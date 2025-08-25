Orbán Viktor édesapja Hatvanpusztáról: Nem gondoltam, hogy a fiamat támadják emiatt

- Miért vállalta ezt az interjút?

- Közelednek a választások, és a legidősebb fiamat, aki miniszterelnök, rajtam keresztül támadják igaztalanul. Ezért.

- Miért éppen minket választott? Biztosan sokan mások is megkeresték.

- A fiam azt tanácsolta, hogy külföldről fizetett újságíróknak és lapjaiknak ne adjak interjút. Azok csak propagandára használnák. Maguk magyarok, nem?

- Erről biztosíthatom. De inkább hadd kérdezzem Hatvanpusztáról, ami a hírekben lassan nagyobbra nő, mint Versailles. Zebrák, kacsaláb…

- Hatvanpuszta egy gazdaság. A semmi közepén, mint a neve is mutatja. A Habsburgok egyik mintagazdasága volt. Ez volt a kostelep, néhány kilométerre van Bányavölgy, ami a disznótelepük volt, aztán Göböljáráson egy másik telep, és Máriavölgyön a marhatelep, ahol ma a golfklub működik.

„12 unokám és 7 dédunokám van. Eddig.”

- Mi történt vele 1945 után?

- Államosították. Az állami gazdaság telephelye lett. Apám is, és én is dolgoztunk ott, sőt, a fiam is, nyári diákmunkában. Nagyon sok emlék fűz ide, mondhatni a fél életem, biztos ezért lett a szívügyem. A rendszerváltás után tönkrement, lerohadt. Szomorú történet. Végül megvásároltam. Vigasztalan állapotok uralkodtak, majdnem romokban minden. Lassan tíz éve dolgozom rajta, hogy helyrehozzam.

- Miért volt ez ennyire fontos Önnek? Nem számított arra, hogy ezért a fiát támadják majd?

- Mezőgazdasági üzemmérnök vagyok a képzettségem szerint. Ez itt a mi vidékünk. Alcsúton és Felcsúton is laktunk, mielőtt Fehérvárra költöztünk. Itt voltunk fiatalok, itt kezdtünk önálló életet, ide született a három gyerekünk is. Szeretem ezt a helyet meg az itt élőket is. Hosszú éveken át itt éltem és dolgoztam… Nehezemre esett látni, hogy minden tönkremegy, lepusztul, senki sem törődik vele. Meg sem fordult a fejemben, hogy ezért majd a fiamat ütik.

- De mi volt tulajdonképpen a cél?

- Fel akartam támasztani a mintagazdaságot. Feltámasztani és új életet lehelni bele. Aki ismer, tudja, hogy szívügyem a mezőgazdaság és ez a vidék. Először földeket vásároltam, vagy 300 hektárt. Aztán megvettem ezt a telepet is, amit rendbe hozok, és beindítom a gazdálkodást.