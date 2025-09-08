Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
27°C Székesfehérvár

Mária, Adrienn névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Sokk a buszmegállóban, hihetetlen, mit tettek a gyanús alakok

gyanús alak
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 08. 14:55
buszmegállótelefonhívás
Még most is a sokk hatása alatt van egy fiatal anyuka amiatt, amit fényes nappal egy buszmegállóban élt át. Vivien épp a következő járatra várt, amikor két gyanús alak szólította meg. Elkérték a telefonját és mivel megijedt tőlük, odaadta nekik. Kiderült, hogy egy erotikus oldalt hívtak fel róla.
Erdei Róbert Arnold
A szerző cikkei

Egyszerűen hihetetlen, mégis mire vetemedett két gyanús alak Esztergomban. A. Vivien szeptember elején csöppent bele a kellemetlen helyzetbe. Épp egyedül várt az esztergomi megállóban, amikor egy fekete ruhás nő és férfi kipécézte őt, majd körmönfontan megkörnyékezték, hogy kölcsönkérjék egy hívás erejéig a telefonját. A nő megijedt tőlük, ezért átadta a telefonját. Végül visszakapta, de attól még mindig sokkban van, mit hagytak „ajándékként” a mobilja böngészőjében.

gyanús alak
Gyanús alakok tűnhetnek fel Esztergomban. Képünk illusztráció  / Getty Images

Gyanús alakok a megállóban

Megkezdődött az iskola, ezért is aggódik a három gyermeket nevelő Vivien, hogy bármikor az ő gyerekeit is megállíthatja az a két alak és rákényszerítik őket, hogy odaadják nekik a telefonjukat.

- Féltem a gyerekeim. Eddig azon aggódtam, hogy van-e náluk telefon, amin szólhatnak, hogy végeztek a suliban. Ezek után mi a helyes? Ne vigyenek telefont, mert már bármi megtörténhet? – gondolkodik tanácstalanul Vivien. Mert amit vele tettek, azt még inkább megtehetik bármelyik gyerekkel. Aznap 11 óra 20 perc körül várakozott a Galagonyás úti buszmegállóban. Egy lélek sem volt épp a környéken, amikor egy férfi és egy nő odalépett hozzá.

Kétfelől mellém álltak!

– folytatta. Már a megjelenésük is rémisztő volt: mindketten tetőtől talpig fekete ruhát viseltek. A férfi magas és vékony, a nő pedig átlagos testalkatú, fekete hajú volt, bal lábán tetoválást viselt. Egy szál cigarettát kértek az anyukától, aki megijedt tőlük, ezért adott nekik. Ám a cigaretta csak ürügy volt, hogy megszólítsák őt!

- A nő kérdezte, hogy felhívhatnak-e egy számot, mert nagyon fontos. Persze beleegyeztem, közben azt lestem, hogy mikor ér már oda a buszom – mondta Vivien.

A pénzével szavazott magára...

Szerencsére csak néhány percig tartott az egész jelenet, a busz megérkezett, ő visszakapta a telefonját és felszállt. Ám ekkor jött a meglepetés.

Ránéztem a telefonomra. A böngészési előzményeim tele voltak egy erotikus szolgáltatást nyújtó weboldallal! A nő az én telefonszámommal voksolt saját magára a szexoldalon, így ő pénzt nyert. A hívás emeltdíjas volt, nekem kell majd kifizetni, ráadásul olyan, mintha én fizettem volna azért, hogy megnézhessem egy videóját…

- panaszkodott dühösen az anyuka, aki csak a következő számlán fogja látni, pontosan mennyi pénzt kell majd a hívásos szavazás miatt fizetnie.

- Naiv voltam és hiszékeny, iszonyat félénk is. Sosem kerültem ilyen helyzetbe. Órákig csak ültem, tanakodtam, hogy ez most tényleg velem történt? - vallotta be. 

Vivien ezután a Facebookon riadóztatott, hogy minden anyuka legyen résen, ugyanis az alakok pont egy olyan környéken tűntek fel, ahol két iskola is van. 

- Én ráfáztam, de más ne járjon így! Ha látjátok őket, inkább azonnal szóljatok valakinek. Vigyázzatok, legyetek résen, főleg a gyermekeitek miatt fogalmazott bejegyzésében, utalva rá, hogy sok gyanútlan fiatalnak van okostelefonja, ami miatt őket is kipécézhetik a pornós alakok.

- Arrafelé van a Babits Mihály Általános Iskola, de a közelben van még a Géza Fejedelem Szakmunkásképző is. Kicsik és nagyok is simán a telefonbetyárok áldozatául eshetnek, vigyázzon mindenki! – zárta szavait Vivien, aki a rendőrségnek is megírta az esetet. 

Megkerestük a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, ahol lapunkat arról tájékoztatták, hogy a kérdéses esetről az Esztergomi Rendőrkapitányságra érkezett bejelentés. 

"Hatóságunk vizsgálja, hogy történt-e jogsértés. Hasonló esetről az Esztergomi Rendőrkapitányságra bejelentés, feljelentés nem érkezett" - tették hozzá.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu