Jákob Zoltán: A hírnév és a vagyon vonzó tud lenni

Jákob Zoltán azon hazai celebek közé tartozik, aki rengeteget fordít az emberek megsegítéségre. Legyen az adakozás, testi- és lelki segítség vagy akár az életmódváltás. Erről és még minden másról mesélt a hot! magazinnak adott interjújában.
Az interjú előtt mondtad, hogy keresed az utadat. Ez mit jelent?
Gyerekként azt hiszed, hogy mire felnősz, mindent tudni fogsz. Nos, nálam még mindig tart a gyerekkor, és közben próbálom megfejteni az élet értelmét vagy éppen azt, hogy mi ad igazán értelmet az életnek.
Be kell vezetni az életünkbe történeteket, történéseket, élményeket, kalandokat és az alkotást, mert elveszti az értelmét.
Mire jöttél rá?
A buddhisták azt mondják, hogy vegyünk vissza a vágyakozásból, mert az okozza a szenvedést. Ezzel nem értek teljesen egyet, mert ha elvesztem a vágyaimat, akkor nincsenek motivációim. A halál és az elmúlás gondolatával is ez van: gyűlöljük, meg persze egy rossz dolog, de ha elveszted azt, hogy vége van, akkor azt gondolod, hogy mindenre van időd. Akkor pedig nincs semmi, ami rávenne arra, hogy a megfelelő célokat tűzd ki.
Te miből vettél vissza?
Tudatosan visszavettem a vágyaimból. Már nem vágyom anyagi javakra vagy töméntelen utazásra, és sok barátra sem. De az sem jó, ha teljesen visszaveszed, mert szürkévé teszi a hétköznapokat.
Szeretsz egyedül lenni?
Nekem sokat segít az, ha elmegyek valahová. Minden hónapban elutazom. Idén ezt kétszer hagytam ki: egyszer amikor egy új márkát hoztam be, most pedig a rendezvényünk miatt nem sikerült.
Mind a márka, mind az expó nagy érdeklődést váltott ki az emberekből, amiért hálás vagyok. Nagyjából egy hét az, amit egészségesnek érzek egy utazásnál.
Egyedül vagyok, meditálok, gondolkodom, kikapcsolom az agyam a munkából. Magyarországon mindenki ismer. Bárhol találkozom bárkivel, az emberek egy jó kedélyű, pozitív és barátkozós emberként ismernek. Ezt azonban nem lehet a nap 24 órájában csinálni. Ilyenkor élvezem, hogy egy hétig senki sem ismer.
Szóba került az elmúlás. Te mennyire gondoskodtál előre a családod jövőjéről?
Az utódok ölébe hulló javak ártalmasak. Egy alapvető biztonság jót tesz, de ha sok, akkor visszaüthet.
Régen az volt előttem, hogy gondoskodjak arról, hogy generációról generációra megmaradjon a családi vagyon.
Majd rájöttem arra, hogy ha ez korlátlanul rendelkezésre áll a gyerekeknek, akkor ártalmas nekik: egyszerűen elvesztik a realitásérzéküket és azt, hogy munkával keressenek pénzt.
Azt szokták mondani, hogy nem halat kell adni az embereknek, hanem meg kell tanítani őket halászni.
Így van! Az adakozásban is hasonló az álláspontom: nagyon jó segíteni, de átfordulhat a visszájára is. Az emberi természet olyan, hogy ha küzdenie kell, akkor küzd, de ha nem kell, akkor nem teszi. Persze nem hibáztatok senkit. Aki meg sem próbál tenni a saját boldogulásáért, aki folyton újra és újra kér, majd nem kap, annak a szemében egyszeriben gonosszá válik az adakozó.
Min lehetne változtatni?
A működést kellene olajozottabbá tenni, viszont ehhez nagyon komoly operatív munka szükséges, hogy ki tudjuk szűrni, ki az, aki igazán rászoruló.
