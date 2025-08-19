Útmutató: így lesz nagyszerű az összebújás 50 felett

Az 50 feletti életszakaszban gyakori, hogy a testi és hormonális változások hatására megváltozik az intim élet. Dr. Anna Cabeca, a menopauza és női egészség specialistája több mint 20 éves szakmai tapasztalatával 5 bevált módszert javasol, hogy újra harmóniába kerüljön a test és a testi vágy.
A társadalomban elterjedt az a téves nézet, hogy a női vágynak és szexualitásnak van szavatossági ideje. A menopauzán átesett nőket beskatulyázzák, mondván, számukra véget ért az intim együttlétek időszaka. Az igazság, hogy bár sok nőnél 50 év felett valóban megváltozik a nemi vágy, annak nem kell végleg eltűnnie. Bár a perimenopauzával és menopauzával járó testi változások valósak, ezek sem „örök ítéletek”.
Ezek a testi változások nem határozzák meg az örömképességedet, a kapcsolódás lehetőségét vagy a szexuális elégedettségedet
– hívta fel a figyelmet dr. Anna Cabeca.
1. Támogasd mellékvese-egészségedet (adrenal support)
A stressz és hormonális egyensúlyhiány csökkent DHEA-termeléshez vezethet, ami csökkenti a libidót. A maca gyökér, egy adaptogén gyógynövény, segíthet megerősíteni az úgynevezett adrenalóműködést, vagyis a szervezet stresszhelyzetekre adott válaszreakcióját, ezáltal támogatva a hormontermelést és serkentve a nemi vágyat. Cabeca azt javasolja, hogy szedjünk minél több adaptogén étrendkiegészítőt, hogy visszanyerjük a hormonális stabilitásunkat.
2. Tápláld a vaginalis szöveteket
A csökkenő ösztrogénszint száraz, vékony bőrt eredményezhet a hüvely környékén, ami érzelmi és fizikai távolságot okozhat. A helyi alkalmazású DHEA tartalmú krémek például segítenek visszaállítani a komfortérzetet és növelni az élvezetet.
Ha csökken az ösztrogénszint:
3. Változtass az étrendeden
A gyulladást okozó, magas cukortartalmú étrend romboló hatással lehet a hormonális egészségedre és így a nemi életedre is. A zöldségekben gazdag, jó zsírokat tartalmazó és alacsony szénhidráttartalmú ételek támogatják a vérkeringést, a dopamintermelést és a hormonális egyensúlyt, amitől élvezetesebbek lesznek az együttlétek.
4. Gondoskodj a mentális egészségedről
Dr. Cabeca szerint még a megoldások keresése előtt fontos elismerni, hogy a változókorral járó érzelmi teher éppoly jelentős, mint a testi tünetek.
A menopauza gyakran eredményez stresszt, szorongást, vagy önértékelési problémákat. A saját testi-lelki jóllét figyelmen kívül hagyása is hozzájárulhat az intimitás csökkenéséhez.
Sok nő arról számol be, hogy:
Ha ezek bármelyike ismerősen hangzik, tudd, hogy teljesen érvényes érzések. A szexuális jóllét nem csak a testi működésről szól. Mélyen összefügg az identitásunkkal, az önbizalmunkkal és az általános életminőségünkkel. A stresszcsökkentő technikák, mint a meditáció és a naplóvezetés, illetve egy szakemberrel való beszélgetés is segíthet feléleszteni a vágyat és visszatalálni önmagadhoz.
5. Hozd vissza az örömöt a kapcsolatba
A szexualitás több mint fizikai érintés: intimitás, közelség és érzelmi kötődés. Olyan tevékenységeket keressetek a partnereddel, amelyek örömöt jelentenek, például közös főzés, masszázs. Az örömteli közös élmények oxitocint szabadítanak fel a szervezetben, amely hormon erősíti a kötődést és a szenvedélyt.
A menopauzára úgy is lehet tekinteni, mint egy második tavaszra, a vágy és az intimitás újragondolására, az öröm újradefiniálására. Nem kell hozzá más, mint
Dr. Anna Cabeca holisztikus módszere a hormonális támogatás, a testi komfort, a mentális egészség és a párkapcsolati öröm összehangolása, amely együttes lehetővé teszi, hogy 50 felett is kielégítő és örömteli legyen az összebújás.
Az alábbi videóban Tóth-Ádám Kinga, klinikai szakpszichológus beszél részletesebben a menopauza és andropauza idején történő intim együttlétek jellegéről:
