Mit válaszolsz a gyerek kínos kérdéseire?

Vannak kínos kérdések, amik váratlanul érkeznek. Nem akkor, amikor készülsz rá, nem a „na most leülünk, fiam, és átbeszéljük” pillanataiban, hanem egy kád víz és pár gumihal társaságában, amikor a legkisebb lehúzza a nadrágját és egyszerűen megkérdezi: „Apa, mire való a fütyim?” Ilyenkor nincs idő cikkeket olvasni, szakértőket hívni vagy hosszasan gondolkodni a válaszon. Csak te vagy, a gyerek, és a lehetőség, hogy megtörd azt a csendet, amit talán a te apád is rád hagyott.

Ezek azok a kínos kérdések, amelyekre tizenöt éve, amikor még csak készültem apának lenni, biztosan nem gondoltam, hogy választ kell majd adnom. És persze hogy derült égből pottyant a fürdővizünkbe. Szerintem el lehetett volna könnyedén is ütni, de valahogy a pillanat komolysága – meg a gyerekszemeiben ott bujkáló kíváncsiság – arra késztetett, hogy máshogy válaszoljak.

Miközben törölgettem a fiam, eszembe jutott, hogy gyerekként nekem soha senki nem mondta el, hogy a test változik, és hogy ez teljesen rendben van. Az én apám legfeljebb annyit mondott, amikor kamaszként bizonytalanul megkérdeztem valamit: „Majd kinövöd.” Nem nőttem ki. Csak megtanultam, hogy nem kérdezek. Innen gyökerezhet bennem, hogy ezek valamiért kínos kérdések. Pedig korántsem azok.

Most, hogy Bence már tizenhárom, már szinte magasabb is nálam, a testkép és a változás témája újra és újra előkerül. Ő már a tükör előtt méregeti magát, edzésterveket keres a neten, és néha elkapom, ahogy a haját igazgatja, mielőtt kilépne a szobából – még akkor is, ha csak a nappaliba megy. A hatéves Misit viszont még inkább az foglalkoztatja, miért van neki is köldöke, vagy miért nem egyforma a két térde. Ő még inkább a cuki és vicces és nem a kínos kérdések kategóriájából válogat, de tudom, hogy ami késik, nem múlik.

A két korosztály között lavírozva látom, mennyire más világban nőnek fel, mint én. A kilencvenes években, amikor én voltam gyerek, a testünkről leginkább a tornaórán „tanultunk”, ahol a melegítőnadrágon át is látszott, ki a leggyorsabb, ki a legizmosabb – és ki az, akit utoljára választanak be a focicsapatba. Nem volt Instagram, nem volt összehasonlítás minden pillanatban. Ma viszont a fiam néhány kattintással olyan „mintaképeket” lát, amiknek még a valóság sem tud megfelelni.