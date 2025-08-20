Jótékony célokat segítenek a palackvisszaváltók

A hazai lakosság egyre nagyobb része dönt úgy, hogy az italcsomagolások kötelező visszaváltási rendszerében visszajáró pénzt nem vásárolja le, illetve nem utaltatja a bankszámlájára, hanem jótékony célra fordítja. Júliusig több mint 230 millió forint gyűlt így össze, amely a REpont rendszer által támogatott három gyermekgyógyászati intézménybe jut el. Azonos összeget kap a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, a Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinikája és a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza.
A gyűjtés folyamatos, a kedvezményezettek köre pedig július 1-jén megváltozott. A visszaváltási díj akkortól fél éven át felajánlható a hátrányos helyzetű családokat és gyermekeket támogató szervezeteknek az automatákon keresztül. Ezen adományok három országos segélyszervezethez – a Magyar Máltai Szeretetszolgálathoz, az Magyar Ökumenikus Segélyszervezethez és a Magyar Vöröskereszthez jutnak, akik a forrást a gyermek- és családvédelmi programjaik során használják fel. Az adományozás rendkívül egyszerű: a visszaváltó automatán elég egyetlen gombot megnyomni.
Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet: innovatív gyermekbaleseti központ létesül
A REpont adományprogram a gyermekbaleseti osztály komplex átalakítását és egy speciális igényekre szabott, csecsemőbarát nappali egység kialakítását teszi lehetővé a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet számára – erre Dr. Nagy Anikó, a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet főigazgató főorvosa mutatott rá a támogatás júliusi átvételekor. Elmondta, hogy az intézet az ország legnagyobb gyermekbaleseti és sürgősségi központja, ahol évente 46 000 balesetet szenvedett gyermek közel 3500 műtéti beavatkozása történik. A támogatás felhasználásával egy olyan új, modern, innovatív gyermekbaleseti központot kívánnak létrehozni, amelyben a csecsemőket, a gyermekeket, a fiatalokat és a sportolókat a különböző korosztályoknak megfelelő, eltérő igényeik szerinti környezetben, személyre szabott, professzionális megoldással tudják gyógyítani és ápolni. Olyan központban, amelyben a digitalizáció is jelen van nemcsak a műtétek utáni betegmonitorozásában és az ápolásban, hanem az első mozdulatokat, az első lépéseket segítő technikákban, és ahol a környezet is segít enyhíteni a balesetekből adódó sokkhatást és fájdalmakat. Köszönjük a lakosság felajánlásait, amivel minden palacknál gondoltak ránk, amivel segítik a gyermekek országos szintű gyógyítását, s hogy partnerként tekintenek ránk a jövőbe mutató fejlesztések támogatásával” – köszönte meg.
Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinika: korszerű röntgengép segíti a gyermekek vizsgálatát
„Az első szó a köszöneté mindazoknak, akik egy egyszerű mozdulattal, az adomány gomb megnyomásával, beteg gyermekek ezreinek nyújtottak segítséget. Európa egyik legrégebben működő gyermekgyógyászati intézményeként, a legsúlyosabb gyermekbetegségek országos centrumaként és hazánk egyik legnagyobb gyermeksebészeti központjaként fontos célunk, hogy még jobb ellátást, körülményeket nyújthassunk a betegeinknek és a modernebb berendezésekkel gyógyíthassunk” – mondta prof. dr. Szabó Attila, a Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinika igazgatója, klinikai rektorhelyettes. A befolyt összeget egy olyan új röntgenkészülék beszerzésére fordítjuk, amely az eddigi eszköznél kisebb sugárdózissal sokkal jobb minőségű és felbontású, részletgazdagabb képalkotást tesz lehetővé. Az eszközt a napi gyermekgyógyászati gyakorlat szinte minden területén alkalmazzuk majd. „Köszönjük még egyszer mindenkinek, aki a visszaváltás során az adományozást választotta és ezzel segítette a beteg gyermekeket” – zárta az igazgató.
