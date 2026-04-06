A Séfek Séfe győztese, Mikula Patrik: „Nagyon szeretnék hazaköltözni”

Nem csak szakmai elismerést jelentett a győzelem Mikula Patrik, a TV2 gasztroreality műsora, a Séfek Séfe győztese számára. Egy régi álmot is közelebb hozott: szeretne végre hazaköltözni Magyarországra. A fiatal séf közel egy évtizede külföldön dolgozik; most abban bízik, hogy a műsor után végre itthon is megmutathatja, mire képes.

„Már lassan tíz éve külföldön dolgozom. Rengeteget tanultam Franciaországban, Németországban és Ausztriában. Nagyon szeretnék hazaköltözni, és találni egy olyan éttermet vagy csapatot, ahol megmutathatom azt a szakmai tudást, amit Európa-szerte összeszedtem. Az lenne a legnagyobb álmom, hogy az emberek eljöjjenek hozzám, és megmutathassam a tányéron mindazt, amit tudok” – kezdte a győztes séf a hot! magazinnak.

Patrik hozzátette: a győzelem után már körvonalazódni látszik a jövője, ami reményei szerint végre hazavezeti.

„Egy gyönyörű helyen, egy kis falusi vendéglátó szállással dolgozom nemsokára. Bízom benne, hogy végre itthon is kiteljesedhetek, mert az otthon íze a legédesebb.”

A Séfek Séfe győztese Mikula Patrik rosszul lett a forgatás alatt

A séf a verseny egyik pontján annyira rosszul lett, hogy mentő vitte el. Utólag már egészen más szemmel látja az esetet. Szerinte a televíziós versenyhelyzet teljesen más, mint a mindennapi konyhai munka.

„A műsor konyhája egyáltalán nem hazai pálya. Egy órád van főzni, közben zakatol az agyad, rengeteg alapanyag van előtted, és ömlenek az ötletek. A versenyben leginkább azt bizonyítottam magamnak, hogy képes vagyok meglépni azt a bizonyos következő szintet” – mondta.

Annyira meg akartam mutatni magam, hogy az elején teljes gázzal indultam. Szó szerint mindenkit le akartam tarolni, és mindenáron nyerni akartam. Nem vettem észre a jeleket, hogy egy kicsit lassítanom kellene, és végül túlterheltem magam mentálisan és fizikailag is.

Patrik sokat fejlődött

A séf azt mondja, hogy a hétköznapokban már sokkal tudatosabban kezeli a stresszt. Szakácsként és konyhafőnökként megtanulta, hogy a kapkodás ritkán vezet jó eredményre.