Ezek a pózok növelhetik a teherbeesés esélyét: tényleg számít, hogyan csináljátok

Az, hogy mi befolyásolja a fogantatást, egy sokrétű kérdés, amelyre sokféle válasz létezik. A válasz, a hogyan kérdésre sem egyértelmű, de van pár dolog, amit jó ha tudsz. Vajon léteznek pózok a teherbeesés megkönnyítésére? A változatosság a hálószobában nemcsak az intim életeteket lendítheti fel, de a szakértők szerint a babaprojektben is segítségetekre lehet. Ha a cél a gyermekáldás, mutatjuk, melyek a legjobb pózok teherbeeséshez.
Nem létezik 100%-osan bevált pozíció, mivel minden emberi test különbözik. Ami az egyik párnak beválik, az nem biztos, hogy másoknál is hatásos lesz.
„Nincs olyan ismert szexuális pozíció, amelyről orvosilag bizonyított lenne, hogy növeli a teherbeesés esélyét" – mondja Sherry Ross, női szexuális egészségügyi szakértő.
De:
„van egy feltételezés arról, hogy bizonyos pozíciók javítják a termékenységet azzal, hogy segítik a petesejt és a sperma találkozását a petevezetékben."
Tehát a gravitáció segítheti a spermiumok útját a megtermékenyülésig, így azok a pózok a legkedvezőbbek, amelyekben a női testhelyzet kedvez a lefelé haladó hímivarsejteknek.
Nita Landry, szülész-nőgyógyász szerint:
„A bevált misszionárius póz lehet a legjobb pozíció a teherbeeséshez. A te javadra fordítja a gravitációt."
Így a spermiumoknak könnyebb dolguk van a méhszájhoz való eljutás során.
A buttlift-ként emlegettet párna a csípő alatt tovább növelheti az esélyeket.
Ezek a pózok teherbeeséshez szintén javasoltak, hiszen minél közelebb van a férfi nemi szerv az ejakuláció során a méhszájhoz, annál rövidebb utat kell megtenniük a hímivarsejteknek. A nő négykézláb, háttal helyezkedik el a férfi partnernek, ami anatómiailag célszerű a sikeres megtermékenyítéshez.
Ugyanezen logika mentén, jó esélyekkel indul az a testhelyzet is, amikor a nő hanyatt fekve, a férfi vállára helyezi lábait.
„[...] ez a pozíció lehetővé teszi, hogy a spermiumok a lehető legközelebb kerüljenek a méhnyakhoz, miközben a gravitáció előnyeit is élvezik" – mondja Landry.
Ha a nő az együttlét után is megtartja az adott pozíciót, az még tovább növelheti a potenciális megtermékenyülést.
Ezek általában azok az intim együttlétek, amelyek során a nő van domináns pozícióban – tehát a férfi felett helyezkedik el (ülve vagy állva).
Bármilyen pózt kipróbálhattok, ha az időzítés nem megfelelő. A legfontosabb a ciklus pontos követése, és hogy a peteérés körüli napokban kísérletezzetek – ami általában valahol a havi ciklus közepén történik. De mivel a hímivarsejtek pár napig még életképesek maradnak, érdemes a peteérés előtti és utáni napokon is aktívnak maradni.
Mivel a napi többszöri együttléttel a spermiumszám csökkenhet, jobb ha csak a termékeny időszak minden 2. napjára időzítitek az aktusokat, ha a teherbeesés a fő cél.
Tippek a teherbeeséshez egy termékenységi szakorvostól:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.