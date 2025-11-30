IPhone-os vagy? Ne küldj több SMS-t, különben…

Noha 10-15 éve még az online biztonság egyet jelentett azzal, hogy legyen egy vírusirtó a számítógépünkön, valamint ne látogassunk el gyanús weboldalakra, mert vírusos lehet a gépünk, manapság már jóval szofisztikáltabb támadásokkal kell felvennünk a harcot – ráadásul napi szinten. Arról nem is beszélve, hogy a számítógép manapság már másodlagos: a hackerek is a telefonokat támadják elsősorban, és bizony mi is inkább a zsebben elférő okoseszközöket használjuk, mint bármi mást. És bizony a szakértők szerint eljutottunk oda, hogy már egy olyan egyszerű folyamat, mint egy SMS küldése is veszélyekkel járhat.
Miközben a hackerek a lehető legváltozatosabb módon igyekeznek hozzájutni a személyes adatainkhoz, a szakértők arra figyemleztetnek: sajnos még mindig nincs teljes titkosítás, ha üzeneteket küldünk. A legnagyobb bajt jelenleg az iPhone-ok és Android-telefonok közti üzenetküldés jelenti, ugyanakkor az első nagy üzenetküldő rendszer, az SMS továbbra is a legsérülékenyebb, bárhonnan is nézzük. És persze bizonyos szempontból idejétmúlt is, hiszen a különböző netes alapú üzenetküldő alkalmazások mellett nincs is annyira létjogosultsága.
Most a CISA (az Egyesült Államok Kiberbiztonsági és Infrastruktúra-biztonsági Ügynöksége) és az FBI épp a rövid szöveges üzenetek kapcsán adott ki figyelmeztetést az iPhone-felhasználóknak. Mivel az SMS-ek a legkönnyebben támadhatók, épp ezért arra kérnek minden almást, hogy kapcsolja ki az iMessage-ben, az iPhone-ok üzenetküldő alkalmazásában azt a funkciót, hogy az egyszerű szövegeket SMS-ként küldje el a program. (Ezt egyébként a beállítások/alkalmazások/üzenetek menüben tehetjük meg.)
Ezzel az egyszerű átállítással máris fontos lépést tettünk, hogy nagyobb biztonságban tudjuk magunkat.
A Forbes szakértői egyébként a WhatsApp-ot javasolják, érzékenyebb beszélgetések esetén pedig a még biztonságosabb (bár kétségtelenül kevésbé elterjedt) Signalt.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.