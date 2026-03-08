"A feleségem már nem akar szexelni velem — elutasítva érzem magam"

Egy férfi számolt be arról, hogy több mint 20 éve házasodott össze a legjobb barátjával, aki az élete értelme. Mint elmondta, sok mindenen mentek keresztül együtt, de nyolc hónapja párterápiára járnak.

A férfi arra panaszkodik, házasságából eltűnt az intimitás

Fotó: shutterstock

Tavaly majdnem elváltunk egy érzelmi viszony miatt, amely hét évvel ezelőtt történt az én részemről. Neki is volt egy hasonló kilengése tavaly. Barátok vagyunk, és mindent együtt csinálunk. Igyekszem mindent jól csinálni. Érzelmileg mellette állok. Abbahagytam a mindennapos ivást, és kialakítottam egy pozitív, tudatos szemléletet. Fizikailag is formába hoztam magam. Jól keresek, segítek a ház körül, vacsorát készítek mindannyiunknak, és részt veszek a gyerekek programjaiban, orvosi időpontjaiban. A probléma? A feleségem fizikailag eltávolodott tőlem. Az ölelésen és csókon túli érintés már túl sok neki. A testi intimitás kevesebb mint havonta egyszer történik.

- fejtette ki a férfi, hozzátéve, magányosnak érzi magát a saját otthonában, mert az érintésből és gyengédségből töltődik, de semmit sem kap. Kiemelte, szereti a feleségét és nem akar mással lenni. A tanácsadójuk szerint „idővel talán” jobbra fordulhatnak a dolgok. Addig viszont nem tudja, miként élje a mindennapjait, ha nemkívánatosnak és elutasítottnak érzi magát.

A párkapcsolati tanácsadó válaszol a házassági problémára

Együttérzek önnel. Lehetséges, hogy bármennyire is kedvelik és szeretik egymást a feleségével, inkább jó barátok, mint házastársak. Mivel nyolc hónap közös tanácsadás után sem változott semmi, nincsenek gyengéd gesztusok, és magányosnak érzi magát a saját otthonában, ideje lenne saját pszichoterapeutát keresnie. Nyilvánvaló, hogy a közös tanácsadás nem bizonyult hatékonynak

- fejtette ki a nypost.com szakértője.