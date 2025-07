Óvodai barátságok: átmeneti szeszély vagy komoly kapcsolat?

Az ovis barátságok a szociális készségek fejlesztésének terepei

Az óvodai barátságok léteznek azért is, hogy a gyerekek megtanulják a társas együttélés alapjait. Hogyan osztják meg a játékokat? Hogyan oldanak meg konfliktusokat? Hogyan fejezik ki az érzelmeiket? Mindezeket a készségeket a kortársaikkal való kapcsolatokban sajátítják el.

A barátságok során a gyerekek megtanulják felismerni és értelmezni mások érzelmeit. Látják, amikor a barátjuk szomorú, vidám vagy mérges, és fokozatosan megtanulják, hogyan reagáljanak ezekre az érzelmekre.

Az óvodai barátságok segítik a gyerekeket saját személyiségük felfedezésében is. A barátokkal való összehasonlítás során derül ki, hogy miben hasonlítanak, miben különböznek. Milyen vagyok én, és milyen a másik? Nagyon fontos útja ez a jellemfejlődésnek.

Mikor aggódjunk a barátságok vagy a nemlétező barátságok miatt?

Ha hónapokon át látjuk, hogy a gyerekünk nem alakít ki kapcsolatokat, érdemes beszélni az óvónőkkel. Lehet, hogy segítségre van szüksége, és ilyenkor egy kezdeményező csoporttárs elegendő lehet ahhoz, hogy őt is játékba vonják a többiek. Úgy is alakulhatnak az események, hogy a gyerekünk folyamatosan konfliktusba kerül társaival, barátság helyett veszekedés, verekedés lesz a jellemző, ilyenkor az óvónőkkel kell elsősorban beszélni erről, és ha nem oldódik meg a dolog, érdemes szakemberhez fordulni. Lehet, hogy vannak mögöttes okai ennek a viselkedésnek. Az is figyelemre méltó, ha a gyerek túlságosan ragaszkodik az egyik baráthoz, és képtelen egyedül játszani vagy más kapcsolatokat kialakítani. Az egészséges barátság nem jelent függőséget.

Az óvodai barátságok és az iskola

Az ovi sajnos nem tart örökké. Nagy kérdés az, hogy mi lesz ezekkel a barátságokkal, ha a gyerekek különböző iskolákba mennek? Az igazság az, hogy az óvodai barátságok léteznek és értékesek akkor is, ha nem tartanak örökké. Az iskolán kívül is lehet tartani a kapcsolatot egy óvodás baráttal, de számolni kell azzal is, hogy az iskolában ott lesznek az új barátok, így később ezek az ovis kapcsolatok halványulhatnak, eltűnhetnek. Három gyerek óvodai évei után elmondhatom: az óvodai barátságok rendkívül fontosak. Nem azért, mert feltétlenül egész életre szólnak, hanem azért, mert megtanítják a gyerekeket az első kortárs kapcsolatépítésre, az empátiára, a kompromisszumokra, segítenek önmaguk megismerésében is.