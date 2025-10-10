Ez a férfiak egyik leggyakoribb daganatos megbetegedése

A prosztatarák a prosztata mirigyszövetéből kiinduló rosszindulatú daganat, amely elsősorban idősebb férfiakat érint. Bár lassan növekvő betegségről van szó, előfordulhat, hogy áttéteket ad, ezért a korai felismerés döntő a hosszú távú túlélésben. A férfiak többsége csak későn fordul orvoshoz, mivel a kezdeti stádiumban a tünetek alig észlelhetők. A rendszeres urológiai ellenőrzés és a prosztataspecifikus antigén (PSA) vizsgálat életet menthet.

A prosztatarák elleni harc szimbóluma a kék szalag.

Milyen tünetek jelezhetik a prosztatarákot?

A kezdeti időszakban a daganat sokszor tünetmentes. Később azonban a prosztata megnagyobbodása miatt vizelési zavarok alakulhatnak ki: gyakori, sürgető vizelési inger, gyengült vizeletsugár, éjszakai vizelés, esetenként fájdalom. Előfordulhat vér a vizeletben vagy az ondóban. Ha a daganat már előrehaladott, hát- és csontfájdalom, fogyás és általános gyengeség is jelentkezhet, ami áttétre utalhat. Ezek a tünetek más prosztatabetegségnél is fennállhatnak, de minden esetben orvosi kivizsgálást igényelnek.

Mi állhat a háttérben?

A prosztatarák pontos oka nem ismert, de számos kockázati tényező ismert. Az életkor a legjelentősebb: 50 év felett ugrásszerűen nő a kockázat. A genetikai hajlam szintén fontos szerepet játszik, különösen akkor, ha közeli hozzátartozónál már előfordult a betegség. Az életmód is befolyásolja a kialakulást: a zsíros, vörös húsokban gazdag étrend, a dohányzás és a mozgásszegény életmód fokozhatja a rizikót. A hormonális tényezők és bizonyos környezeti hatások szintén hozzájárulhatnak a daganat megjelenéséhez.

Hogyan kezelhető a prosztatarák?

A kezelési stratégia a betegség stádiumától függ. Korai stádiumban, ha a daganat lassan növekszik, sok esetben elegendő az aktív megfigyelés, rendszeres kontrollvizsgálattal. Előrehaladottabb esetben műtéti beavatkozás – a prosztata teljes eltávolítása – jöhet szóba. Sugárkezelés és hormonterápia szintén hatékony lehet, ezek célja a daganat növekedésének megállítása és a tünetek enyhítése. Előrehaladott, áttétes állapotban kemoterápia és újabb célzott kezelések is elérhetők. Az orvosi terápia mellett a betegek életmódja is sokat számít: az egészséges étrend, a rendszeres mozgás és a dohányzás elhagyása támogatja a kezelést és javítja az életminőséget.