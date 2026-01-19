Honor Magic8 Lite: le se lehet lőni?

A piac legstrapabíróbb okostelefonjaként mutatja be a gyártó a HONOR Magic8 Lite-ot, ami teljes körű ütés-, víz- és porállóságot kínál, és az iparágban elsőként szerezte meg az SGS Triple Resistant Premium Performance minősítést. Egy másik tanúsítvány igazolja, hogy akár 2,5 méteres magasból meghatározott felületekre ejtve is sértetlen marad. A HONOR Ultra-Bounce ejtésálló technológia, a terhelés hatására megkeményedő (nem newtoni) folyadék, valamint az új, extra ellenálló edzett üveggel megerősített készülékház

együttesen gondoskodik arról, hogy a készülék akár köves, érdes vagy egyenetlen felületekre ejtve, sőt légpuska-lövések után is sértetlen maradjon.

Teljes körű ütés-, víz- és porállóság - forrás: Honor

A HONOR Magic8 Lite IP68 és IP69K vízállóságot támogató Three-layer Water Resistance Structure 2.0 technológiával rendelkezik. A készülék nem károsodik akkor sem, ha rövid időre (legfeljebb 10 másodpercig) magas hőmérsékletű vízbe merül, vagy fröccsenés, szennyezett, sűrű, illetve magas hőmérsékletű vízzel érintkezik, illetve folyó víz vagy ultranagy nyomású vízsugár hatása éri. Akár 30 percig is működőképes marad 1,5 méter mély vízben. Esőben és kesztyűben is használható.

A HONOR Magic8 Lite ultranagy kapacitású,

7500 mAh-s szilícium-szén akkumulátora öregedést lassító algoritmusának köszönhetően 6 évig is megőrzi tartósságát. Akár 3 napon keresztül is nyugodtan használható a készülék töltés nélkül.

Az akkumulátor -30°C és 55°C közötti hőmérsékleten jól teljesít. Az Ultra Power Saving Mode segítségével akár 60 perc folyamatos hívás is bonyolítható 2%-os töltöttségi szinten.

A 108 megapixeles, 1/1,67" méretű érzékelővel felszerelt HONOR Magic8 Lite Ultra-sensing kamerája kivételes részletességű, nagy fényerejű képeket készít. A felhasználó éjszaka is részletgazdag képeket készíthet. A használati élményt tovább emeli a fő kamera OIS + EIS funkciója, amely hatékonyan csökkenti az elmosódás és a remegés okozta minőségromlást, ez pedig éles képeket eredményez. A HONOR Magic8 Lite emellett olyan AI-fotófunkciókat is tartalmaz, mint

az AI-radír, az AI-kivágás és az AI-képkiterjesztés, amellyel a felhasználó szabadon testre szabhatja képeit, és egyszerűbben szerkeszthet fotókat. Az AI-felskálázást és az AI-tükröződés-eltávolítás funkciók által javított képeken minden értékes pillanat újra életre kel.

A HONOR Magic8 Lite 6,79 hüvelykes Eye-comfort OLED kijelzője 1,07 milliárd színt és 1,5K ultranagy felbontást támogat . Élénk színárnyalatokkal és lélegzetelállító részletekkel járul hozzá a még tökéltesebb látványhoz. A csúcsmodell ultrakeskeny, 1,3 mm-es kerete 94,6%-os kijelző-készülékház arányt biztosít, a 120 Hz-es magas frissítési frekvenciának köszönhetően a kijelző hihetetlen valósághűséggel jeleníti meg a mozgást. A kijelző emellett kivételesen éles és tiszta képmegjelenítésre képes, iparágvezető, 6000 nites HDR csúcsfényerővel, számos szemkímélő funkcióval.