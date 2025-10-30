Válj egy fogvatartott karácsonyi angyalává – „Nekik senki nem kíván boldog karácsonyt"

A modern kor emberének már teljesen természetes, hogy karácsonykor ajándékot ad szeretteinek. Sokan csatlakoznak ilyenkor „cipősdoboz akciókhoz” is, amit a rászorulóknak készítenek össze. A börtönökbe azonban senkinek nem jut eszébe karácsonyi ajándékot küldeni, kivéve a Mécses Szeretetszolgálatot. A közösség ugyanis azt tűzte zászlajára, hogy a börtönben lévőket pasztorálja, különösen karácsonykor.

A Mécses Szeretetszolgálat karácsonyi angyalokat és önkéntes levelezőket is szívesen fogad

Fotó: Gáll Regina

„Ablakot nyitunk a börtön falára”

A Mécses Szeretetszolgálat évtizedek óta szervez karácsonyi csomagküldési akciót, amely során önkéntesek és családok által írt rövid, személyes képeslapot és egy kis csomagot küldenek a fogvatartottaknak. A központilag összeállított csomagok elkészítését anyagilag lehet támogatni, de várják azok jelentkezését is, akik rövid, személyes üzenetet küldenének képeslapon az elítélteknek.

Ennek az akciónak a lényege, hogy egy képeslapot vagy egy levelet küldhetünk, kvázi karácsonyi angyalokként a börtönbe. Valaki olyan kapja meg a levelünket, akinek nem tudjuk a nevét, nem tudjuk miért ül a börtönben, vagy mit tett. A börtönlelkészek azoknak az elítélteknek osszák ki a leveleket, akiknek senki nem ír, akiknek senki nem kíván boldog karácsonyt már hosszú évek óta

– mesél a karácsonyi csomagküldésről Tarján Gabriella, a Mécses Szeretetszolgálat elnöke, aki maga is így csatlakozott kilenc évvel ezelőtt a közösséghez. Gabit annyira megérintette a karácsonyi levélküldés, hogy állandó levelezőként is jelentkezett a Mécseshez. Így ismerte meg azt a fogvatartottat, akivel már 9 éve levelezik ő és egész családja. A Mécses elnöke vallja, hogy a levelezés nem csak a fogvatartottra volt pozitív hatással, őket is megváltoztatta. Ma már családtagként tekintenek börtönben élő levelezőtársukra, akivel rendszeresen tartják a kapcsolatot és minden karácsonykor beszélnek vele telefonon is.

A Mécses tagjai rendszeresen járnak börtönlátogatásra is

Fotó: mecses.vaciegyhazmegye.hu

Karácsonyi angyalokat keres a Mécses Szeretetszolgálat

– Természetesen ezt a fajta elköteleződést a karácsonyi akciónkkal nem kell vállalni. Itt nem kérjük senkitől azt, hogy rendszeresen levelezzen a fogvatartottal. Csak annyit kérünk, hogy aki nyitott erre az váljon egy elítélt karácsonyi angyalává és küldjön pár kedves szót a börtönbe, hogy ők is érezzék, hogy valaki még gondol rájuk – fejti ki Gabriella, hozzátéve, hogy a karácsonyi képeslap mellett egy központilag összerakott csomagot is kapnak a fogvatartottak, amibe egy pici kávé, tea, csoki és keksz kerül.

De ez csak jelképes ajándék, igazán a levelek számítanak nekik, az emberi szó a külvilágból. Vissza is szoktak jelezni a lelkészek, hogy könnyes szemmel veszik át a leveleket a rabok. Van olyan, hogy egy egész iskolás osztály dönt úgy, hogy ír levelet a börtönbe karácsonykor, vagy épp egy család küldd be gyerekrajzokat nekik. Ezek számukra igazi kincsek, amik reményt és szeretetet adnak

– teszi hozzá a szeretetszolgálat elnöke, hangsúlyozva, hogy a csomagküldés nem jár elköteleződéssel, egyszeri jótékonysági lehetőség és még várják az önkénteseket.