Adományozni szeretnél karácsonykor, de nem tudod hogyan? Így teheted meg a legegyszerűbben!

Karácsonykor mindenki szíve tele van szeretettel, ilyenkor sokan szeretnének segíteni a rászorulókon. Azonban örök kérdés, hogy milyen szervezetnek érdemes utalni, akik tényleg továbbítják az összeget. Az ünnepi sürgés-forgásban ráadásul nincs is sok idő arra, hogy az adományunkat eljuttassuk a megfelelő helyre. Ehhez nyújtunk most segítséget, összegyűjtve azokat az adományozási formákat, amiket időhiányában is kipróbálhatsz és biztosan jó helyre kerül a segítség.

Karácsonykor adományozni különösen is fontos, hiszen a szeretet ünnepén még maróbb tud lenni a szükség és a hiány Fotó: Pexels.com

Karácsonyi adományozás a REpont segítségével

Az üvegvisszaváltási rendszer használatára egyre többen szoktak rá, hiszen minden üveg beváltásával visszakapunk 50 forintot, amit már kifizettünk egyszer. Az automaták azonban felkínálnak egy olyan lehetőséget is, hogy az üvegekből összegyűlt pénzt el is adományozhatjuk. Ennek köszönhetően segíteni csak egy egyszerű gombnyomás lesz és a visszaváltási díjakból akár valaki álmát is valóra válthatjuk, vagy egy beteg kisgyermek gyógyulását támogathatjuk. Itt lehet adakozni több gyermekkórháznak, de egy általunk választott alapítványnak is. Ehhez csak egy QR-kódra van szükségünk, amit az automata beolvas és máris küldi az anyagi hozzájárulásunkat az érintettnek. Az automaták megjelenésével rengeteg alapítvány osztotta meg saját QR-kódját, köztük olyan családok is, akik méregdrága, életmentő génterápiára vagy gyógymódra, kezelésre gyűjtenek. Ezzel a módszerrel valójában nem is kell más alkalmat keresned az adakozásra, mint az amúgy is rutinná vált üvegvisszaváltást. Csak a gépen kell mást megnyomni, mint eddig, hogy csodássá tedd valaki karácsonyát.

A REponttal egyszerűbb az adakozás, mint valaha Fotó: Vémi Zoltán / VG

Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Ha olyan szervezetet keresünk, aminek a legnagyobb a kapcsolati hálója és a lehető legtöbb rászorulón tud segíteni, akkor a Máltai Szeretetszolgálat tökéletes választás lehet. A szeretetszolgálat több akciót is hirdet karácsonykor azért, hogy a lehető legtöbb emberen és a legtöbb módon tudjon segíteni. A szervezet honlapján a "segítenék" fülre kattintva több opciót is felajánlanak, hogy miképp lehet jótékonykodni. A pénzadományok fült választva egyszeri és rendszeres utalást is beállíthatunk, általunk kiválasztott összegben, így a karácsonyi jócselekedetet könnyen véghez is vihetjük. A pénz pedig biztosan elér a rászorulókhoz.