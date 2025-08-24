Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Bertalan névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szoboszlai és Buzsik Borka reagált a kisbabára; most lett elege az álompárnak

Szoboszlai Dominik
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 24. 08:00
Buzsik BorkafocistaFradi
Ezek voltak a Borsonline legolvasottabb sport cikkei a héten.

Új kisbaba Liverpoolban

Alig telt el néhány hét azóta, hogy Szoboszlai Dominik és felesége, Buzsik Borka bejelentették: megszületett kislányuk, máris újabb örömhír érkezett Liverpoolból. A középpálya másik motorja, Ryan Gravenberch-et is apai örömök érték: Cindy Perotival együtt világra hozták első gyermeküket, egy kislányt.

A részletekről ide kattintva olvashatsz!

Szoboszlai Dominik
Szoboszlai Dominik (jobbra) és Ryan Gravenberch is kislányos édesapa lett Fotó: Liverpool FC

Lelátón a Fradi edzője

Az FTC életének óriási eseménye volt a focisták BL-selejtezője, nem csoda, hogy az egész klubot megmozgatta a Qarabag elleni csata (1-3). Több szakosztály képviselője is ott üt a lelátón, így kiszúrtuk a női kézilabdázók új szakvezetőjét is. A dán Jesper Jensen nyáron érkezett a Fradiba nagy tervekkel, most pedig már a helyszínen szurkolt a labdarúgóknak.

A részletekről ide kattintva olvashatsz!

Fradi jensen
Jesper Jensen is szurkolt a Fradi focistáinak / Fotó: Tumbász Hédi

Reagált a pletykákra a sztárpár

Emma Raducanut frusztrálják a szerelmi életét övező spekulációk. A britek legjobb női teniszezőjét hónapok óta a sportág másik szupersztárjával, a spanyol Carlos Alcarazzal hozzák kapcsolatba. Mindezt arra alapozzák, hogy látták őket kettesben távozni egy meccs után, illetve nemrégiben jelentették be, hogy párosban együtt fognak indulni a US Openen - írja a The Sun.

Raducanu válaszáról ide kattintva olvashatsz

 

Emma Raducanu
Emma Raducanu reagált a pletykákra / Fotó: Robert Prange

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu