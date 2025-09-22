Tartós kapcsolatra vágysz? A tudomány szerint ennyi az ideális korkülönbség

Az elmúlt évtizedekben nagyon fontossá vált a szabad gondolkodás és az önmegvalósítás, ami merőben megváltoztatta a tökéletes párkapcsolatról alkotott képet is. Hiszen olyan, sokak számára furcsa trendek is meghódították a világot, melynek hallatán nagyszüleink valószínűleg a szívükhöz kapnának. Mindennek ellenére azonban máig vitatott téma, hogy mennyi az ideális korkülönbség.

Vajon a csekély vagy a nagy korkülönbséggel jársz jobban?

Fotó: Dmytro Zinkevych / Shutterstock

Ne hagyd figyelmen kívül a korkülönbséget! Ez lehet a tartós kapcsolat kulcsa

Vajon hányszor hallottad már azt, hogy “a kor csak egy szám” vagy “a korkülönbség nem is számít”? Mint említettük, az utóbbi években sokkal megértőbbek lettünk, valószínűleg mégsem repesnél az örömtől, ha a 20 éves lányod egy korodbeli férfival állítana haza. Persze ízlések és pofonok, azonban egy szakértő elárulja, hogy mit mond erről a tudomány.

A kisebb korkülönbséggel jársz a legjobban!

A szakértők egyértelműen azt hangoztatják, hogy csekély korkülönbség által lehet részed tartósabb párkapcsolatban, ami maximum 3 év eltérést jelent közted és a partnered között.

Sokkal nagyobb valószínűséggel lesztek egy hullámhosszon a pénzügyeiteket illetően, megtakarítások, kiadások és befektetések terén

– magyarázta a témával kapcsolatban Eloise Skinner pszichoterapeuta a Metronak, valamint kiemelte azt is, hogy minél csekélyebb a korkülönbség, annál biztosabb, hogy az egészségi állapototok is hasonló lesz.

A szakértő az utóbbival arra kívánt utalni, hogy a megegyező fizikai képesség lehetővé teszi, hogy megegyezzenek a hobbijaitok, a szabadidős tevékenységeitek vagy éppen az utazási céljaitok. Ugyanis a nagy korkülönbséggel küzdő párok ilyen téren való elégedettségi szintje csökken a kapcsolat ideje alatt, hiszen nem tudnak kiteljesedni.

A tudomány szerint a csekély korkülönbség a legideálisabb.

Fotó: PeopleImages / Shutterstock

A túl nagy korkülönbség árnyoldala

A nagy körkülönbségből számtalan probléma adódhat, ami folyamatos kihívások elé állíthatja a partnereket, ez pedig veszekedésekhez vezethet. Ide sorolható többek között az érettségi szint, az élettapasztalatok, az értékek, a prioritások és az elvárások eltérése. A szakértő emellett olyan nagyobb kihívást is említ, mint a családalapítás, ami miatt a párok élete 180 fokos fordulatot vehet.