Fájdalommentes együttlét 50 felett – Ezekkel az ízületkímélő pózokkal garantált az élvezet

Miután az elmúlt évek alatt gondtalanul élvezted az együttléteket, ma már nem biztos, hogy olyan örömet tudnak nyújtani, mint régen. Hiszen a korral járó krónikus fájdalmak és ízületi gyulladások korlátozhatnak a mozgásban, és megfoszthatnak az élménytől. Emiatt most olyan egyszerű, de hasznos trükköket hoztunk neked, amelyekkel 50 felett is garantált lesz az élvezet.
Ahogyan öregszünk, sajnos az egészségi állapotunk is romlik, így azok a dolgok, amik korábban örömet szereztek, idővel sokszor szinte élvezhetetlenné válnak. Egy bizonyos kor felett ugyanis sokan küzdenek ízületi fájdalommal, nem is beszélve a hormonális változásokról, amelyek a tesztoszteronszint csökkenéséhez és hüvelyszárazsághoz vezetnek. Azonban 50 felett sem kell lemondanod az élvezetes együttlétről, csupán meg kell találnod a legkényelmesebb, ízületkímélő pózokat. Nézzük is, melyek ezek!
Ha mindkettőtöknek kellemetlenséget okoz az együttlét, akkor a maximális élvezetért válasszatok olyan testhelyzetet, ami neked és a partnered számára is ízületkímélő, mint például a kanálpóz. Ezzel ugyanis egymás mellett fekve élvezhetitek a másik társaságát. Sőt, ebből a testhelyzetből még azok is profitálhatnak, akik hátfájással küzdenek. Felejtsétek el a kutyapózt vagy a misszionáriust!
Ha a párod nem küzd olyan gondokkal, mint te, akkor tegyétek le a voksotokat olyan póz mellett, amiben ő az aktív fél. Ez lehet akár egy misszionárius vagy egy lovaglópóz, amiben a hátán fekvő személy sokkal kevesebb munkát végez.
Egy strapabíró asztal vagy egy kényelmes kanapé? Vannak olyan bútorok, amelyek segíthetnek a fájó testrészeiden, hiszen nagyobb kényelmet kínálnak: például, ha a kanapén ülsz, és teszel egy párnát a hátad mögé. Használj bátran vánkost, hogy a csípőd megemelésével kényelmesebb pozícióba kerülj, vagy kisebb párnát a fájó térded alá. Persze a boltban is kereshetsz speciális párnákat, amelyeket a fájdalom megszüntetésére fejlesztettek ki.
Azoknak a nőknek, akik a posztmenopauza szakaszában vannak, a hüvelyszárazság komoly gondot jelenthet. Ilyen esetben a fókusznak a medence elhelyezkedésén kell lennie, ami minimalizálja a súrlódást. Helyezkedj el misszionárius pózban, és tegyél egy párnát a csípőd alá, hogy stabilizáld és megemeld a medencédet, illetve megkönnyítsd a behatolást.
Ebben a videóban egy orvos tárja fel, hogyan élesztheted újra a nemi életedet 50 felett:
