Túl sok rajtad a teher? 5 aranyszabály, amivel könnyebbé teheted az életed

Ha úgy érzed, túl sok rajtad a teher, és minden apróságon felhúzod magad, akkor itt az ideje változtatni. Elég néhány apró szokás, amelyet fokozatosan beépíthetsz a mindennapjaidba. Ezek a rutinok javítják a közérzeted, és hosszú távon boldog, könnyű élethez vezetnek.
Az emberek hajlamosak azon kattogni, ami felett amúgy sincs hatalmuk. A jövő bizonytalansága ijesztő, de a legtöbb dolog, ami miatt ma aggódsz, soha nem fog megtörténni. Amikor egy helyzet nem úgy alakul, ahogy azt elképzelted, adj időt magadnak. Sokszor kiderül, hogy nem is akkora a baj, mint hitted, vagy magától megoldódik. Engedd el, amire nincs ráhatásod, és fókuszálj inkább arra, amit valóban te tudsz alakítani.
Ha kívülről néznél rá a saját gondjaidra, hirtelen sokkal kisebbnek tűnnének. Azért látszik minden hatalmasnak, mert benne vagy a történetben. Próbáld ki ezt: képzeld el, hogy kívülről, messziről figyeled magad. Egészen más perspektívát kapsz, és rájössz, hogy a legtöbb dráma múló viharfelhő, és amikor később visszagondolsz azokra, már semmiségnek fognak tűnni.
Az önismeret egyebek mellett arról szól, hogy felismered, mi az, ami a múltadhoz tartozik, és mi az, ami a jelenben jellemző rád. Gyakran a berögzült szerepeid, félelmeid vagy korábbi hibáid alapján határozod meg önmagad, pedig ennél sokkal több van benned. A bennünket ért kritikák – sokszor önmagunkat leértékelő párbeszédek formájában – mély nyomokat hagyhatnak, ezt megelőzendő fontos, hogy közelebb kerülj a valódi énedhez. Ha sikerül, sokkal könnyebb lesz úgy élned, ahogy tényleg szeretnél.
A félelem és a harag érzése mérgező, és hosszú távon tönkreteheti a kapcsolataidat, sőt az egészségedet is. Persze nem könnyű elengedni ezeket az érzéseket, de ha elfogadod, ami történt, és nem ragaszkodsz a sérelmeidhez, óriási terhet veszel le a válladról. Nem kell, hogy mindig neked legyen igazad, válaszd inkább a nyugalmat.
Ez a legfontosabb szabály mind közül. Ha állandóan csak a hibáidat látod, és azon rágódsz, hogy miért nem vagy elég jó, sosem fogod értékelni önmagad. Az önszeretet nem egyenlő az önzéssel. Fogadd el magad olyannak, amilyen vagy, a hibáiddal együtt. Ha ezt megtanulod, az önbizalmad nem mások visszajelzéseitől fog függni, hanem belülről fakad majd. A legnagyobb szabadság az, amikor már nem külső elismerésre vársz, hanem tudod, hogy anélkül is értékes vagy.
Nem kell tehát tökéletesnek lenned, és nem kell minden helyzetet irányítanod. Elég, ha nap mint nap az eszedbe jut: könnyebben is lehet élni.
