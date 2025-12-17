Szexuális tévhitek: 3 hiedelem, ami észrevétlenül mérgezi az intimitást.

A szexuális tévhitek alattomosak, egyszerűen elhisszük őket — és aztán csodálkozunk, hogy valami nem működik. Most bemutatjuk, azt a 3 tévhitet, amitől a legtöbben szoronganak, ráadásul ok nélkül.
A szexualitásról keveset beszélünk őszintén. Gyerekkortól érkeznek a félmondatok, a tabuk, a filmek túlszínezett jelenetei, és persze az a sok bizonytalanul átvett „mindenki ezt mondja, biztos így van” berögződések. Így születnek meg azok a szorongást keltő szexuális tévhitek, amiktől befeszülünk, és akár meg is játsszuk magunkat az ágyban. Ideje megkérdőjelezni egy-két tévhitet!
„Mi van, ha nem vagyok elég jó, ha nem tudok teljesíteni?” Ha egy együttlétet sikerességi mutatókban kezdünk mérni, ott valami félresiklott. A szex nem vizsga, nem előadás, és biztosan nem arról szól, ki „teljesít jobban”. Mégis sokan úgy állnak hozzá, mintha bizonyítaniuk kellene — nem is a partnernek, inkább valami láthatatlan mércének. Ez a nyomás viszont pillanatok alatt képes lebénítani a testet.
A hüvelyi orgazmus a „normális”, minden más pedig másodlagos. Ez a tévhit hiány– vagy akár a szégyenérzetet is kelthet. Ahogy a nőben, úgy a férfiban is. „Velem nem megy neki, biztos velem van a baj” – gondolhatja egy férfi, ha a párja nem jutott el a csúcsra el hüvelyi úton. Mindenkinek másképp működik — nincs egyetlen „helyes út”.
Sokan úgy gondolják, hogy orgazmus nélkül „hiányos” az együttlét, pedig ez nem verseny. Van, amikor a test egyszerűen másra vágyik: érintésre, közelségre, játékosságra, ölelésre. A felszabadult intimitáshoz több kell, mint a csúcspont — nyitottság, figyelem, és egy kis bátorság is, hogy ne laposodjon el a nemi életünk.
További hasznos információkért a szexuális tévhitekről nézd meg az alábbi videót:
Az alábbi cikkeinket se hagyd ki:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.