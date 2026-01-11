Ezek a pózok növelhetik a teherbeesés esélyét: tényleg számít, hogyan csináljátok

Az, hogy mi befolyásolja a fogantatást, egy sokrétű kérdés, amelyre sokféle válasz létezik. A válasz, a hogyan kérdésre sem egyértelmű, de van pár dolog, amit jó ha tudsz. Vajon léteznek pózok a teherbeesés megkönnyítésére? A változatosság a hálószobában nemcsak az intim életeteket lendítheti fel, de a szakértők szerint a babaprojektben is segítségetekre lehet. Ha a cél a gyermekáldás, mutatjuk, melyek a legjobb pózok teherbeeséshez.

Vannak pózok teherbeeséshez? Nagyobb eséllyel indultok a pároddal, ha így csináljátok.

Fotó: Lucky Business / Shutterstock

A szakértők szerint, bizonyos pozíciók növelik a teherbeesés esélyét.

Vannak olyan helyzetek, amik kevésbé alkalmasak a megtermékenyítéshez.

Ha a teherbeesés a cél, a legfontosabb az időzítés.

Az együttlétek számának növelésével, nem nő a teherbeesés esélye. Sőt!

Biztos póz a teherbeeséshez

Nem létezik 100%-osan bevált pozíció, mivel minden emberi test különbözik. Ami az egyik párnak beválik, az nem biztos, hogy másoknál is hatásos lesz.

„Nincs olyan ismert szexuális pozíció, amelyről orvosilag bizonyított lenne, hogy növeli a teherbeesés esélyét" – mondja Sherry Ross, női szexuális egészségügyi szakértő.

De:

„van egy feltételezés arról, hogy bizonyos pozíciók javítják a termékenységet azzal, hogy segítik a petesejt és a sperma találkozását a petevezetékben."

Tehát a gravitáció segítheti a spermiumok útját a megtermékenyülésig, így azok a pózok a legkedvezőbbek, amelyekben a női testhelyzet kedvez a lefelé haladó hímivarsejteknek.

Pózok teherbeeséshez

A misszionárius póz

Nita Landry, szülész-nőgyógyász szerint:

„A bevált misszionárius póz lehet a legjobb pozíció a teherbeeséshez. A te javadra fordítja a gravitációt."

Így a spermiumoknak könnyebb dolguk van a méhszájhoz való eljutás során.

A buttlift-ként emlegettet párna a csípő alatt tovább növelheti az esélyeket.

A kutyapóz és a hátulról történő behatolás

Ezek a pózok teherbeeséshez szintén javasoltak, hiszen minél közelebb van a férfi nemi szerv az ejakuláció során a méhszájhoz, annál rövidebb utat kell megtenniük a hímivarsejteknek. A nő négykézláb, háttal helyezkedik el a férfi partnernek, ami anatómiailag célszerű a sikeres megtermékenyítéshez.