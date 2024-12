„A bácsi egy igazi fiú angyal” – vadidegen teljesítette a 3 éves kislány kívánságát Budaörsön

Zsuzsa abban bízik, hogy cikkünk nyomán egyre többen állnak majd meg néha egy pillanatra, hogy ne csak magukkal foglalkozzanak, hanem alkalmanként észrevegyék a körülöttük zajló életet, hiszen egy apró cselekedettel is lehet hatalmas örömet szerezni valakinek. Ilyen a Baptista Szeretetszolgálat Cipősdoboz akciója is, ahová Zsuzsa és kislánya is leadott egy csomagot, amivel beindították a jó cselekedetek körforgását. Zsuzsa és kislánya története bizonyítja, hogy igaz a mondás, miszerint jótett helyébe jót várj.