Egyre többször törik fel az online létünk kulcsát, az e-mail fiókokat - mit tehetünk ellene?

Az utóbbi hónapokban megszaporodtak az e-mail fiókok elleni támadások és internetes visszaélések a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) szerint. Egy feltört e-mail fiók pedig nemcsak bosszúságot okozhat, hanem veszélybe sodorhatja a személyes adatainkat, pénzügyeinket, sőt, az online létünk egészét. Ezt tehetjük, hogy megóvjuk a kiberbűnözőktől!

Veszélyben az online létünk kulcsa: így védhetjük meg az e-mail fiókunkat. Fotó: SuPatMaN / Shutterstock

Szinte mindenhez kell ma már egy e-mail cím is

Ma már egy e-mail cím nem csupán levelezésre szolgál. Szükség van rá a közösségi oldalak, webshopok, banki alkalmazások, streaming szolgáltatások és számtalan más platformra való belépéskor is. Ha illetéktelen kezekbe kerül, a támadók hozzáférhetnek ezekhez a fiókokhoz is, jelszót cserélhetnek, pénzt lophatnak vagy személyazonosságot hamisíthatnak-figyelmeztet az NKFH.

Mivel védhetjük meg az e-mail címünket a kiberbűnözőktől?

Használjunk hosszú, egyedi és erős jelszót. Legalább 12 karakteres legyen, ami tartalmaz kis- és nagybetűt, számot, speciális karaktert. Minden fiókhoz más-más jelszót alkalmazzunk! Emellett kapcsoljuk be a kétfaktoros azonosítást is. Emellett ha tehetjük ne jelszóval, hanem biometrikus azonosítást követően lépjünk be az e-mail fiókunkba (pl. ujjlenyomattal, arcfelismeréssel). Ezek ugyanis szinte feltörhetetlenek.

Az is nagyon fontos, hogy állítsunk be helyreállítási e-mail címet és telefonszámot, és időnként ellenőrizzük, hogy ezek elérhetőek-e. Ne kattintsunk ismeretlen feladó linkjeire vagy csatolmányaira, mivel a támadások gyakran adathalász e-mailek útján történnek. Végül pedig telepítsünk megbízható biztonsági szoftvert a telefonunkra, számítógépünkre és rendszeresen futtassunk teljes rendszervizsgálatot.

Mit tegyünk, ha mégis feltörik az online létünk kulcsát?