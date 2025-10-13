Ezt nem láttuk jönni: Király Viktor elképesztő izomzatot villantott

Király Viktor sokkoló változással lepte meg a követőit Instagramon. Az általa feltöltött videóban levette magáról a felsőjét, hogy megmutassa, milyen izomzatot is épített magának, egy aprócska pici kis csavarral megfűszerezve.
Király Viktor az Instagramra töltött fel egy elképesztő videót, ahol brutális izomzatot villantott. A videón látszik, hogy görög isteneket megszégyenítő izomzattal rendelkezik, számolni lehet a kockákat a hasán. Na de mindez csak a virtuális térben létezik, hiszen az énekes kipróbálta a mesterséges intelligencia átalakító funckióját, és olyan izomzatot varázsolt a testére, amitől szinte leesik az állunk.
Jó reggelt! Szerintetek túl toltam az edzést mostanába?
- teszi fel a kérdést az ominózus bejegyzés alatt.
A kommentelők természetes rárepültek az AI által generált elképesztő kinézetre, köztük Pásztor Anna az Anna and the Barbies énekesnője is, aki egyszerűen csak annyit kérdezett:
Khm…hol is laksz pontosan?
Egyik rajongója szerint pedig jól áll az énekesnek az izomzat: „De csodálatosan nézel ki, nagyon jól áll...most igazi karakteres izmos sármos kemény férfi vagy így.”
Az bizonyos, hogy a videó hatalmas meglepődést keltett a követői körében, akik örömmel fogadták a mesterséges intelligencia által alkotott videót.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.