Bethesda Gyermekkórház: megújul az égéssebészeti központ műtője és a gyermeksportközpont
„Nagyszerű és megható látni, hogy ennyi ember döntött úgy: egyetlen mozdulattal segíteni szeretne a nálunk gyógyuló beteg gyermekeken. A felajánlásoknak hála olyan fejlesztéseket valósíthatunk meg, amelyek közvetlenül javítják betegeink ellátását: egyrészt az Országos Égéssebészeti Központunk műtőjét szereljük fel a legmodernebb eszközökkel – évente több száz gyermeket kezelünk itt –, másrészt a gyermeksportközpontunk számára alakítunk ki két új rendelőt, ahol a sportoló gyermekek prevencióját, baleseti ellátását és rehabilitációját végezhetjük magas színvonalon” – nyilatkozta dr. Velkey György János, a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója.
Nagyon egyszerű adományozni a REpont rendszerében
A mérések szerint naponta átlagosan 10-11 millió palackot váltanak vissza a REpont rendszerében, ebből több ezer palack díját jótékony célra adományozzák a visszaváltók. A visszaváltó automatákon három lehetőségből választhatunk attól függően, hogyan szeretnénk visszakapni az 50 forintos díjat. A visszaváltók több mint 80 százaléka a boltban levásárolható utalványt választja, kisebb hányaduk a saját bankszámlájára utaltatja a pénzt, és szintén kisebb, de növekvő hányaduk az adományozás lehetőségét választja ki a kijelzőn. Ekkor a visszaváltott palackok után járó 50 forintot jótékony célra ajánlhatja fel.
Júliustól a családok segítésére lehet adományozni a REpont automatáknál
Júliustól december 31-ig új célra, a nehéz helyzetű családok segítésére, és gyermekek fejlesztésére lehet adományozni a REpont automatáknál. Az adomány az említett három segélyszervezet, a Magyar Vöröskereszt, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, valamint a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet között oszlik meg. Naponta átlagosan 10-11 millió visszaváltás történik, ebből több ezer palack díját jótékony célra adományozzák a visszaváltók.
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat az ország különböző pontjain működő, családok átmeneti otthonait fejleszti a támogatásból. Ezek az intézmények nemcsak lakhatást biztosítanak, a gyermekek számára közösségi és fejlesztő foglalkozásokat, a szülőknek pedig tanácsadást és munkaerőpiaci támogatást is nyújtanak, hogy a krízishelyzetbe került családok újraépíthessék életüket. A szervezet emellett hátrányos helyzetű gyerekeket fejlesztő játszóterei fenntartását is finanszírozza a támogatásból.
A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet többféle programot szervez hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztésére. A Biztos Kezdet Gyerekházak a legkisebbek fejlődését támogatják, míg a Tanodákban és a Jelenlét Pontokon a nagyobb gyermekek kapnak rendszeres fejlesztést, korrepetálást, pályaorientációs segítséget és részt vehetnek terápiás foglalkozásokon. A szervezet e kezdeményezésekre költi a vásárlóktól kapott összeget.
A Magyar Vöröskereszt a felajánlott összegből a látókörében lévő rászoruló családokat támogatja országszerte. A humanitárius szervezet kifejezetten olyan szolgáltatásokat, illetve segélyeket biztosít, amelyek támogatás nélkül nem érhetők el a rászorulók számára. Ilyenek például az első gyermeküket váró fiatal anyák segítése, valamint a gyermektáboroztatás, az egészséges életmódra, pénzügyi alapismeretekre és közösségi együttműködésre vonatkozó képzések szervezése.
Hirdetés
Tudtad, hogy a REpont rendszer lehetőséget biztosít arra, hogy a visszaváltási díjat a fogyasztók jótékony célra is felajánlhassák? Ennek köszönhetően segíteni csak egy egyszerű gombnyomás, és a visszaváltási díjakból akár valaki álmát is valóra válthatjuk.
A cikk a MOHU támogatásával készült.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.