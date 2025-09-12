8 jel, hogy párod kezdi elveszíteni az érdeklődését

Sajnos nem minden kapcsolat tart örökké. Sok oka lehet annak, hogy egy pár úgy dönt szakít. A válás oka lehet az összeférhetetlenségtől, az eltérő céloktól és prioritásoktól kezdve a pénzügyi problémákon és mérgező viselkedésen át bármi, egészen addig, hogy a pár egyik tagja kezdi elveszíteni az érdeklődését. Utóbbit fogjuk mi most gorcső alá venni.

Párod kezdi elveszíteni az érdeklődését? Fotó: Forrás: Freepik.com

Nyilván senki sem szeretné, hogy az általa szeretett személy elveszítse az érdeklődését felé, néha mégis ez történik. Ezért is jobb, ha tisztában vagyunk a jelekkel. A metro.co.uk pszichoterpeutája felfedi azt a 8 titkos jelet, amelyre érdemes figyelni.

1. Érzelmi visszahúzódás

Ha a partnered elkezdi kerülni az érzelmi interakciót, legyen szó vagy nézeteltérésekről vagy a saját érzéseiről, az egy jele lehet az érzelmi visszahúzódásának. Ioana Rotaru terapeuta szerint ez idővel eltávolodáshoz vezethet, aminek következményeként a felek azt kezdik észrevenni, hogy kapcsolatuk „kihűlt” és eltávolodtak egymástól.

2. Elutasítás a kapcsolatteremtésre

A kapcsolosra irányuló kísérletek mindennapi próbálkozások arra, hogy közelebb kerüljünk partnerünkhöz

- mondja Ioana.

Ezek közé tartozhat egy mosoly, ölelés vagy az, hogy szóban megkérdezzük egymást a napunkról. Amikor elkezdi figyelmen kívül hagyni vagy elutasítani az erre tett kísérletet, az általában az érdeklődés megváltozását jelzi.

3. Nulla érzelmi reakció

Amikor kifejezed érzéseidet és szükségleteidet, biztonságban kell érezned magad és tudnod kell, hogy meghallgatnak - különösen egy párkapcsolatban. A szakértő szerint, ha partnered már nem mutat empátiát vagy nem nyújt megnyugvást, az növekvő érzelmi távolodásra utal.

4. Nem fejezi ki a vonzalmát, csodálatát

Az egészséges párkapcsolatokban élő emberek, megosztják és kifejezik egymás iránti szeretetüket, pozitív megbecsülésüket és vonzalmukat a másik fél iránt. Amikor azonban ezek elmaradnak vagy korábban figyelmeztetni kellett rá a másikat, az a vonzódás és a közeledés iránti igény csökkenését jelenti.

Gyakran sokkal felkavaróbb lehet célozni olyanra, hogy mutassa ki a vonzalmát, mint teljesen figyelmen kívül hagyni.