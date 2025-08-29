Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
30°C Székesfehérvár

Erna, Beatrix névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Most jött: leállt a népszerű szolgáltatás, őrjöngenek a felhasználók

Microsoft Outlook
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 29. 18:40 / FRISSÍTÉS: 2025. augusztus 29. 18:41
emailtelefonleállásprobléma
Nem tudnak üzenetet küldeni és fogadni.

A Microsoft Outlook több száz felhasználó számára vált elérhetetlenné, így sokan nem tudnak e-maileket küldeni és fogadni. Az elmúlt két órában közel 800 ember jelentette a szolgáltatás kimaradását.

Leállt az Outlook több európai országban is Fotó: Unsplash

A Microsoft 365 az eset kapcsán közleményt adott ki, amiben a következőket írták:

Vizsgáljuk azt a problémát, amelynek következtében egyes felhasználók késéseket tapasztalhatnak az e-mailek küldése és fogadása során Európában. További részletekért keresse fel az EX1144276 hivatkozást az adminisztrációs központban.

A bejelentések körülbelül 50%-a szerint problémák vannak az e-mailek fogadásával, míg további 30% szerint nem lehet e-maileket küldeni. A többi esetben a szerverkapcsolatnál vannak fennakadások. Az európai felhasználók a közösségi médiában fejezték ki frusztrációjukat a hiba miatt.

– Jelenleg Törökországban is tapasztaljuk ezt a problémát. Megszakadt az e-mailes kommunikációnk - idézett egy felhasználót a Metro.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu