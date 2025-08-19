UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Copfos kislány az iskolapadban iskolakezdéskor

5 árulkodó jel, hogy a gyereked fél az iskolakezdéstől

test és lélek
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 19. 10:15
gyerek iskolakezdés jelek szorongás
Az iskolakezdés nem csak új füzetekről és színes tolltartókról szól. A nyári szünet után hirtelen visszaállni a korán kelésre, a kötelező feladatokra nagy kihívást jelent. Még a legbátrabb kisdiákokban is okozhat szorongást ez az időszak. Mutatjuk, hogyan ismerheted fel az aggasztó jeleket, és hogyan készülhettek fel együtt nyugodtan az iskolakezdésre!
Porosz Viktória
A szerző cikkei

A félelem az iskolakezdéstől apró jelekben mutatkozik meg. Ha ezeket időben észrevesszük, rengeteget tehetünk azért, hogy a gyerekünk magabiztosabban vágjon neki a tanévnek, valamint megelőzhetjük, hogy a szorongása tartóssá váljon.

Gyerekek a tanévnyitón, iskolakezdéskor
Az iskolakezdés gyakran vált ki szorongást a gyerekeknél
Fotó: Lang Róbert / Somogyi Hírlap

1. Visszatérő testi panaszok

A fejfájás, hasfájás, hányinger – különösen reggelente, iskola előtt – gyakran a pszichés feszültség testi kivetülése. A vegetatív idegrendszer ilyenkor úgy reagál, mintha valódi veszélyhelyzet lenne: megemelkedik a pulzus, az emésztés lelassul vagy felborul. Ezek a tünetek valódiak, nem színleltek, és figyelmeztető jelzésként kell kezelnünk azokat.

2. Alvászavarok és nyugtalan éjszakák

Az elalvási nehézség, az éjszakai felriadás vagy a rémálmok mind arra utalhatnak, hogy a gyerek agya nem tud kikapcsolni. Az idegrendszer feszültségi állapota éjjel is fennmarad, így a pihentető alvás elmarad. Ez másnap ingerlékenységhez, figyelemzavarhoz és fokozott fáradtsághoz vezethet, ami csak tovább nehezíti az iskolai alkalmazkodást.

3. Szélsőséges érzelmi reakciók

A gyerek egyszer túlzottan visszahúzódó, máskor dühös vagy hisztérikus? A hirtelen hangulatváltozások gyakran a belső szorongás levezetésének formái. A kicsik még nem rendelkeznek kiforrott stresszkezelési stratégiákkal, így az érzelmeik szélsőségesen ingadozhatnak. Ez nem rosszaság, hanem jelzés, hogy valami nyomasztja őket. 

4. Elkerülő magatartás

A „fáj a fejem, nem akarok iskolába menni”, vagy az ehhez hasonló hirtelen kifogások sorozata mögött gyakran konkrét félelem áll: egy új tanár, esetleg új, ismeretlen osztálytársak felbukkanása, vagy egy korábbi negatív élmény megismétlődésétől való aggodalom. Az elkerülés rövid távon csökkenti a szorongást, de hosszú távon megerősíti azt. Ezért fontos, hogy a szülő biztonságot adjon, és segítsen fokozatosan feloldani a félelmeket.

5. Teljesítménycsökkenés

A hirtelen romló jegyek, a feledékenység vagy a figyelem szétesése gyakran annak a következménye, hogy a gyerek kognitív kapacitásának nagy részét leköti a szorongás. Amíg az idegrendszer folyamatosan készenléti állapotban van, addig a tanulásra, memorizálásra és problémamegoldásra kevesebb energiája marad.

Mit tehetsz szülőként az iskolakezdés miatti szorongás ellen?

A pszichológiai kutatások szerint a legfontosabb validálni a gyerekek érzéseit – vagyis elismerni, hogy amit éreznek, az valós és fontos. Az olyan mondatok, mint „értem, hogy félsz” vagy „itt vagyok, és együtt megoldjuk” erősítik a biztonságérzetüket. Íme néhány tipp:

  • beszélgessetek nyugodt légkörben az iskoláról, engedd, hogy elmondja félelmeit;
  • készítsd fel fokozatosan: próbáljátok visszaállítani a tanévhez hasonló napirendet már az iskola előtt;
  • keressétek meg a konkrét félelem forrását: lehet, hogy csak egy bizonyos helyzet vagy személy aggasztja;
  • mutass példát stresszkezelésből: közös légzőgyakorlat, mozgás vagy relaxáció segíthet.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
