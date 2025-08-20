UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
21°C Székesfehérvár

Hajna, Sámuel névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Jótékony célokat segítenek a palackvisszaváltók

szponzorált tartalom
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 20. 23:58
REpontjótékonyság
Három gyermekgyógyászati intézmény, júliustól pedig már hátrányos helyzetű családok és fejlesztésre szoruló gyermekek támogathatók a kötelező palackvisszaváltási rendszerben visszajáró pénzből. Már több száz millió forint adomány ért célba.

A hazai lakosság egyre nagyobb része dönt úgy, hogy az italcsomagolások kötelező visszaváltási rendszerében visszajáró pénzt nem vásárolja le, illetve nem utaltatja a bankszámlájára, hanem jótékony célra fordítja. Júliusig több mint 230 millió forint gyűlt így össze, amely a REpont rendszer által támogatott három gyermekgyógyászati intézménybe jut el. Azonos összeget kap a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, a Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinikája és a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza. 

 A gyűjtés folyamatos, a kedvezményezettek köre pedig július 1-jén megváltozott. A visszaváltási díj akkortól fél éven át felajánlható a hátrányos helyzetű családokat és gyermekeket támogató szervezeteknek az automatákon keresztül. Ezen adományok három országos segélyszervezethez – a Magyar Máltai Szeretetszolgálathoz, az Magyar Ökumenikus Segélyszervezethez és a Magyar Vöröskereszthez jutnak, akik a forrást a gyermek- és családvédelmi programjaik során használják fel. Az adományozás rendkívül egyszerű: a visszaváltó automatán elég egyetlen gombot megnyomni. 

Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet: innovatív gyermekbaleseti központ létesül 

 A REpont adományprogram a gyermekbaleseti osztály komplex átalakítását és egy speciális igényekre szabott, csecsemőbarát nappali egység kialakítását teszi lehetővé a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet számára – erre Dr. Nagy Anikó, a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet főigazgató főorvosa mutatott rá a támogatás júliusi átvételekor. Elmondta, hogy az intézet az ország legnagyobb gyermekbaleseti és sürgősségi központja, ahol évente 46 000 balesetet szenvedett gyermek közel 3500 műtéti beavatkozása történik. A támogatás felhasználásával egy olyan új, modern, innovatív gyermekbaleseti központot kívánnak létrehozni, amelyben a csecsemőket, a gyermekeket, a fiatalokat és a sportolókat a különböző korosztályoknak megfelelő, eltérő igényeik szerinti környezetben, személyre szabott, professzionális megoldással tudják gyógyítani és ápolni. Olyan központban, amelyben a digitalizáció is jelen van nemcsak a műtétek utáni betegmonitorozásában és az ápolásban, hanem az első mozdulatokat, az első lépéseket segítő technikákban, és ahol a környezet is segít enyhíteni a balesetekből adódó sokkhatást és fájdalmakat. Köszönjük a lakosság felajánlásait, amivel minden palacknál gondoltak ránk, amivel segítik a gyermekek országos szintű gyógyítását, s hogy partnerként tekintenek ránk a jövőbe mutató fejlesztések támogatásával” – köszönte meg. 

 Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinika: korszerű röntgengép segíti a gyermekek vizsgálatát

„Az első szó a köszöneté mindazoknak, akik egy egyszerű mozdulattal, az adomány gomb megnyomásával, beteg gyermekek ezreinek nyújtottak segítséget. Európa egyik legrégebben működő gyermekgyógyászati intézményeként, a legsúlyosabb gyermekbetegségek országos centrumaként és hazánk egyik legnagyobb gyermeksebészeti központjaként fontos célunk, hogy még jobb ellátást, körülményeket nyújthassunk a betegeinknek és a modernebb berendezésekkel gyógyíthassunk” – mondta prof. dr. Szabó Attila, a Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinika igazgatója, klinikai rektorhelyettes. A befolyt összeget egy olyan új röntgenkészülék beszerzésére fordítjuk, amely az eddigi eszköznél kisebb sugárdózissal sokkal jobb minőségű és felbontású, részletgazdagabb képalkotást tesz lehetővé. Az eszközt a napi gyermekgyógyászati gyakorlat szinte minden területén alkalmazzuk majd. „Köszönjük még egyszer mindenkinek, aki a visszaváltás során az adományozást választotta és ezzel segítette a beteg gyermekeket” – zárta az igazgató. 

