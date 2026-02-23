Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Alfréd névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
50 feletti pár bujkál a takaró mögött.

Fájdalommentes együttlét 50 felett – Ezekkel az ízületkímélő pózokkal garantált az élvezet

szex
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 23. 20:15
együttlétintimitásszexpóz50 felett
A kor előrehaladtával egyre kényelmetlenebbé válhatnak az eddig jól bevált pózok. Ezért, ha 50 felett is szeretnéd önfeledten élvezni az együttléteket, akkor olvass tovább, ugyanis segítünk neked abban, hogy a továbbiakban is felejthetetlen élményekben lehessen részed. Ints búcsút a fájdalomnak!
Lévaffy Luna
A szerző cikkei

Miután az elmúlt évek alatt gondtalanul élvezted az együttléteket, ma már nem biztos, hogy olyan örömet tudnak nyújtani, mint régen. Hiszen a korral járó krónikus fájdalmak és ízületi gyulladások korlátozhatnak a mozgásban, és megfoszthatnak az élménytől. Emiatt most olyan egyszerű, de hasznos trükköket hoztunk neked, amelyekkel 50 felett is garantált lesz az élvezet.

Az ágyban összebújó 50 feletti pár.
Így lehet 50 felett is élvezetes a szeretkezés.
Fotó: Shutterstock
  • A kor előrehaladtával egyre gyakoribbá válnak az ízületi fájdalmak.
  • Az öregedés tünetei erősen befolyásolhatják a nemi életedet.
  • Ezekkel a pózokkal 50 felett is élvezetes lehet az együttlét.

Ízületkímélő pózok 50 felett, hogy élvezetes legyen az együttlét

Ahogyan öregszünk, sajnos az egészségi állapotunk is romlik, így azok a dolgok, amik korábban örömet szereztek, idővel sokszor szinte élvezhetetlenné válnak. Egy bizonyos kor felett ugyanis sokan küzdenek ízületi fájdalommal, nem is beszélve a hormonális változásokról, amelyek a tesztoszteronszint csökkenéséhez és hüvelyszárazsághoz vezetnek. Azonban 50 felett sem kell lemondanod az élvezetes együttlétről, csupán meg kell találnod a legkényelmesebb, ízületkímélő pózokat. Nézzük is, melyek ezek!

Kanálpóz vagy kanalazás azoknak, akik ízületi vagy hátfájdalommal küzdenek

Ha mindkettőtöknek kellemetlenséget okoz az együttlét, akkor a maximális élvezetért válasszatok olyan testhelyzetet, ami neked és a partnered számára is ízületkímélő, mint például a kanálpóz. Ezzel ugyanis egymás mellett fekve élvezhetitek a másik társaságát. Sőt, ebből a testhelyzetből még azok is profitálhatnak, akik hátfájással küzdenek. Felejtsétek el a kutyapózt vagy a misszionáriust!

Az ágyban egymáshoz bújó 50 feletti pár.
Ezekkel a pózokkal 50 felett is élvezetes lehet az együttlét.
Fotó: Shutterstock

Misszionárius vagy lovaglópóz, amiben az egyikőtök aktívabb  

Ha a párod nem küzd olyan gondokkal, mint te, akkor tegyétek le a voksotokat olyan póz mellett, amiben ő az aktív fél. Ez lehet akár egy misszionárius vagy egy lovaglópóz, amiben a hátán fekvő személy sokkal kevesebb munkát végez.

Nem mindennapi pózok, amelyekkel kiküszöbölhető a fájdalom

Egy strapabíró asztal vagy egy kényelmes kanapé? Vannak olyan bútorok, amelyek segíthetnek a fájó testrészeiden, hiszen nagyobb kényelmet kínálnak: például, ha a kanapén ülsz, és teszel egy párnát a hátad mögé. Használj bátran vánkost, hogy a csípőd megemelésével kényelmesebb pozícióba kerülj, vagy kisebb párnát a fájó térded alá. Persze a boltban is kereshetsz speciális párnákat, amelyeket a fájdalom megszüntetésére fejlesztettek ki.

Ez a póz a legjobb, ha a posztmenopauza szakaszában vagy

Azoknak a nőknek, akik a posztmenopauza szakaszában vannak, a hüvelyszárazság komoly gondot jelenthet. Ilyen esetben a fókusznak a medence elhelyezkedésén kell lennie, ami minimalizálja a súrlódást. Helyezkedj el misszionárius pózban, és tegyél egy párnát a csípőd alá, hogy stabilizáld és megemeld a medencédet, illetve megkönnyítsd a behatolást.

Ebben a videóban egy orvos tárja fel, hogyan élesztheted újra a nemi életedet 50 felett:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu