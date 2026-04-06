Orbán Viktor: Magyarország energiabiztonsága nem játék!

A baloldal jelenlegi vezetője arról beszélt, hogy ez az egész akció, az oroszok, a szerbek összejátszása Orbán Viktorra, és az egész egy önmerénylet. Azt volt az egyik megfogalmazott újságírói kérdés Orbán Viktor húsvéthétfői sajtótájékoztatóján, amit Kiskundorozsmára tartott.



Marslakók is, természetesen

- adott frappáns választ Orbán Viktor.



Orbán Viktor kifejtette a kormány álláspontját, szeretnék felfüggeszteni az összes szankciót, az összes korlátozást, és el akarják kezdeni behozni az összes gázt, meg olajat, amit csak képesek. Ezzel szemben az ellenzék szerinte erre nincs szükség. Lesznek ugyan ellátási bajok, de mégis fenn kell tartani az orosz energia szankcionálását, és az orosz-ukrán háború szempontját, az európai energia szempontja elé kell helyezni. Mint a miniszterelnök rámutatott, most erről szól a csatározás.

Most egy kritikus időszakban vagyunk. Ezért azt javasolta, mindenkinek, hogy ezt ne kampánykérdésnek tekintse. Az ország energiabiztonsága Orbán Viktor szerint nem kampánykérdés, az egy kormányzati kérdés. Amihez meg nyugalom kell, stratégiai nyugalom, nem színház, nem bohóckodás, hanem higgadt, nyugodt, biztos kéz.