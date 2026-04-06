Nem hisszük el, hogy nem vámpír: Paul Rudd 57 éves lett, de ez egyáltalán nem látszik rajta

Ugyan számos pletyka kering arról, hogy Paul Rudd évtizedek óta nem öregszik, április 6-án mégis minden évben eggyel több gyertyát fújhat el a tortán, idén számszerint 57-et. Íme a kortalan hollywoodi sztár legjobb alakításai!

Paul Rudd filmjei

Paul Rudd karrierje a ‘90-es évek elején indult be. A színész ekkor alig 20 éves volt, és sorra jófiús ábrázatához illő szerepeket kapott. A színészmesterséget egyetemi szinten tanulta ki, és a világot jelentő deszkákon kezdte a szakmát. Első nagyjátékfilmes szerepét a Clueless című ikonikus tinédzserfilmben kapta, ami hazánkban a stílusos Spinédzserek címet kapta. A Spinédzserek a ‘90-es évek popkultúrájának egyik legmeghatározóbb filmje lett. Alicia Silverstone és Brittany Murphy remek alakítása mellet bravúrosan adaptálta Jane Austen Emma című regényét, a kritika akkoriban is elismerően nyilatkozott róla és napjainkra is egyre nagyobb presztízsnek örvend. Paul Rudd nem bízta a véletlenre és kapásból 3 szerepet is megpályázott, végül Josh karakterét alakíthatta, aki a történet főhőse, Cher Horowitz (Alicia Silverstone) romantikus érdeklődésének tárgya volt Amy Heckerling rendezésében.

A teátrálisan csillogó filmek atyja, Baz Luhrman Rómeó+Júlia feldolgozásában játszotta Paris szerepét, aki az eredeti Shakespeare darabban csúf halált hal Rómeó kardja által a dráma utolsó, felfokozott jeleneteiben. Luhrman feldolgozásában a Rudd által alakított és Dave Paris néven futó karakter szerencsésen elkerüli a halált. Paul Rudd akkor még nem is sejtette, mekkora szolgálatot tesz a filmszakmának és Leonardo DiCapriónak, aki Rómeót alakította. Az utolsó forgatási nap után a két színész egy kocsma felé igyekezett, hogy megünnepeljék a sikeres munkát, amikor DiCaprio elmesélte, hogy megkeresték egy Titanic című film főszerepével, de még nem volt biztos benne, hogy elvállalja. Paul Rudd azonban rögtön belefogott egy kiselőadásba, mert az édesapja hatalmas Titanic fanatikus volt és mindent tudott az óceánjáró elsüllyedésének tragikus körülményeiről. Ezzel győzte meg Leonardo DiCapriót, aki elvállalta Jack szerepét, a többi pedig már filmtörténelem.