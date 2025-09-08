Sokk a buszmegállóban, hihetetlen, mit tettek a gyanús alakok

Egyszerűen hihetetlen, mégis mire vetemedett két gyanús alak Esztergomban. A. Vivien szeptember elején csöppent bele a kellemetlen helyzetbe. Épp egyedül várt az esztergomi megállóban, amikor egy fekete ruhás nő és férfi kipécézte őt, majd körmönfontan megkörnyékezték, hogy kölcsönkérjék egy hívás erejéig a telefonját. A nő megijedt tőlük, ezért átadta a telefonját. Végül visszakapta, de attól még mindig sokkban van, mit hagytak „ajándékként” a mobilja böngészőjében.

Gyanús alakok tűnhetnek fel Esztergomban. Képünk illusztráció / Getty Images

Gyanús alakok a megállóban

Megkezdődött az iskola, ezért is aggódik a három gyermeket nevelő Vivien, hogy bármikor az ő gyerekeit is megállíthatja az a két alak és rákényszerítik őket, hogy odaadják nekik a telefonjukat.

- Féltem a gyerekeim. Eddig azon aggódtam, hogy van-e náluk telefon, amin szólhatnak, hogy végeztek a suliban. Ezek után mi a helyes? Ne vigyenek telefont, mert már bármi megtörténhet? – gondolkodik tanácstalanul Vivien. Mert amit vele tettek, azt még inkább megtehetik bármelyik gyerekkel. Aznap 11 óra 20 perc körül várakozott a Galagonyás úti buszmegállóban. Egy lélek sem volt épp a környéken, amikor egy férfi és egy nő odalépett hozzá.

Kétfelől mellém álltak!

– folytatta. Már a megjelenésük is rémisztő volt: mindketten tetőtől talpig fekete ruhát viseltek. A férfi magas és vékony, a nő pedig átlagos testalkatú, fekete hajú volt, bal lábán tetoválást viselt. Egy szál cigarettát kértek az anyukától, aki megijedt tőlük, ezért adott nekik. Ám a cigaretta csak ürügy volt, hogy megszólítsák őt!

- A nő kérdezte, hogy felhívhatnak-e egy számot, mert nagyon fontos. Persze beleegyeztem, közben azt lestem, hogy mikor ér már oda a buszom – mondta Vivien.

A pénzével szavazott magára...

Szerencsére csak néhány percig tartott az egész jelenet, a busz megérkezett, ő visszakapta a telefonját és felszállt. Ám ekkor jött a meglepetés.

Ránéztem a telefonomra. A böngészési előzményeim tele voltak egy erotikus szolgáltatást nyújtó weboldallal! A nő az én telefonszámommal voksolt saját magára a szexoldalon, így ő pénzt nyert. A hívás emeltdíjas volt, nekem kell majd kifizetni, ráadásul olyan, mintha én fizettem volna azért, hogy megnézhessem egy videóját…

- panaszkodott dühösen az anyuka, aki csak a következő számlán fogja látni, pontosan mennyi pénzt kell majd a hívásos szavazás miatt fizetnie.