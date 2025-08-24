Szoboszlai és Buzsik Borka reagált a kisbabára; most lett elege az álompárnak

Új kisbaba Liverpoolban

Alig telt el néhány hét azóta, hogy Szoboszlai Dominik és felesége, Buzsik Borka bejelentették: megszületett kislányuk, máris újabb örömhír érkezett Liverpoolból. A középpálya másik motorja, Ryan Gravenberch-et is apai örömök érték: Cindy Perotival együtt világra hozták első gyermeküket, egy kislányt.

Szoboszlai Dominik (jobbra) és Ryan Gravenberch is kislányos édesapa lett Fotó: Liverpool FC

Lelátón a Fradi edzője

Az FTC életének óriási eseménye volt a focisták BL-selejtezője, nem csoda, hogy az egész klubot megmozgatta a Qarabag elleni csata (1-3). Több szakosztály képviselője is ott üt a lelátón, így kiszúrtuk a női kézilabdázók új szakvezetőjét is. A dán Jesper Jensen nyáron érkezett a Fradiba nagy tervekkel, most pedig már a helyszínen szurkolt a labdarúgóknak.

Jesper Jensen is szurkolt a Fradi focistáinak / Fotó: Tumbász Hédi

Reagált a pletykákra a sztárpár

Emma Raducanut frusztrálják a szerelmi életét övező spekulációk. A britek legjobb női teniszezőjét hónapok óta a sportág másik szupersztárjával, a spanyol Carlos Alcarazzal hozzák kapcsolatba. Mindezt arra alapozzák, hogy látták őket kettesben távozni egy meccs után, illetve nemrégiben jelentették be, hogy párosban együtt fognak indulni a US Openen - írja a The Sun.

