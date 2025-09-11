Nem is tudsz róla, de a Google követi minden lépésedet: így tehetsz ellene!

Az eddig is tudott volt, hogy akárhol is járjunk a neten, azzal nyomot hagyunk magunk után, főleg a böngészőn keresztül. Alapvetően ilyen nyomkövetők a cookie-k, azaz sütik – ugyanakkor ezek törölhetők, azaz tulajdonképpen mi rendelkezünk afelett, hogy mikor és mennyi információt adunk ki magunkról -, és ilyen magunk után hagyott nyom a digitális ujjlenyomat is. A kettő közti különbség “csupán” annyi, hogy ez utóbbi örök, vagy legalábbis általunk nem törölhető. A Google korábban épp ezért úgy vélekedett, hogy a digitális ujjlenyomat rossz: idén azonban pálforduláson ment keresztül a keresőóriás mögött álló cég, és visszahozta az ujjlenyomatokat.

Az újabb rendszerű iPhone-okon már védekezhetünk a Google kéme, a digitális ujjlenyomat ellen Fotó: Pixabay

A Google titkos kéme: mit csinál a digitális ujjlenyomat, és hogyan ne hagyj nyomot magad után?

Mindennemű digitális nyomkövetés lelke a böngésző: ezen keresztül látogatunk meg weboldalakat, keresünk, vásárolunk, pontos képet adunk mind a munkánkról, mind az érdeklődési körünkről, hobbijainkról, családi helyzetünkről… A digitális ujjlenyomat által pedig a Google egy nagy halom adatot vesz le a telefonunkról: az IP-címünket, a készülék és az operációs rendszer modelljét, azt, hogy milyen időzónában vagyunk, illetve gyakorlatilag bármit, amivel összességében egyedileg meg tud különböztetni minden felhasználót.

Ráadásul ezeket az ujjlenyomatokat nem csak a keresőóriás saját böngészőjén, a Google Chrome-on keresztül hagyjuk ott.