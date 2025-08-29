Olivaolajra lépett Henrik, a csalókirály, aki egyszerű trükkel szerzett milliókat

A csalókirály egy 42 éves magyar férfi, Horváth Erik két év és négy hónap börtönbüntetést kapott, miután bűnösnek vallotta magát pénzmosásban és lopott tárgyak átvételében. Az ügy 2016 júniusában kezdődött, amikor egy több országot érintő internetes csalássorozat során, több tízezer euró tűnt el.

A csalókirályt pénzmosás miatt ítélték el Fotó: Pexels

9 év után csukták le a csalókirályt

A bíróságon egy brit vállalkozó tanúskodott, aki elmondta: cége, a Red Wine Limited, összesen 15 345 euró kárt szenvedett el a magyar férfi által. A brit cég igazgatója még 2016 februárjában szerződött a görög Olivellas S.A. vállalattal, görögországi olívaolaj Magyarországra való szállításáról és továbbértékesítéséről. A megállapodás értelmében a görög szállítmányt, közvetlenül magyarországi partnernek kellett volna eljuttatni.

Az üzletember vallomása szerint azonban a fizetés során gyanús körülmények merültek fel. Először egy IBAN-számot kapott e-mailben, amelyet hibásnak minősítettek, majd egy másikat, végül pedig egy harmadik számlaszámot, amely már egy brit banknál volt vezetve. Bár felmerült benne a kérdés, hogyan lehet egy görög cégnek számlája az Egyesült Királyságban, az elkövető valahogy kimagyarázta magát, így végül a brit cég igazgatója átutalta a pénzt.

A szállítmány azonban soha nem érkezett meg. Amikor a görög partnercéggel közvetlenül is felvette a kapcsolatot, közölték vele, hogy semmilyen pénzt nem kaptak, és ők nem is küldtek semmilyen levelet az IBAN-szám módosításáról.

A nyomozás során kiderült, hogy a brit bankszámla H. Erik nevén volt, és a pénzösszeg meg is érkezett számlájára. A vizsgálat feltárta, hogy a vádlott a beérkezett pénzt több tranzakción keresztül mozgatta tovább, ezzel próbálva elleplezni annak eredetét, tisztára mosni a pénzt.

A magyar férfi feltehetően, több hasonló csalást is véghez vihetett az évek alatt és a 2016-os eset után 9 évvel bukott csak le. A bíróság a körülmények súlyosságára tekintettel 2 év 4 hónap letöltendő börtönbüntetést szabott ki. A magyar férfi mindent beismert és bűnösnek vallotta magát, pénzmosás vádjában. Mivel Máltán ítélték el, büntetését is ott kezdi letölteni.