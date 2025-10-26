Hova lett a "Kis Herkules"? Egykoron a legerősebb kisfiú volt, ma már ennek pontosan az ellentétje

A "Kis Herkules", aki egykoron a világ legerősebb kisfiúja volt, ma már teljesen más életet él. Korábban emesélte, hogy mi mindent tett meg azért, hogy ámulatba ejtő izomzattal rendelkezzen gyerekként.

Elképesztő napi rutinja volt a kisfiúnak, akit csak "Kis Herkules" néven emlegettek Fotó: YouTube/Inside Edition

"Kis Herkules" aki ma már inkább a nyugalom embere, mintsem a súlyemelésé

Richard Sandrak, akit gyerekkorában „Kis Herkulesnek" hívtak, ma már felnőtt, és teljesen más életet él, mint amikor világhírű lett. 2000-ben került először a címlapokra, amikor édesanyja, a fitness sztár Lena Sandrak és édesapja, a harcművész világbajnok Pavel Sandrak bemutatta lenyűgöző izomzatát. Szülei azt mondták, Richard követni akarta apja példáját, de húsz év elteltével más irányt vett az élete - olvasható a LADbible cikkében.

Ma már teljesen más életmódot folytat, feladta a súlyemelést, és meglepte azokat, akik évekkel ezelőtt figyelemmel kísérték gyermekcsodáját.

Gyerekként szigorú edzéstervet követett: naponta 600 fekvőtámasz és felülés, valamint 300 guggolás szerepelt a rutinjában. Így alakult ki tankhoz hasonló izomzata, ami most már érthető.

Nyolcévesen már 95 kg-ot tudott fekvenyomni, három évvel később „a világ legerősebb fiúja” címet kapta, és tizenéves korára egyre izmosabb lett, sőt, karatézni is elkezdett. Testzsírszázaléka mindössze egy százalék volt, amit az egészségügyi szakértők veszélyesen alacsonynak tartanak.

Richard 2015-ben Fotó: YouTube/Inside Edition

Richard később beszélt arról is, hogy apja bántalmazta, ami odáig fajult, hogy az apja édesanyját is megütötte. Ekkor Richard hatósághoz fordult, akik visszaküldték Ukrajnába. A „Kis Herkules” azt is elmondta, hogy a súlyemelés „majdnem poszttraumás élményként” él benne, kapcsolódva a múltjához.

Tizenévesként a tornát, úszást és kosárlabdát választotta, de küzdött az alkohollal is, mivel sokat bulizott, és mindig volt nála alkohol. Idén korábban a Metro-nak adott interjúban elmondta, hogy már egy éve józan.

2015-ben az Inside Editionnek adott interjúban azt mondta:

Már nem emelek súlyokat. Az emberek különlegesnek akartak beállítani – de sok gyereknek hasonló az izomzata.

Büszke múltjára, de nem akar benne ragadni.