Kijött a 14 év korkülönbség? Titokban szétment a sztárpár, a színész már tovább is lépett

Titokban szakított modell barátnőjével az egyik legkeresettebb színész – és már tovább is lépett, közel került ugyanis az egyik kolléganőjéhez. A 32 éves Will Poulter és a hamarosan 46 éves, egygyermekes anyuka, Bobby T még 2022-ben jöhettek össze, amikor csókolózni láttak őket Hollywood utcáin. A színész tavaly januárban vállata fel, hogy a nála 14 évvel idősebb modellel jár, miután együtt töltötték a karácsonyt.

Titokban szakított modell barátnőjével az egyik legkeresettebb színész, Will Poulter Fotó: PA / Northfoto

Will – aki a 2010-es évek elején vált híressé, és azóta számos más produkcióban is láthattuk – a múlt héten már Saffron Hocking színésznővel ebédelt Londonban, pár héttel azután, hogy együtt vettek részt a Glastonbury fesztiválon és a wimbledoni tenisztornán is.

Will a múlt héten már Saffron Hocking színésznővel ebédelt Londonban Fotó: SWNS

Will és Bobby remekül érezték magukat együtt, de rájöttek, hogy ez nem fog sokáig tartani. Bobby számára mindig a fia lesz a legfontosabb, és ő Amerikában él. Will már egy ideje ismeri Saffront, de mostanában több időt töltenek együtt

– idézi egy bennfentes szavait a The Sun. Hozzátette, a két színész közötti szikra mindenki számára nyilvánvaló. Will és Saffron állítólag két évvel ezelőtt találkoztak először egy közös forgatáson.