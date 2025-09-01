Veszélyben vannak a Gmail-felhasználók, ismét támadnak a csalók

Figyelmeztetést adtak ki a szakértők minden Gmail-felhasználónak. A hackereknek ugyanis - akik folyamatosan új módszereket keresnek a fogyasztók megtámadására -, a legújabb trükkje teljes hozzáférést biztosíthat az e-mailekhez és más fiókokhoz is.

Nagy veszély fenyegeti a Gmail-felhasználókat / Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

A legújabb veszély, amelyet a Malwarebytes csapata észlelt, a Gmail-felhasználókat veszi célba, az átverés pedig egy üzenettel kezdődik, amely látszólag a Google ügyfélszolgálattól érkezett, és amelyben azt állítják, valaki megpróbált hozzáférni a fiókhoz, ezért jelszó visszaállításra van szükség. Hogy még meggyőzőbbek legyenek, az e-mailt néha egy tényleges telefonhívás is követi. A hackerek ezt a módszert használják arra, hogy megszerezzék a Google által a jelszó visszaállításakor küldött biztonsági kódot. Amennyiben ez sikerül, bejelentkezhetnek és ellophatnak számtalan személyes adatot.

Az áldozatok e-mailt vagy telefonhívást kapnak, állítólag a Google ügyfélszolgálatától, amelyben arra figyelmeztetnek, valaki megpróbálta feltörni a fiókjukat, a legjobb módja pedig annak, hogy megvédjék magukat, az a jelszó visszaállítása. Ezután egy külön fiók-visszaállítási e-mailt küldenek az áldozatnak, aki kötelességtudóan megadja a bejelentkezési adatait. A fiók tartalmaz egy kódot, amelyet az áldozatnak fel kell olvasnia annak ellenőrzésére, hogy valóban regisztrált-e. Az ügyfélszolgálatos azt mondja, hogy ezt a kódot fogják megadni a rendszer visszaállításához, de ezeket az értékes másodperceket arra használják, hogy feltörjék az áldozat fiókját

- magyarázta el a Malwarebytes.

Azt, hogy a probléma mennyire elterjedt, egyelőre nem lehet tudni, ugyanakkor több Gmail-felhasználó is jelezte, hogy az elmúlt hetekben célponttá váltak. A Google is megszólalt az üggyel kapcsolatban: ekkor arra kérték a felhasználókat, amennyiben ilyen e-mailt kapnak, semmi esetre se adjanak meg semmilyen adatokat. Felhívták a figyelmet továbbá arra, hogy a Google nem számít fel díjat a felhasználóknak a fiókjuk hitelesítő adatainak visszaállításáért vagy a jelszavuk módosításáért, továbbá nem nyújt telefonos segítséget sem a Gmailhez - írja a Mirror.