni az igazságot.

A kiégés lassan, alattomosan lopakodik be az életünkbe.

Fotó: VH-studio / Shutterstock

Amikor a pihenés sem segít

A fáradtság természetes; egy rohanós hét, kevés alvás, és egy nehéz időszak után mindenki kimerül. A fáradtság azonban pihenéssel elmúlik, ellenben a kiégéssel. Utóbbi esetben eltűnik a motiváció, a korábban szeretett munka teher lesz, a hétvége sem hoz megkönnyebbülést, és a kedvenc hobbink sem okoz már örömöt. Aki kiégett, gyakran nem is veszi észre, mi történt vele, csak azt érzi, hogy semmi nem olyan, mint azelőtt. Egyre üresebbnek és egyre ingerlékenyebbnek érzi magát.

A kiégés 5 árulkodó jele

1. Minden reggel nehezebben kelsz fel

Nemcsak fáradt vagy, hanem már az indulás gondolata is nyomaszt. A nap elején egyáltalán nem érzel motivációt, bármennyit is aludtál.

2. Eltűnt a lelkesedésed

Ami korábban örömöt adott, mára közömbössé vált. A sikerek sem töltenek fel, és egyre gyakrabban érzed: „minek ez az egész?”. A munkahelyi helyzetekhez egyre gyakrabban állsz hozzá cinizmussal.

3. Túlreagálod a stresszt

Apró problémákra is dühösen, feszülten reagálsz. Úgy érzed, semmi sem úgy sikerül, ahogy azt szeretnéd, egyre gyakrabban élsz meg tehetetlenséget a munkában.

4. Visszahúzódsz a kapcsolataidban

Nincs kedved találkozni senkivel, a barátaid üzeneteire sem válaszolsz, és minden társas helyzet fárasztónak tűnik.

5. A tested is jelez

A gyakori fejfájás, alvászavar, szívszorítás, emésztési panaszok vagy állandó feszültségérzet mind a tartós stressz és kimerültség tünetei lehetnek.

Ha ezek közül több pont is igaz rád, könnyen lehet, hogy nem egyszerű fáradtsággal, hanem kiégéssel küzdesz.

Hogyan jutunk idáig?

A kiégés fokozatosan kúszik be a mindennapokba. A tartós stressz, a túlterheltség, a folyamatos megfelelési kényszer és a pihenés hiánya együtt lassan felemészti az energiatartalékainkat.

Sokan hajlamosak minden feladatot magukra vállalni, nemcsak a munkahelyen, hanem otthon is. Ha a munka és a magánélet határa elmosódik, a céges telefont munkaidő után is felveszed, a munkahelyi e-mailt még este is megnyitod, és már a következő napi teendőkön gondolkodsz, akkor az agyad sosem kapcsol ki igazán. A folyamatos készenlét pedig a teljesítményre is negatívan hat.