Bethesda Gyermekkórház: megújul az égéssebészeti központ műtője és a gyermeksportközpont 

„Nagyszerű és megható látni, hogy ennyi ember döntött úgy: egyetlen mozdulattal segíteni szeretne a nálunk gyógyuló beteg gyermekeken. A felajánlásoknak hála olyan fejlesztéseket valósíthatunk meg, amelyek közvetlenül javítják betegeink ellátását: egyrészt az Országos Égéssebészeti Központunk műtőjét szereljük fel a legmodernebb eszközökkel – évente több száz gyermeket kezelünk itt –, másrészt a gyermeksportközpontunk számára alakítunk ki két új rendelőt, ahol a sportoló gyermekek prevencióját, baleseti ellátását és rehabilitációját végezhetjük magas színvonalon” – nyilatkozta dr. Velkey György János, a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója. 

Hirdetés

Nagyon egyszerű adományozni a REpont rendszerében 

A mérések szerint naponta átlagosan 10-11 millió palackot váltanak vissza a REpont rendszerében, ebből több ezer palack díját jótékony célra adományozzák a visszaváltók. A visszaváltó automatákon három lehetőségből választhatunk attól függően, hogyan szeretnénk visszakapni az 50 forintos díjat. A visszaváltók több mint 80 százaléka a boltban levásárolható utalványt választja, kisebb hányaduk a saját bankszámlájára utaltatja a pénzt, és szintén kisebb, de növekvő hányaduk az adományozás lehetőségét választja ki a kijelzőn. Ekkor a visszaváltott palackok után járó 50 forintot jótékony célra ajánlhatja fel. 

Júliustól a családok segítésére lehet adományozni a REpont automatáknál 

Júliustól december 31-ig új célra, a nehéz helyzetű családok segítésére, és gyermekek fejlesztésére lehet adományozni a REpont automatáknál. Az adomány az említett három segélyszervezet, a Magyar Vöröskereszt, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, valamint a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet között oszlik meg. Naponta átlagosan 10-11 millió visszaváltás történik, ebből több ezer palack díját jótékony célra adományozzák a visszaváltók. 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat az ország különböző pontjain működő, családok átmeneti otthonait fejleszti a támogatásból. Ezek az intézmények nemcsak lakhatást biztosítanak, a gyermekek számára közösségi és fejlesztő foglalkozásokat, a szülőknek pedig tanácsadást és munkaerőpiaci támogatást is nyújtanak, hogy a krízishelyzetbe került családok újraépíthessék életüket. A szervezet emellett hátrányos helyzetű gyerekeket fejlesztő játszóterei fenntartását is finanszírozza a támogatásból. 

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet többféle programot szervez hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztésére. A Biztos Kezdet Gyerekházak a legkisebbek fejlődését támogatják, míg a Tanodákban és a Jelenlét Pontokon a nagyobb gyermekek kapnak rendszeres fejlesztést, korrepetálást, pályaorientációs segítséget és részt vehetnek terápiás foglalkozásokon. A szervezet e kezdeményezésekre költi a vásárlóktól kapott összeget. 

A Magyar Vöröskereszt a felajánlott összegből a látókörében lévő rászoruló családokat támogatja országszerte. A humanitárius szervezet kifejezetten olyan szolgáltatásokat, illetve segélyeket biztosít, amelyek támogatás nélkül nem érhetők el a rászorulók számára. Ilyenek például az első gyermeküket váró fiatal anyák segítése, valamint a gyermektáboroztatás, az egészséges életmódra, pénzügyi alapismeretekre és közösségi együttműködésre vonatkozó képzések szervezése.

Hirdetés 

Tudtad, hogy a REpont rendszer lehetőséget biztosít arra, hogy a visszaváltási díjat a fogyasztók jótékony célra is felajánlhassák? Ennek köszönhetően segíteni csak egy egyszerű gombnyomás, és a visszaváltási díjakból akár valaki álmát is valóra válthatjuk.

A cikk a MOHU támogatásával készült.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu