Ámor nyilával jönnek a csalók is: ezzel a trükkel vernek át Valentin-napon

Nemcsak a szerelemesek készülnek Valentin-napra, hanem a csalók is. Ahogy közeledik a szerelmesek napja, úgy az adathalász-kísérletek is elszaporodnak. Ámor nyilával záporozhatnak az átverések, ezért sokaknak figyelniük kell. A mesterséges intelligencia (MI) most elárulta, hogyan hálózhatják be az embereket netes bűnözők.

A csalók már szövik terveiket a Valentin-napi átveréshez / Képünk illusztráció: Shutterstcok

Így csapnak le a csalók

Miközben sokan azon törik a fejüket, hogy mi legyen a Valentin-napi ajándék a szívük választottjának, a csalók is szövik terveiket, hogy a pénzüket megkaparintsák. Egy-egy ajándék jó választásnak tűnhet a párunknak, ám a netes bevásárlás veszélyt is tartogathat. A MI-t a Bors arról kérdezte meg, mit kell tenned, hogy ne csapjanak be és milyen átverés jöhet veled szembe az interneten. Elgondolkodtató választ adott!

A csalók a mesterséges intelligencia szerint négyféleképpen csaphatnak le:

Ál-ajándékokkal, nyereményjátékokkal,

romantikus csalásokkal,

hamis webshopokkal és

Market Place-es csalás formájában.

Ál-ajándékok és nyereményjátékok: Egy közösségi médiában elszaporodhatnak a Valentin-napi nyereményjátékokat hirdető posztok. A csalók elhihetik, hogy nyerték egy ajándékot a kedvesednek, de valójában csak azt akarják, hogy tölts ki egy űrlapot. A személyes adataid kellenek nekik, amivel később visszaélnek.

Romantikus csalások: A netes bűnöző álruhát ölt! Létrehoz egy álprofilt egy társkereső oldalon vagy a közösségi médiában és azt hazudja, kapcsolatot akar. Ne dőlj be! Érzelmileg fűz, majd pénzt kér valamilyen sürgős, szívhez szóló okból. Ilyen lehet beteg hozzátartozó, tartozás – írta a MI.

Hamis webshopok: Létrehoznak a csalók egy kamu weboldalt, ami tele van rengeteg Valentin-napi ajándékkal. Ha ilyet találsz, figyelj oda! A cél, hogy rendelj, fizesd ki a terméket – az ajándék viszont sosem érkezik meg.

Marketplace-es csalás: Ilyenkor a MI szerint szintén kamuprofilt hoznak létre. Az online piactéren valaki azt állítja, hogy ajándékot ad el, mert épp most szakított a párjával (más hazugság is lehet), és rávesz hogy megvedd az ajándékot. A pénzt elnyelik, ajándék pedig sosem volt – írta a mesterséges intelligencia.