Szexuális tévhitek: 3 hiedelem, ami észrevétlenül mérgezi az intimitást

szex
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 17. 20:15
intimitástévhitszorongás
Vannak mondatok, amiket annyiszor hallunk, hogy már elhisszük őket. A szexualitás körül pedig különösen sok ilyen „közszájon forgó igazság” kering. Néha csak egy fél mondat csúszik be egy beszélgetésbe, mégis akár egy életen át cipeljük a terhét. Lássuk, melyik a top 3 szexuális tévhit, amit ideje kiverned a fejedből!
Kelemen Dorina
A szerző cikkei

A szexuális tévhitek alattomosak, egyszerűen elhisszük őket — és aztán csodálkozunk, hogy valami nem működik. Most bemutatjuk, azt a 3 tévhitet, amitől a legtöbben szoronganak, ráadásul ok nélkül. 

Egy pár az ágyban, akik már nem feszengenek a szexuális tévhitektől.
Szexuális tévhitek: 3 hiedelem, ami észrevétlenül mérgezi az intimitást.
Fotó: Igor Mojzes / 123RF
  • A szexuális tévhitek felesleges nyomást és szorongást keltenek.  
  • A „kötelező orgazmus” és más hiedelmek gátolják az intimitást.  
  • A nyílt kommunikáció és a tévhitek elengedése felszabadító lehet.

Szexuális tévhitek – lerántjuk a leplet

A tévhitek oka, a párbeszéd hiánya 

A szexualitásról keveset beszélünk őszintén. Gyerekkortól érkeznek a félmondatok, a tabuk, a filmek túlszínezett jelenetei, és persze az a sok bizonytalanul átvett „mindenki ezt mondja, biztos így van” berögződések. Így születnek meg azok a szorongást keltő szexuális tévhitek, amiktől befeszülünk, és akár meg is játsszuk magunkat az ágyban. Ideje megkérdőjelezni egy-két tévhitet!

1. „A jó szex teljesítmény”

„Mi van, ha nem vagyok elég jó, ha nem tudok teljesíteni?”  Ha egy együttlétet sikerességi mutatókban kezdünk mérni, ott valami félresiklott. A szex nem vizsga, nem előadás, és biztosan nem arról szól, ki „teljesít jobban”. Mégis sokan úgy állnak hozzá, mintha bizonyítaniuk kellene — nem is a partnernek, inkább valami láthatatlan mércének. Ez a nyomás viszont pillanatok alatt képes lebénítani a testet.

Egy nő vigasztalja a barátnőjét, aki szexuális tévhitektől szorong.
Nem csak a hüvelyi orgazmus számít, mégis sok nő és férfi szorong attól, mi van ha nem sikerül.
Fotó: Maruzhenko Yaroslav / 123RF

2. „A hüvelyi orgazmus mítosza”

A hüvelyi orgazmus a „normális”, minden más pedig másodlagos. Ez a tévhit hiány– vagy akár a szégyenérzetet is kelthet. Ahogy a nőben, úgy a férfiban is. „Velem nem megy neki, biztos velem van a baj” – gondolhatja egy férfi, ha a párja nem jutott el a csúcsra el hüvelyi úton. Mindenkinek másképp működik — nincs egyetlen „helyes út”.  

3. „Az orgazmus nem kötelező feladat”

Sokan úgy gondolják, hogy orgazmus nélkül „hiányos” az együttlét, pedig ez nem verseny. Van, amikor a test egyszerűen másra vágyik: érintésre, közelségre, játékosságra, ölelésre. A felszabadult intimitáshoz több kell, mint a csúcspont — nyitottság, figyelem, és egy kis bátorság is, hogy ne laposodjon el a nemi életünk. 

További hasznos információkért a szexuális tévhitekről nézd meg az alábbi videót:

