Idősebb pár fehér takaró alatt menopauza és andropauza idején

Útmutató: így lesz nagyszerű az összebújás 50 felett

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 19. 20:45
A menopauza idején számos nő tapasztal fizikai és érzelmi változásokat, amelyek befolyásolják az összebújás élményét. Dr. Anna Cabeca holisztikus, integratív megközelítést alkalmazva kínál megoldásokat a menopauza időszakát átélő nők számára. Tanácsaival nemcsak a testi kényelmet segítik, hanem a vágy, a kapcsolat és a lelki harmónia újraélesztésére is fókuszál.
Az 50 feletti életszakaszban gyakori, hogy a testi és hormonális változások hatására megváltozik az intim élet. Dr. Anna Cabeca, a menopauza és női egészség specialistája több mint 20 éves szakmai tapasztalatával 5 bevált módszert javasol, hogy újra harmóniába kerüljön a test és a testi vágy.

Idős férfi és nő fehér takaró alatt menopauza idején
A szexuális vágy menopauza idején sem tűnik el, csak átalakul.
Fotó:  Shutterstock 

A társadalomban elterjedt az a téves nézet, hogy a női vágynak és szexualitásnak van szavatossági ideje. A menopauzán átesett nőket beskatulyázzák, mondván, számukra véget ért az intim együttlétek időszaka. Az igazság, hogy bár sok nőnél 50 év felett valóban megváltozik a nemi vágy, annak nem kell végleg eltűnnie. Bár a perimenopauzával és menopauzával járó testi változások valósak, ezek sem „örök ítéletek”.

Ezek a testi változások nem határozzák meg az örömképességedet, a kapcsolódás lehetőségét vagy a szexuális elégedettségedet

– hívta fel a figyelmet dr. Anna Cabeca.

Ez történik a testedben, és így ellensúlyozhatod a folyamatokat menopauza idején

1. Támogasd mellékvese-egészségedet (adrenal support)

A stressz és hormonális egyensúlyhiány csökkent DHEA-termeléshez vezethet, ami csökkenti a libidót. A maca gyökér, egy adaptogén gyógynövény, segíthet megerősíteni az úgynevezett adrenalóműködést, vagyis a szervezet stresszhelyzetekre adott válaszreakcióját, ezáltal támogatva a hormontermelést és serkentve a nemi vágyat. Cabeca azt javasolja, hogy szedjünk minél több adaptogén étrendkiegészítőt, hogy visszanyerjük a hormonális stabilitásunkat.  

2. Tápláld a vaginalis szöveteket

A csökkenő ösztrogénszint száraz, vékony bőrt eredményezhet a hüvely környékén, ami érzelmi és fizikai távolságot okozhat. A helyi alkalmazású DHEA tartalmú krémek például segítenek visszaállítani a komfortérzetet és növelni az élvezetet. 

Ha csökken az ösztrogénszint:

  • a hüvelyfal elvékonyodik és veszít a rugalmasságából;
  • a természetes nedvesedés drasztikusan csökken;
  • megváltozik a hüvely pH-ja, ami hajlamosabbá teszi a területet az irritációra és érzékenyebbé a fertőzésekre;
  • csökkenhet a véráramlás a nemi szervekben;
  • a hüvelybemenet szűkebbé válhat.

3. Változtass az étrendeden

A gyulladást okozó, magas cukortartalmú étrend romboló hatással lehet a hormonális egészségedre és így a nemi életedre is. A zöldségekben gazdag, jó zsírokat tartalmazó és alacsony szénhidráttartalmú ételek támogatják a vérkeringést, a dopamintermelést és a hormonális egyensúlyt, amitől élvezetesebbek lesznek az együttlétek.  

4. Gondoskodj a mentális egészségedről

Dr. Cabeca szerint még a megoldások keresése előtt fontos elismerni, hogy a változókorral járó érzelmi teher éppoly jelentős, mint a testi tünetek.  

A menopauza gyakran eredményez stresszt, szorongást, vagy önértékelési problémákat. A saját testi-lelki jóllét figyelmen kívül hagyása is hozzájárulhat az intimitás csökkenéséhez.  

Sok nő arról számol be, hogy:

  • idegenkedik a saját testétől — mintha elszakadt volna a saját szexualitásától;
  • szorong az intimitás miatt — fél a fájdalomtól vagy attól, hogy csalódást okoz a partnerének;
  • gyászolja korábbi szexuális működését — hiányolja a spontán jelentkező vágyat és a könnyű felizgulást;
  • láthatatlannak vagy kevésbé kívánatosnak érzi magát — úgy gondolja, az ő nemi élete már leáldozott
  • csalódott az egészségügyben — úgy érzi, lesöprik, amikor szóba hozza a menopauzával járó problémákat.

Ha ezek bármelyike ismerősen hangzik, tudd, hogy teljesen érvényes érzések. A szexuális jóllét nem csak a testi működésről szól. Mélyen összefügg az identitásunkkal, az önbizalmunkkal és az általános életminőségünkkel. A stresszcsökkentő technikák, mint a meditáció és a naplóvezetés, illetve egy szakemberrel való beszélgetés is segíthet feléleszteni a vágyat és visszatalálni önmagadhoz.

5. Hozd vissza az örömöt a kapcsolatba

A szexualitás több mint fizikai érintés: intimitás, közelség és érzelmi kötődés. Olyan tevékenységeket keressetek a partnereddel, amelyek örömöt jelentenek, például közös főzés, masszázs. Az örömteli közös élmények oxitocint szabadítanak fel a szervezetben, amely hormon erősíti a kötődést és a szenvedélyt.  

A menopauzára úgy is lehet tekinteni, mint egy második tavaszra, a vágy és az intimitás újragondolására, az öröm újradefiniálására. Nem kell hozzá más, mint

Dr. Anna Cabeca holisztikus módszere a hormonális támogatás, a testi komfort, a mentális egészség és a párkapcsolati öröm összehangolása, amely együttes lehetővé teszi, hogy 50 felett is kielégítő és örömteli legyen az összebújás. 

Az alábbi videóban Tóth-Ádám Kinga, klinikai szakpszichológus beszél részletesebben a menopauza és andropauza idején történő intim együttlétek jellegéről:

