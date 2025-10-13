Ezt nem láttuk jönni: Király Viktor elképesztő izomzatot villantott

Király Viktor sokkoló változással lepte meg a követőit Instagramon. Az általa feltöltött videóban levette magáról a felsőjét, hogy megmutassa, milyen izomzatot is épített magának, egy aprócska pici kis csavarral megfűszerezve.

Király Viktornak sikerült sokkolnia a rajongóit - olyan izomzatot villantott, hogy alig hiszünk a szemünknek / Fotó: Máté Krisztián

Király Viktor testépítőnek áll?

Király Viktor az Instagramra töltött fel egy elképesztő videót, ahol brutális izomzatot villantott. A videón látszik, hogy görög isteneket megszégyenítő izomzattal rendelkezik, számolni lehet a kockákat a hasán. Na de mindez csak a virtuális térben létezik, hiszen az énekes kipróbálta a mesterséges intelligencia átalakító funckióját, és olyan izomzatot varázsolt a testére, amitől szinte leesik az állunk.

Jó reggelt! Szerintetek túl toltam az edzést mostanába?

- teszi fel a kérdést az ominózus bejegyzés alatt.



A kommentelők természetes rárepültek az AI által generált elképesztő kinézetre, köztük Pásztor Anna az Anna and the Barbies énekesnője is, aki egyszerűen csak annyit kérdezett:

Khm…hol is laksz pontosan?

Egyik rajongója szerint pedig jól áll az énekesnek az izomzat: „De csodálatosan nézel ki, nagyon jól áll...most igazi karakteres izmos sármos kemény férfi vagy így.”

Az bizonyos, hogy a videó hatalmas meglepődést keltett a követői körében, akik örömmel fogadták a mesterséges intelligencia által alkotott videót.