IPhone-os vagy? Ne küldj több SMS-t, különben…

Noha 10-15 éve még az online biztonság egyet jelentett azzal, hogy legyen egy vírusirtó a számítógépünkön, valamint ne látogassunk el gyanús weboldalakra, mert vírusos lehet a gépünk, manapság már jóval szofisztikáltabb támadásokkal kell felvennünk a harcot – ráadásul napi szinten. Arról nem is beszélve, hogy a számítógép manapság már másodlagos: a hackerek is a telefonokat támadják elsősorban, és bizony mi is inkább a zsebben elférő okoseszközöket használjuk, mint bármi mást. És bizony a szakértők szerint eljutottunk oda, hogy már egy olyan egyszerű folyamat, mint egy SMS küldése is veszélyekkel járhat.

IPhone-t használsz? Ezt mindenképp állítsd át, különben bajba kerülsz! Már az SMS-ek sem biztonságosak! Fotó: Pixabay

Kiadták a figyelmeztetést: ne küldj több SMS-t!

Miközben a hackerek a lehető legváltozatosabb módon igyekeznek hozzájutni a személyes adatainkhoz, a szakértők arra figyemleztetnek: sajnos még mindig nincs teljes titkosítás, ha üzeneteket küldünk. A legnagyobb bajt jelenleg az iPhone-ok és Android-telefonok közti üzenetküldés jelenti, ugyanakkor az első nagy üzenetküldő rendszer, az SMS továbbra is a legsérülékenyebb, bárhonnan is nézzük. És persze bizonyos szempontból idejétmúlt is, hiszen a különböző netes alapú üzenetküldő alkalmazások mellett nincs is annyira létjogosultsága.

Most a CISA (az Egyesült Államok Kiberbiztonsági és Infrastruktúra-biztonsági Ügynöksége) és az FBI épp a rövid szöveges üzenetek kapcsán adott ki figyelmeztetést az iPhone-felhasználóknak. Mivel az SMS-ek a legkönnyebben támadhatók, épp ezért arra kérnek minden almást, hogy kapcsolja ki az iMessage-ben, az iPhone-ok üzenetküldő alkalmazásában azt a funkciót, hogy az egyszerű szövegeket SMS-ként küldje el a program. (Ezt egyébként a beállítások/alkalmazások/üzenetek menüben tehetjük meg.)