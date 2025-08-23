Ezzel el is dőlt, már Varga Barnabás utódját keresi a Fradi

Túlzás nélkül kijelenthető, az év legfontosabb meccse vár szerdán a Ferencvárosra. A Fradi a Bajnokok Ligája playoff-körének visszavágóján a hazai 3-1-es vereség után próbál csodát tenni az azeri Qarabag otthonában. Míg a csapat gőzerővel készül, a háttérben zajlanak a tárgyalások a keretről is. Lehetnek érkezők és távozók is, Varga Barnabás például külföldre igazolhat.

Varga Barnabás lőtte a Fradi gólját a Qarabag ellen Fotó: Tumbész Hédi

A csatár menedzsere, Paunoch Péter nem cáfolta, hogy Olaszországból és Szaúd-Arábiából van érdeklődő a válogatott játékos iránt. Ugyanakkor szerinte komoly fejlemény nincs az ügyben, a kérőknek minden esetben a Ferencvárost kell megkeresniük. Mindeközben a Fradi lehet, hogy már az utódláson gondolkodik. Az angolai Afimico Pululu már korábban is szóba került a Ferencvárossal kapcsolatban, a játékos lengyel klubjának elnöke szerint idén is van esély a klubváltásra.

A múlt héten több ajánlatot is kaptunk Afemico Pululuért, nem csak a Ferencvárostól. Hétfő óta minden nap befut valami. Lassan elkezdjük a tárgyalásokat, és meglátjuk hova vezet, ki mennyit fizet, és Afimico hol szeretne játszani. Végül is neki is bele kell egyeznie az átigazolásba

- mondta a Jagellonia elnöke, Ziemowit Deptula.

Varga Barnabásra nagy szükség lesz

Ha el is megy, Varga Barnabára még kulcsszerep várhat a Qarabag elleni visszavágón. A csatár az eddigi selejtezőkön öt gólt szerzett, s összesen 21 találata van a nemzetközi kupában a Fradi színeiben.