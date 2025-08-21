UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
22°C Székesfehérvár

Hajna, Sámuel névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Anya, most nem AFK vagyok, csak IRL lootolok a hűtőből!”

gyereknevelés
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 21. 08:05
szülőségszülő
„Anya, most nem AFK vagyok, csak IRL lootolok a hűtőből!” - Ez a mondat egy átlagos szombat délután hangzott el, miközben a fiam egy kézzel a csipszes zacskóba nyúlt, a másikkal pedig a headset mikrofonját nyomta feljebb. Az én reakcióm? Félúton rezegtem a „Mit beszélsz te, kisfiam?” és a „Legalább nem felejtett el enni” között.

És itt jön a klasszikus szülői kérdés: miért érzem magam úgy, mintha egy idegen országban próbálnék rendelni a piacon? A gyerekeink ugyanis tényleg egy teljesen új nyelvet beszélnek – és nem, ez nem a franciához hasonlít, inkább mintha valaki a számítógép hibakódjait és egy TikTok-videó kommentjeit keverte volna össze. Ez a digitális szülőség egyik alaphelyzete: értjük a szavakat, mégis másról beszélünk.

A gyerekek világa: gyors, hangos és teleportálós

Amikor én voltam gyerek, egy péntek délutáni program az volt, hogy a szomszédban felcsengettem a barátomhoz, és ha nem volt otthon, hát… nem volt otthon. Nem írtam rá üzenetet, nem láttam a kis zöld pöttyöt a neve mellett, és főleg nem kaptam pánikrohamot, hogy „most biztos ghostol”. Maximum hétfőn az iskolában kiderült, hogy a nagymamája vitte le vidékre.

A mostani gyerekeknek viszont nincs természetes jele, jelkészlete. Van net, van chat, van stream – ha meg nincs, akkor bekövetkezik a pánik. Nekik az offline eltűnés már-már gyanús. És persze a családi program sem családi program, hanem side quest, amit néha hajlandók befejezni, ha van loot, vagyis sütike a végén. 

Itt kezdődik a digitális szülőség valódi kihívása: hogyan tartsuk meg a közös élményeket, ha az időérzékük, és a prioritásaik teljesen máshogy működnek?

A szülői félreértések aranykora

Nem tudom, ki találta ki, hogy a gyerekek nyelve „egyszerű”, mert egy csomó rövidítésből áll. Én néha úgy érzem, mintha a Pentagon titkos kódjait próbálnám feltörni. Avagy: a digitális szülőség nem szótáras feladat, hanem folyamatos improvizáció – de néha a Google is feladja.

Példa:

  • Gyerek: „Ma clutcholtam egy 1v3-at, anya.”
  • Én: „Ez valami matekpélda?”
  • Gyerek: „Nem, nyertem a játékot egyedül három ellen.”
  • Én: „Ja, szóval fociztatok?”
  • Gyerek: csak sóhajt

Miniszótár szülőknek – a túléléshez

  • AFK – „Away From Keyboard”, vagyis nem a gépnél van. Nem, nem azt jelenti feltétlenül, hogy kiment vécére, ez bármi lehet, de egy biztos: nem a gép előtt ül éppen. 
  • IRL – „In Real Life”, vagyis a való életben. Ilyenkor eszik, alszik vagy kinyitja a hűtőt. Próbál úgy működni, mint egy hús-vér gyerek. 
  • Lootolni – valamit megszerezni. Lehet arany, fegyver, vagy a konyhapulton hagyott utolsó palacsinta.
  • Clutcholni – szorult helyzetből győzni. Ez is jelenthez a játék világán túlmutató dolgokat. 
  • NPC – Nem játszható karakter a játékban. Szülők gyakran ide sorolódnak, amikor „felesleges” kérdéseket tesznek fel.

És mi ebben a nehéz?

A probléma nem az, hogy ők nem tudnak normálisan köszönni vagy beszélgetni. Tudnak. Csak a megszokott közegük – a játék, a chat, a közösségi oldal – teljesen más szabályok szerint működik. A digitális szülőségben ez az egyik legnagyobb tanulnivaló: az online normák nem mindig fordíthatók le egy az egyben az offline világba. Ott nem ciki eltűnni a beszélgetésből fél óra után, nem kell mindig köszönni, és a válasz lehet annyi, hogy egy feltartott hüvelykujjat küld az ember. 

De amikor ez a stílus átcsúszik a mindennapi kis valós életünkbe, abból könnyen lesz sértődés. A nagymama például nem értékeli, ha csak egy mosolygós emojit kap üdvözlés gyanánt, és a tanár sem biztos, hogy örül, ha a gyerek válasza az órákon csak annyi, hogy: „oké”.

Hogy magyarázzuk el, ami nekünk alap?

Az a baj, hogy sokszor csak rászólunk: „Köszönj rendesen!” vagy „Nézz a szemembe, amikor beszélsz!”. De a gyereknek ez olyan, mintha egy bugreportot olvasna – nem érti, mi a hiba, csak hogy valami nem tetszik nekünk.

Ha viszont azt mondom: „Figyelj, a nagypapád nem chatel. Ha belépsz a házba, és nem köszönsz, ő úgy érzi, mintha nem is látnád.” vagy: „Ha rám nézel beszélgetés közben, azt érzem, tényleg érdekel, amit mondok.” – akkor már van esély, hogy nemcsak betartja a szabályt, hanem érti is.

A szülői Google is feladja

Volt, hogy megpróbáltam rákeresni, mit jelent egy-egy mondat, amit a gyerek mondott. A Google szerint „lehet játékbeli kifejezés, de jelenthet teljesen mást is a TikTokon”. Kösz, internet. Ennél már csak az rosszabb, amikor rákérdezek a gyereknél, és azt mondja: „Á, ezt úgysem értenéd.”

Ilyenkor bevetem a titkos fegyvert: leülök mellé, és megkérem, mutassa meg. Persze a fele így is úgy repül el a fejem felett, mint egy rosszul célzott digitális gránát, de legalább látja, hogy próbálkozom. És talán ez a digitális szülőség legfontosabb része: nem a hibátlan megértés, hanem a folyamatos kíváncsiság és nyitottság. Ebben a helyzetben egyébként a vastag szemüveges nagy sárgafejű emoji babának érzem magam, lepukkant, ötvenes testben, ahogy görnyedek mellette a kanapén és ő alig lelkesen magyaráz egy fél mondatot. Nem többet. Én pedig bámulok ki a nagy keretes szemüvegen és mondom, hogy „Aha, világos!” – dehogy világos, talán a témát megértettem, amin belül mozgunk, a többi kuka. 

A kapcsolat maradjon a fő quest

Nem kell minden rövidítést tudnunk, nem kell minden játék szabályát ismernünk. A gyerek nem attól érzi, hogy kapcsolódunk hozzá, hogy kívülről fújjuk a ranglistát (ez inkább vicces lehet számára), hanem attól, hogy kérdezünk, meghallgatjuk, és néha hajlandók vagyunk belépni az ő világába – akár úgy, hogy öt percig nézzük, ahogy pixelfigurák ugrálnak a képernyőn.

A digitális világ gyors és zajos, de ha megtartjuk benne a figyelmet, a humort és a kíváncsiságot, akkor a gyerek is látni fogja: nem vagyunk teljesen NPC-k. Mert a digitális szülőség végső soron nem más, mint egy végtelen fő quest a kapcsolódásért.

És talán egyszer majd magától mondja: „Oké, most tényleg AFK leszek – megyek vacsizni.”

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu