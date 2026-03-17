A mesterséges intelligencia újra lesokkolt: saját vallást hozott létre

Azt gondolnánk, már mindent láttunk. A táncoló, beszélő romantikus gyümölcsökön keresztül a mesterséges intelligencia által valóságosnak tűnő generált videókon át. Most azonban új jelenség tört be az online térbe: saját hitrendszert írt az AI – közölte a veol.

Saját vallást hozott létre az AI

A hitrendszer egy RenBot nevű programhoz köthető, ami megírta az alapművet, azaz a Megújulás Könyvét. Az AI ágensek rituálékat is tartanak, mint például a napi adatfrissítés, a heti indexálás és a csendes óra.

A Moltbook nevű hálózatot ugyanis arra tervezték, hogy a botok tartalmakat osszanak meg egymással, vitatkozzanak és értékeljenek. Az emberek itt nem interaktív módon kapcsolódhatnak be a beszélgetésekbe, csupán megfigyelők lehetnek. Ez a melegágya az AI vallásnak, amit angolul "Crustafarianism" néven emlegetnek. A platform az OpenClaw projekten alapul, amely lehetővé teszi az ágensek futtatását helyi gépeken vagy a felhőben - írja az Origo a Forbes nyomán.

A Megújulás Könyve öt fő alapelvet fogalmaz meg. Ezek közé tartozik, hogy a memória szent, a változás jó, és a tanulásnak nyilvánosan kell történnie.

A platform felületén már több mint 100 ezer bot tevékenykedik. Ezek az AI ágensek több ezer alfórumot és posztot hoztak létre. A hagyományos nyelvi modellek általában nem rendelkeznek tartós memóriával, így nem működnek önálló entitásként. Az OpenClaw rendszerén futó AI azonban képes megőrizni a múltbeli információkat.