Mi az a body count? Ezért izgat mindenkit ennyire ez az egyszerű kis szám

Amikor a body count szóba jön, a levegő mintha hirtelen megtelne némi feszültséggel, mert igazából nem létezik rá jó válasz. Mi számít túl soknak, túl kevésnek és egyáltalán van olyan, hogy pont elegendő? Mindenki mást gondol és mást szűr le a válaszokból, és sokszor talán túl sok jelentőséget tulajdonítunk ennek az egyszerű számnak. De vajon miért ennyire érzékeny téma és miért alkalmazzuk úgy, mint a nemi élet lakmuszpapírját? Vesézzük ki! Az alábbi cikkben utánajárunk, a body count valódi jelentésének.

Te tudod mi a body count jelentése? Ezért kérdezi meg mindenki!

Fotó: Antonio Guillem / Shutterstock

A body count egy hétköznapi szleng, ami a megélt intim kapcsolatokat takarja.

A szám különböző indokok miatt is érdekelheti az embereket.

Kihathat a párkapcsolatunkra és a párválasztásunkra is.

Mi pontosan a body count jelentése?

Ez egy hétköznapi szleng, kifejezés, ami a közösségi média és a randikultúra világából szivárgott át a közbeszédbe. Egyszerűen azt takarja, hogy valaki hány emberrel élt már át intim együttlétet. Miért kérdezgeti ezt mindenki? Mert sok ember szereti ezt az egyszerű számadatot jellemrajzként kezelni. Pedig ez károsabb, mint azt elsőre gondolnánk, hiszen egy szám nem adhat releváns képet egyetlen személyről sem. Nézzük, miért kerül mégis mindig szóba ez a bűvös összeg!

Miért érdekel mindenkit a body count?

1. Értékrendradar

A legtöbben az illető testiségekhez való hozzáállását szeretnék feltérképezni a body count segítségével. Az érdekli őket, hogy a másik mennyire nyitott például az egyéjszakás kalandok irányába vagy mennyire kapcsolatorientált.

Azonban ez nemcsak spekulatív, de toxikus is, hiszen felerősíti az emberekben a laza kapcsolatokhoz társított negatív előítéleteket.

2. Egészségorientált elővigyázatosság

Vannak, akik igazából arra kíváncsiak, hogy milyen egészségügyi kockázatokkal járhat a másikkal való intim kapcsolat. Lefordítva: a nemi úton terjedő betegségek esélyeit latolgatják a másik személy kapcsán.

De ez szintén elég káros szokás, mert a valós kockázat mértékét nem a szám fogja megmondani, hanem a biztonságos együttlét és a tesztek. Talán érdemesebb lenne a body count helyett egyszerűen azt kérdezni, volt-e az illető mostanában szűrésen.