Útmutató: így lesz nagyszerű az összebújás 50 felett

Az 50 feletti életszakaszban gyakori, hogy a testi és hormonális változások hatására megváltozik az intim élet. Dr. Anna Cabeca, a menopauza és női egészség specialistája több mint 20 éves szakmai tapasztalatával 5 bevált módszert javasol, hogy újra harmóniába kerüljön a test és a testi vágy.

A szexuális vágy menopauza idején sem tűnik el, csak átalakul.

Fotó: Shutterstock

A társadalomban elterjedt az a téves nézet, hogy a női vágynak és szexualitásnak van szavatossági ideje. A menopauzán átesett nőket beskatulyázzák, mondván, számukra véget ért az intim együttlétek időszaka. Az igazság, hogy bár sok nőnél 50 év felett valóban megváltozik a nemi vágy, annak nem kell végleg eltűnnie. Bár a perimenopauzával és menopauzával járó testi változások valósak, ezek sem „örök ítéletek”.

Ezek a testi változások nem határozzák meg az örömképességedet, a kapcsolódás lehetőségét vagy a szexuális elégedettségedet

– hívta fel a figyelmet dr. Anna Cabeca.

Ez történik a testedben, és így ellensúlyozhatod a folyamatokat menopauza idején

1. Támogasd mellékvese-egészségedet (adrenal support)

A stressz és hormonális egyensúlyhiány csökkent DHEA-termeléshez vezethet, ami csökkenti a libidót. A maca gyökér, egy adaptogén gyógynövény, segíthet megerősíteni az úgynevezett adrenalóműködést, vagyis a szervezet stresszhelyzetekre adott válaszreakcióját, ezáltal támogatva a hormontermelést és serkentve a nemi vágyat. Cabeca azt javasolja, hogy szedjünk minél több adaptogén étrendkiegészítőt, hogy visszanyerjük a hormonális stabilitásunkat.

2. Tápláld a vaginalis szöveteket

A csökkenő ösztrogénszint száraz, vékony bőrt eredményezhet a hüvely környékén, ami érzelmi és fizikai távolságot okozhat. A helyi alkalmazású DHEA tartalmú krémek például segítenek visszaállítani a komfortérzetet és növelni az élvezetet.

Ha csökken az ösztrogénszint:

a hüvelyfal elvékonyodik és veszít a rugalmasságából;

a természetes nedvesedés drasztikusan csökken;

megváltozik a hüvely pH-ja, ami hajlamosabbá teszi a területet az irritációra és érzékenyebbé a fertőzésekre;

csökkenhet a véráramlás a nemi szervekben;

a hüvelybemenet szűkebbé válhat.

3. Változtass az étrendeden