A saját házam táján mi is ezt csináljuk: igyekszünk kiszűrni a megkereséseket, de nagyjából havi tízmilliót költök jótékonykodásra.
De igazából nem csak az én feladatom lenne.
Nemrég indítottál egy sorozatot Zoli megoldja címmel.
Nemcsak rászorulóknak segítek, de vágyakat is próbálok megoldani. Nem szabad teljesen elfojtani őket: lehetnek reális és nehezen elérhető vágyaink is, én pedig az utóbbiakat igyekszem megoldani az embereknél. A fiam megszerezte a pilótajogosítványt, és Budaörsön két embert elviszünk repülni, akik még sosem ültek repülőgépen. Kíváncsi voltam a reakciókra, de óriási boldogságot láttam az arcukon.
Nemrégiben megházasodott a fiad. Milyen após vagy?
Egy igazi főnyeremény! (Nevet.) Tisztelem a menyemet, hogy ilyen jó életet teremtett a fiamnak, mert látványosan javult a fiam hangulata, amióta a feleségével van. Becsülöm ezt a lányt, és ezt ő is érzi. Szoktam dicsérni a fiam ízlését – persze volt kitől örökölnie! (Nevet.)
Milyen érzés volt apaként látni, hogy megnősül a fiad?
Minden szülő félti a gyerekét. Tulajdonképpen bejön a családba egy olyan ember, aki addig ismeretlen volt. Jogosan merül fel a kérdés, hogy mik ezzel a szándékai.
Ugye a lányaimmal kapcsolatban is jönnek az udvarlók, akkor egy jó apukának rögtön az a kérdése, hogy vajon tisztességesek-e a fiú szándékai.
Ez a kérdés a menyemnél fel sem merült! Amikor látom a fiamon, hogy boldog vele, akkor nincs mit magyarázni.
Te magad nem tervezed, hogy ismét megnősülj?
Ha én nősülök, akkor nagy feneket kerítek neki, de nagyon nehéz párt találnom. Barátkozom hölgyekkel, igényem is van rá, hogy jóban legyek velük, viszont a párkapcsolat nálam igen komplikált. Rendkívül bonyolulttá teszi a dolgot az, hogy ismert vagyok.
A legnépszerűbb celebek közé soroltak.
Negyedik lettem. Alapvető emberi tulajdonság, hogy a hírnév és a vagyon nagyon vonzó.
Egyszer volt egy lány, aki megkérdezte, hogy engem tényleg mindenhol megismernek-e, és ha összejönnék vele, akkor vinném-e mindig magammal, és mutogatnám-e mindenhol.
Nem tudtam, hogy mi a jó válasz, ezért azt mondtam, hogy ha igényli, akkor szerepel, ha nem, akkor nem, de később úgyis igényelni fogja.
Ahhoz kell egyfajta kitartás, hiszen sokan megállítanak az utcán.
Régebben összeismerkedtem egy lánnyal egy buliban, és nem tudta, hogy engem mindig megállítanak, és fotózkodnak velem.
Az elején látszólag zavarta, később pedig azt mondta, hogy „Na, ez azért valami!” Csak idő kell hozzá; van, akinek tíz perc – van, akinek évek.
Most keresel társat magad mellé?
A párválasztás sokrétű. Egyrészt akarunk magunk mellé egy lelki társat. Sok nővel tudok kapcsolódni és lelkileg sokat adni egymásnak. Emiatt nekem sokkal többet ér egy beszélgetős este, attól függetlenül, hogy nem lesz utána belőle semmi vagy csak barátok leszünk. Ha minőségi időt szánunk valakire, akkor ő viszonozza. Ezt a közösen töltött időt igyekszem minőségi értékekkel feltölteni. Négy dologra vágyom: filozófiára, bulvárra, intimitásra és humorra.
Ezekből kiderül, hogy az illető csak a felszínt szeretné-e kapargatni vagy tényleg meg akar ismerni engem.
