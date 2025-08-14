Szerelem az allergia idején – Amikor a párod testnedve tesz meddővé

Van, amikor az egészséges szervezet váratlanul szúrós reakcióval válaszol a legtermészetesebb dolgokra is. Egy 29 éves litván nő példája megmutatja, milyen meglepő okok állhatnak a meddőség hátterében. Az ő története a testnedv-allergia rejtélyét tárja fel – ami nemcsak fájdalmas, de komoly akadályokat is jelenthet a családalapításban.

A szerelem ölhet is, ha allergiás vagy rá – Bizarr testnedv-allergia története

Fotó: Chinnapong / Shutterstock

A titokzatos allergia, ami meddőséghez, és akár halálhoz is vezethet

Nem mindennapi problémáról van szó: a testnedv-allergia, vagyis a szervezet túlzott reakciója a partner hímivarsejtjére, sokáig ismeretlen betegség volt, pedig több nőt is érinthet, mint gondolnánk. Ez az eset is rávilágít arra, hogy a meddőség hátterében néha egészen szokatlan, akár allergiás okok is állhatnak. De hogyan lehetséges ez? Mit tehetnek azok, akik hasonló problémával küzdenek? Olvass tovább!

Igaz történet a testnedv-allergiáról

Amikor a 29 éves nő négy év próbálkozás után sem esett teherbe, és még az IVF (lombik) sem hozott sikert, orvosai megdöbbentek. Kiderült, hogy valójában a teste reagál túlzottan az egyik legtermészetesebb dologra: a partner spermájára. Ez az úgynevezett seminal plasma hypersensitivity (SPH), vagy magyarul a spermiumok fehérjéire kialakuló allergia.

Betegség tünetei

A nő légúti tüneteket is tapasztalt együttlét után: orrdugulás, tüsszögés, amit sokáig nem hoztak kapcsolatba az intimitással. Pedig ez is annak a jele volt, hogy a szervezete valamiért rosszul reagál. A részletes allergiavizsgálatok során kiderült, hogy nemcsak a spermiumokra, de egy bizonyos kutyákhoz kapcsolódó allergénre is érzékeny volt, amely meglepő módon hasonlít a sperma fehérjéire. Ilyen „keresztreagálás” ritkán fordul elő, de annál nagyobb fejtörést okoz.

A keresztreakció Az immunrendszer egy adott anyagra való érzékenysége miatt más, hasonló szerkezetű anyagokra is reagálhat. Ez azért történik, mert az immunrendszer nem mindig tudja teljesen megkülönbözteti azokat az anyagokat, amelyek hasonló tulajdonságokkal rendelkeznek, így az egyik allergénre adott válasz miatt, a hasonló szerkezetű anyag is allergiás reakciót válthat ki. Ez magyarázza, hogyan alakulhat ki egy allergia olyan anyagokra, amelyek elsőre különbözőnek tűnnek.

Miért nem ismerik fel hamarabb?

Az ilyen típusú allergia nagyon ritka – nagyjából 40 ezer nőből egyet érint – de a tünetei könnyen összetéveszthetők más, hétköznapi allergiás reakciókkal vagy gyulladásokkal. Ráadásul sok nő nem is beszél róla, mert kínos vagy szégyenérzetet okoz.