Fekete pöttyök a karfiolon? Mutatjuk, mennyire veszélyes a jelenség

A karfiol az egyik legsokoldalúbb zöldség, melyből ezerféle fogás készíthető. Nemcsak leves vagy rakottas alapja lehet, hanem felhasználhatjuk köretként, azaz karfiolrizsként is, de akár diétás pizzatészta is gyúrható belőle - írja a Mindmegette.

Mutatjuk, mit jelentenek a pöttyök

A karfiolt ugyan árulják rózsáira szedve, fagyasztott verzióban is, mégis a legjobb, ha nyersen, frissen vásároljuk. Aki vett már karfiolt, biztosan észrevette, hogy míg egyes zöldségek szép fehérek, fiatalok és kemények, másokon megjelentek fekete pöttyök, sárgás foltok és kissé puhábbak is, mint a többi karfiol. Ezek az elszíneződések azonban nemcsak a boltokban, hanem otthon is jelentkezhetnek.

Mik azok a fekete pöttyök, foltok a karfiolon?

A fekete foltok általában penészre utalnak, ám a karfiol esetében nem gombáról van szó. A fekete pöttyöket és elszíneződéseket az oxidáció okozza és ez annak a jele, hogy a zöldség elkezdett öregedni. A levegővel és a fénnyel való érintkezés eredménye a foltosodás, amely Norah Clark séf és dietetikus szerint hasonló folyamat, mint amikor a felvágott alma megbarnul.

Ehető a fekete pöttyös karfiol? Biztonságos?



Ha csak itt-ott találhatóak fekete pöttyök a karfiolrózsákon, akkor a zöldség biztonsággal fogyasztható, ugyanis az oxidációs folyamat nem vezet káros vegyületek kialakulásához, ez ugyanis egy természetes reakció a fenolok és az oxigén között – mondta a Huffington Postnak Kelly Costa egészségügyi szakértő.