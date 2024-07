Extra lángost sütnél a családnak a hétvégén? Ezekért mindenki odáig lesz!

1. Öntsük egy bögrébe a langyos tejet, szórjuk bele a cukrot, morzsoljuk bele az élesztőt, és hagyjuk állni körülbelül tíz percig, hogy felhabosodjon. 2. Közben a lisztet szórjuk egy nagy tálba, a közepébe vájunk mélyedést. Ide öntsük a szoba-hőmérsékletű kefirt, majd a felfutott élesztőt, és fakanállal keverjük össze. Szórjuk bele a sót is, és dagasszunk belőle közepesen lágy tésztát. Ha szükséges, adjunk hozzá egy kis langyos vizet is. Végül dolgozzuk bele a két evőkanál olajat is.

3. Tegyük jó nagy, erős zacskóba vagy zárható dobozba, és tegyük a hűtőszekrénybe. Sütés előtt szakítsunk le belőle egy-egy darabot. Húzgáljuk tányérnyi körökké, és süssük meg mindkét oldalát bő, forró olajban.

4. Kenjük meg tejföllel, szórjuk meg reszelt sajttal, és tálaljuk azonnal.