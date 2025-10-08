Jákob Zoltán: A hírnév és a vagyon vonzó tud lenni

Jákob Zoltán azon hazai celebek közé tartozik, aki rengeteget fordít az emberek megsegítéségre. Legyen az adakozás, testi- és lelki segítség vagy akár az életmódváltás. Erről és még minden másról mesélt a hot! magazinnak adott interjújában.

Jákob Zoltán élete: a kaland, vágyak és önismeret útja - Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

Az interjú előtt mondtad, hogy keresed az utadat. Ez mit jelent?

Gyerekként azt hiszed, hogy mire felnősz, mindent tudni fogsz. Nos, nálam még mindig tart a gyerekkor, és közben próbálom megfejteni az élet értelmét vagy éppen azt, hogy mi ad igazán értelmet az életnek.

Be kell vezetni az életünkbe történeteket, történéseket, élményeket, kalandokat és az alkotást, mert elveszti az értelmét.

Mire jöttél rá?

A buddhisták azt mondják, hogy vegyünk vissza a vágyakozásból, mert az okozza a szenvedést. Ezzel nem értek teljesen egyet, mert ha elvesztem a vágyaimat, akkor nincsenek motivációim. A halál és az elmúlás gondolatával is ez van: gyűlöljük, meg persze egy rossz dolog, de ha elveszted azt, hogy vége van, akkor azt gondolod, hogy mindenre van időd. Akkor pedig nincs semmi, ami rávenne arra, hogy a megfelelő célokat tűzd ki.

Te miből vettél vissza?

Tudatosan visszavettem a vágyaimból. Már nem vágyom anyagi javakra vagy töméntelen utazásra, és sok barátra sem. De az sem jó, ha teljesen visszaveszed, mert szürkévé teszi a hétköznapokat.

Jákob Zoltán vagyona és az adakozás sötét oldala

Szeretsz egyedül lenni?

Nekem sokat segít az, ha elmegyek valahová. Minden hónapban elutazom. Idén ezt kétszer hagytam ki: egyszer amikor egy új márkát hoztam be, most pedig a rendezvényünk miatt nem sikerült.

Mind a márka, mind az expó nagy érdeklődést váltott ki az emberekből, amiért hálás vagyok. Nagyjából egy hét az, amit egészségesnek érzek egy utazásnál.

Egyedül vagyok, meditálok, gondolkodom, kikapcsolom az agyam a munkából. Magyarországon mindenki ismer. Bárhol találkozom bárkivel, az emberek egy jó kedélyű, pozitív és barátkozós emberként ismernek. Ezt azonban nem lehet a nap 24 órájában csinálni. Ilyenkor élvezem, hogy egy hétig senki sem ismer.

Jákob Zoltán még mindig keresi a társát - Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

Szóba került az elmúlás. Te mennyire gondoskodtál előre a családod jövőjéről?