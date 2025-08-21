„Anya, most nem AFK vagyok, csak IRL lootolok a hűtőből!”

És itt jön a klasszikus szülői kérdés: miért érzem magam úgy, mintha egy idegen országban próbálnék rendelni a piacon? A gyerekeink ugyanis tényleg egy teljesen új nyelvet beszélnek – és nem, ez nem a franciához hasonlít, inkább mintha valaki a számítógép hibakódjait és egy TikTok-videó kommentjeit keverte volna össze. Ez a digitális szülőség egyik alaphelyzete: értjük a szavakat, mégis másról beszélünk.

A gyerekek világa: gyors, hangos és teleportálós

Amikor én voltam gyerek, egy péntek délutáni program az volt, hogy a szomszédban felcsengettem a barátomhoz, és ha nem volt otthon, hát… nem volt otthon. Nem írtam rá üzenetet, nem láttam a kis zöld pöttyöt a neve mellett, és főleg nem kaptam pánikrohamot, hogy „most biztos ghostol”. Maximum hétfőn az iskolában kiderült, hogy a nagymamája vitte le vidékre.

A mostani gyerekeknek viszont nincs természetes jele, jelkészlete. Van net, van chat, van stream – ha meg nincs, akkor bekövetkezik a pánik. Nekik az offline eltűnés már-már gyanús. És persze a családi program sem családi program, hanem side quest, amit néha hajlandók befejezni, ha van loot, vagyis sütike a végén.

Itt kezdődik a digitális szülőség valódi kihívása: hogyan tartsuk meg a közös élményeket, ha az időérzékük, és a prioritásaik teljesen máshogy működnek?

A szülői félreértések aranykora

Nem tudom, ki találta ki, hogy a gyerekek nyelve „egyszerű”, mert egy csomó rövidítésből áll. Én néha úgy érzem, mintha a Pentagon titkos kódjait próbálnám feltörni. Avagy: a digitális szülőség nem szótáras feladat, hanem folyamatos improvizáció – de néha a Google is feladja.

Példa:

Gyerek: „Ma clutcholtam egy 1v3-at, anya.”

„Ma clutcholtam egy 1v3-at, anya.” Én: „Ez valami matekpélda?”

„Ez valami matekpélda?” Gyerek: „Nem, nyertem a játékot egyedül három ellen.”

„Nem, nyertem a játékot egyedül három ellen.” Én: „Ja, szóval fociztatok?”

„Ja, szóval fociztatok?” Gyerek: csak sóhajt

Miniszótár szülőknek – a túléléshez

AFK – „Away From Keyboard”, vagyis nem a gépnél van. Nem, nem azt jelenti feltétlenül, hogy kiment vécére, ez bármi lehet, de egy biztos: nem a gép előtt ül éppen.

– „Away From Keyboard”, vagyis nem a gépnél van. Nem, nem azt jelenti feltétlenül, hogy kiment vécére, ez bármi lehet, de egy biztos: nem a gép előtt ül éppen. IRL – „In Real Life”, vagyis a való életben. Ilyenkor eszik, alszik vagy kinyitja a hűtőt. Próbál úgy működni, mint egy hús-vér gyerek.

– „In Real Life”, vagyis a való életben. Ilyenkor eszik, alszik vagy kinyitja a hűtőt. Próbál úgy működni, mint egy hús-vér gyerek. Lootolni – valamit megszerezni. Lehet arany, fegyver, vagy a konyhapulton hagyott utolsó palacsinta.

– valamit megszerezni. Lehet arany, fegyver, vagy a konyhapulton hagyott utolsó palacsinta. Clutcholni – szorult helyzetből győzni. Ez is jelenthez a játék világán túlmutató dolgokat.

– szorult helyzetből győzni. Ez is jelenthez a játék világán túlmutató dolgokat. NPC – Nem játszható karakter a játékban. Szülők gyakran ide sorolódnak, amikor „felesleges” kérdéseket tesznek fel.

És mi ebben a nehéz?

A probléma nem az, hogy ők nem tudnak normálisan köszönni vagy beszélgetni. Tudnak. Csak a megszokott közegük – a játék, a chat, a közösségi oldal – teljesen más szabályok szerint működik. A digitális szülőségben ez az egyik legnagyobb tanulnivaló: az online normák nem mindig fordíthatók le egy az egyben az offline világba. Ott nem ciki eltűnni a beszélgetésből fél óra után, nem kell mindig köszönni, és a válasz lehet annyi, hogy egy feltartott hüvelykujjat küld az ember.