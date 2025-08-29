Most jött: leállt a népszerű szolgáltatás, őrjöngenek a felhasználók

A Microsoft Outlook több száz felhasználó számára vált elérhetetlenné, így sokan nem tudnak e-maileket küldeni és fogadni. Az elmúlt két órában közel 800 ember jelentette a szolgáltatás kimaradását.

Leállt az Outlook több európai országban is Fotó: Unsplash

A Microsoft 365 az eset kapcsán közleményt adott ki, amiben a következőket írták:

Vizsgáljuk azt a problémát, amelynek következtében egyes felhasználók késéseket tapasztalhatnak az e-mailek küldése és fogadása során Európában. További részletekért keresse fel az EX1144276 hivatkozást az adminisztrációs központban.

A bejelentések körülbelül 50%-a szerint problémák vannak az e-mailek fogadásával, míg további 30% szerint nem lehet e-maileket küldeni. A többi esetben a szerverkapcsolatnál vannak fennakadások. Az európai felhasználók a közösségi médiában fejezték ki frusztrációjukat a hiba miatt.

– Jelenleg Törökországban is tapasztaljuk ezt a problémát. Megszakadt az e-mailes kommunikációnk - idézett egy felhasználót a Metro.