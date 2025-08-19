5 árulkodó jel, hogy a gyereked fél az iskolakezdéstől

A félelem az iskolakezdéstől apró jelekben mutatkozik meg. Ha ezeket időben észrevesszük, rengeteget tehetünk azért, hogy a gyerekünk magabiztosabban vágjon neki a tanévnek, valamint megelőzhetjük, hogy a szorongása tartóssá váljon.

Az iskolakezdés gyakran vált ki szorongást a gyerekeknél

Fotó: Lang Róbert / Somogyi Hírlap

1. Visszatérő testi panaszok

A fejfájás, hasfájás, hányinger – különösen reggelente, iskola előtt – gyakran a pszichés feszültség testi kivetülése. A vegetatív idegrendszer ilyenkor úgy reagál, mintha valódi veszélyhelyzet lenne: megemelkedik a pulzus, az emésztés lelassul vagy felborul. Ezek a tünetek valódiak, nem színleltek, és figyelmeztető jelzésként kell kezelnünk azokat.

2. Alvászavarok és nyugtalan éjszakák

Az elalvási nehézség, az éjszakai felriadás vagy a rémálmok mind arra utalhatnak, hogy a gyerek agya nem tud kikapcsolni. Az idegrendszer feszültségi állapota éjjel is fennmarad, így a pihentető alvás elmarad. Ez másnap ingerlékenységhez, figyelemzavarhoz és fokozott fáradtsághoz vezethet, ami csak tovább nehezíti az iskolai alkalmazkodást.

3. Szélsőséges érzelmi reakciók

A gyerek egyszer túlzottan visszahúzódó, máskor dühös vagy hisztérikus? A hirtelen hangulatváltozások gyakran a belső szorongás levezetésének formái. A kicsik még nem rendelkeznek kiforrott stresszkezelési stratégiákkal, így az érzelmeik szélsőségesen ingadozhatnak. Ez nem rosszaság, hanem jelzés, hogy valami nyomasztja őket.

4. Elkerülő magatartás

A „fáj a fejem, nem akarok iskolába menni”, vagy az ehhez hasonló hirtelen kifogások sorozata mögött gyakran konkrét félelem áll: egy új tanár, esetleg új, ismeretlen osztálytársak felbukkanása, vagy egy korábbi negatív élmény megismétlődésétől való aggodalom. Az elkerülés rövid távon csökkenti a szorongást, de hosszú távon megerősíti azt. Ezért fontos, hogy a szülő biztonságot adjon, és segítsen fokozatosan feloldani a félelmeket.

5. Teljesítménycsökkenés

A hirtelen romló jegyek, a feledékenység vagy a figyelem szétesése gyakran annak a következménye, hogy a gyerek kognitív kapacitásának nagy részét leköti a szorongás. Amíg az idegrendszer folyamatosan készenléti állapotban van, addig a tanulásra, memorizálásra és problémamegoldásra kevesebb energiája marad.