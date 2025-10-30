Válj egy fogvatartott karácsonyi angyalává – „Nekik senki nem kíván boldog karácsonyt"

A modern kor emberének már teljesen természetes, hogy karácsonykor ajándékot ad szeretteinek. Sokan csatlakoznak ilyenkor „cipősdoboz akciókhoz” is, amit a rászorulóknak készítenek össze. A börtönökbe azonban senkinek nem jut eszébe karácsonyi ajándékot küldeni, kivéve a Mécses Szeretetszolgálatot. A közösség ugyanis azt tűzte zászlajára, hogy a börtönben lévőket pasztorálja, különösen karácsonykor.
A Mécses Szeretetszolgálat évtizedek óta szervez karácsonyi csomagküldési akciót, amely során önkéntesek és családok által írt rövid, személyes képeslapot és egy kis csomagot küldenek a fogvatartottaknak. A központilag összeállított csomagok elkészítését anyagilag lehet támogatni, de várják azok jelentkezését is, akik rövid, személyes üzenetet küldenének képeslapon az elítélteknek.
Ennek az akciónak a lényege, hogy egy képeslapot vagy egy levelet küldhetünk, kvázi karácsonyi angyalokként a börtönbe. Valaki olyan kapja meg a levelünket, akinek nem tudjuk a nevét, nem tudjuk miért ül a börtönben, vagy mit tett. A börtönlelkészek azoknak az elítélteknek osszák ki a leveleket, akiknek senki nem ír, akiknek senki nem kíván boldog karácsonyt már hosszú évek óta
– mesél a karácsonyi csomagküldésről Tarján Gabriella, a Mécses Szeretetszolgálat elnöke, aki maga is így csatlakozott kilenc évvel ezelőtt a közösséghez. Gabit annyira megérintette a karácsonyi levélküldés, hogy állandó levelezőként is jelentkezett a Mécseshez. Így ismerte meg azt a fogvatartottat, akivel már 9 éve levelezik ő és egész családja. A Mécses elnöke vallja, hogy a levelezés nem csak a fogvatartottra volt pozitív hatással, őket is megváltoztatta. Ma már családtagként tekintenek börtönben élő levelezőtársukra, akivel rendszeresen tartják a kapcsolatot és minden karácsonykor beszélnek vele telefonon is.
– Természetesen ezt a fajta elköteleződést a karácsonyi akciónkkal nem kell vállalni. Itt nem kérjük senkitől azt, hogy rendszeresen levelezzen a fogvatartottal. Csak annyit kérünk, hogy aki nyitott erre az váljon egy elítélt karácsonyi angyalává és küldjön pár kedves szót a börtönbe, hogy ők is érezzék, hogy valaki még gondol rájuk – fejti ki Gabriella, hozzátéve, hogy a karácsonyi képeslap mellett egy központilag összerakott csomagot is kapnak a fogvatartottak, amibe egy pici kávé, tea, csoki és keksz kerül.
De ez csak jelképes ajándék, igazán a levelek számítanak nekik, az emberi szó a külvilágból. Vissza is szoktak jelezni a lelkészek, hogy könnyes szemmel veszik át a leveleket a rabok. Van olyan, hogy egy egész iskolás osztály dönt úgy, hogy ír levelet a börtönbe karácsonykor, vagy épp egy család küldd be gyerekrajzokat nekik. Ezek számukra igazi kincsek, amik reményt és szeretetet adnak
– teszi hozzá a szeretetszolgálat elnöke, hangsúlyozva, hogy a csomagküldés nem jár elköteleződéssel, egyszeri jótékonysági lehetőség és még várják az önkénteseket.
– Azt gondolom, hogy aki képes meglátni az embert abban, aki ártott a társadalomnak, képes meglátni a szenvedőt egy bűnözőben, az képes az igazi szeretetre. A karácsonyi képeslapküldés egy icipici lépés, hogy érezze az elítélt, hogy van még remény, rájuk is gondol valaki karácsonykor és ha szabadul, könnyebben vissza tudjon illeszkedni a társadalomba. Hiszen ez a missziónk célja. A karácsonyi ajándékozás igazi lényegét lehet megélni ezzel az akcióval, hiszen mi magunk válunk ajándékká és nem a bejgli vagy a csillogó fények a lényeg, hanem a szeretet, amit adunk egymásnak – zárja gondolatait Tarján Gabriella.
Folyamatosan nő az igény a csomagokra. Tavaly karácsonykor 980 fogvatartottnak tudott csomagot küldeni a Mécses Szeretetszolgálat és valamilyen csoda folytán minden évben összegyűlik rá a pénz. Képeslapot vagy levelet december elejéig lehet feladni a Mécsesen keresztül, de aki inkább anyagilag járulna hozzá, az egészen karácsonyig megteheti, a közösség minden befolyó összeget erre az akcióra fordít.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.