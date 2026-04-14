Ez senkinek sem fog tetszeni: végleg megszűnik a mobilbarát Outlook

A következő hír azoknak lesz igazán nagy csapás, akik régebbi, esetleg gyengébb teljesítményű okostelefont használnak: a Microsoft ugyanis teljesen megszűnteti az Outlook nevű, rendkívül népszerű levelezőrendszer mobilbarát verzióját. Noha a kivezetésről eddig is lehetett tudni, most már a végső dátum is megvan: május 25.

Sok felhasználó fog most kiakadni: május 25-én végleg befellegzett az Outlook Lite-nak

Fotó: SB Arts Media / Shutterstock

Tényleg vége az Outlook Lite-nak? Sajnos igen!

Még tavaly szeptemberben érkezett a hír, hogy a Microsoft úgy döntött: nyugdíjazza a világ egyik legnépszerűbb levelezőrendszerének kis hardverigényű, akkumulátorkímélő verzióját. Az Outlook Lite 2025. október eleje óta már nem érhető el a Google Play áruházban, ugyanakkor aki korábban telepítette, az eddig minden további nélkül tudta használni. Tavasz végén azonban ez megváltozik. A NeoWin jelentése szerint május 25. után gyakorlatilag már csak a tárhelyet fogja a telefonunkon foglalni az alkalmazás, az ugyanis se új e-mailekről nem fog majd értesítést küldeni, se a meglévő üzeneteinket nem tudjuk majd rajta keresztül kezelni.

Fontos azonban tudni: sem az Outlook-fiókunk, sem a naptárbejegyzéseink nem tűnnek el, azok az alkalmazás teljes verziójában, az Outlook Mobile appban továbbra is elérhetőek lesznek. Ugyanakkor kétségtelen, hogy míg a teljes verzió sokkal több funkcióval és jóval teljesebb szolgáltatáskörrel bír, sokan épp az egyszerűsége és a minimális rendszerigénye, illetve "fogyasztása" miatt szerették a Lite verziót. Nekik most vagy le kell nyelniük a békát, vagy keresni egy másik, kis hardverigényű alkalmazást.