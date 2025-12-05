Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Vilma névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Body count jelentése miatt párkapcsolati problémák az ágyban.

Mi az a body count? Ezért izgat mindenkit ennyire ez az egyszerű kis szám

intimitás
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 05. 16:45
szexpartnerszexelőítéletpárkapcsolat
Annak ellenére, hogy csak kínos válasz létezik a kérdésre, az ismerkedős fázisok egyikében biztosan előkerül. De mi pontosan a body count jelentése, és miért fontos az a bizonyos szám, amit a válaszadásnál a homlokunkra égetünk?
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

Amikor a body count szóba jön, a levegő mintha hirtelen megtelne némi feszültséggel, mert igazából nem létezik rá jó válasz. Mi számít túl soknak, túl kevésnek és egyáltalán van olyan, hogy pont elegendő? Mindenki mást gondol és mást szűr le a válaszokból, és sokszor talán túl sok jelentőséget tulajdonítunk ennek az egyszerű számnak. De vajon miért ennyire érzékeny téma és miért alkalmazzuk úgy, mint a nemi élet lakmuszpapírját? Vesézzük ki! Az alábbi cikkben utánajárunk, a body count valódi jelentésének.

Body count jelentése miatt mérges a férfi a barátnőjére.
Te tudod mi a body count jelentése? Ezért kérdezi meg mindenki!
Fotó: Antonio Guillem /  Shutterstock 
  • A body count egy hétköznapi szleng, ami a megélt intim kapcsolatokat takarja.
  • A szám különböző indokok miatt is érdekelheti az embereket.
  • Kihathat a párkapcsolatunkra és a párválasztásunkra is.

Mi pontosan a body count jelentése?

Ez egy hétköznapi szleng, kifejezés, ami a közösségi média és a randikultúra világából szivárgott át a közbeszédbe. Egyszerűen azt takarja, hogy valaki hány emberrel élt már át intim együttlétet. Miért kérdezgeti ezt mindenki? Mert sok ember szereti ezt az egyszerű számadatot jellemrajzként kezelni. Pedig ez károsabb, mint azt elsőre gondolnánk, hiszen egy szám nem adhat releváns képet egyetlen személyről sem. Nézzük, miért kerül mégis mindig szóba ez a bűvös összeg!

Miért érdekel mindenkit a body count?

1. Értékrendradar

A legtöbben az illető testiségekhez való hozzáállását szeretnék feltérképezni a body count segítségével. Az érdekli őket, hogy a másik mennyire nyitott például az egyéjszakás kalandok irányába vagy mennyire kapcsolatorientált.

Azonban ez nemcsak spekulatív, de toxikus is, hiszen felerősíti az emberekben a laza kapcsolatokhoz társított negatív előítéleteket.

2. Egészségorientált elővigyázatosság

Vannak, akik igazából arra kíváncsiak, hogy milyen egészségügyi kockázatokkal járhat a másikkal való intim kapcsolat. Lefordítva: a nemi úton terjedő betegségek esélyeit latolgatják a másik személy kapcsán.

De ez szintén elég káros szokás, mert a valós kockázat mértékét nem a szám fogja megmondani, hanem a biztonságos együttlét és a tesztek. Talán érdemesebb lenne a body count helyett egyszerűen azt kérdezni, volt-e az illető mostanában szűrésen.

3. Önbizalmi tapogatózás

Az intim kapcsolatok sajnos sokszor megsebzik az emberek önértékelését. Ha a leendő partner „több” emberrel volt együtt, az kiválthatja az összehasonlítástól való félelmek láncreakcióját. Ebben az esetben a body count sokkal inkább szól a kérdezőről, mint arról aki válaszol.

A body count jelentése miatt szomorú nő a randin.
Ami másoknak jó, az nem biztos, hogy neked is beválik. A saját értékrendedet képviseld és aszerint élj. Így ideális partnert találhatsz.
Fotó: yurakrasil /  Shutterstock 

Családi minták, barátok, trendek – rengeteg dolog befolyásolja azt, ki milyen számot fog „normálisnak” titulálni, ahogy azt is, ki, mennyi infót szűr le a body countból. Az is előfordulhat, hogy valaki csak azért kérdezget, mert a reakcióidra kíváncsi. Például arra, mennyire vagy zárkózott vagy mennyire érint kényesen az intimitás témája.

De valójában mit számít a body count egy kapcsolatban?

Önmagában nem károsít egy létező vagy kialakuló kapcsolatot sem. Ha hajt a kíváncsiság, de képesek vagytok tiszteletteljesen, felnőtt módon kommunikálni róla, a body count nem fog éket verni közétek. A szám pedig csupán egy szám marad.

Az alábbi videóban a body count lehetséges hatásairól tudhatsz meg többet:

Ezek a cikkek is érdekesek lehetnek a body count kapcsán:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu