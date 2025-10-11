Te folyton kívánod az együttlétet, ő meg szinte soha? Így mentheted meg a kapcsolatot, mielőtt végleg elhidegülnétek

Nem is olyan ritka kombó, hogy a pár egyik fele szinte naponta ágyba bújna, de a másiknak meg havi egy is bőven elég lenne az intim együttlétből. Az eltérő libidószint nem kell, hogy egy párkapcsolat végét jelentse. De az biztos, hogy foglalkozni kell ezzel a felállással!

Ezt lehet tenni, ha a kívánt együttlétek száma nem egyezik a pár két felénél.

Fontos, hogy megértsük, egyszerűen nincs olyan, hogy normális mennyiségű szeretkezés. Néhány pár naponta többször, mások viszont havi egyszer csinálják, és mégis rendben vannak. A fókusz ebben az esetben azon van, hogy mindkét fél elégedett legyen. Mivel, ha nem így van, az egyik fél – aki több intimitásra vágyik – folyton csalódik, visszautasításként éli meg. A másik fél pedig állandó bűntudattal küzd, amiért képtelen megfelelni a párjának, és ezzel megbántja őt.

De annak, hogy ki, mennyi együttlétre vágyik, sokszor semmi köze a vonzalomhoz. A libidókülönbséget okozhatja stressz, gyógyszerek, hormonális változások vagy egyszerűen csak az, hogy más típusok.

Spontán és reagáló típus

Vannak olyanok, akiknél az intim vágy magától jön, szinte bármikor. Ők a spontán típusok. De vannak azok, akiknek viszont hangulatra, egy bizonyos légkörre van szükségük, ami meghozza a kedvüket. Ők a reagálók.

Ha nálatok is erről van szó, akkor próbáljatok több időt szentelni arra, hogy egymásra hangolódjatok, bemelegedjetek az ágyba bújás előtt.

Ha te vagy az, aki több együttlétre vágyik

Abban az esetben, ha te kezdeményezel többet, próbálj meg egy kicsit hátrébb lépni, és más szemszögből megvizsgálni a kapcsolatotok ezen aspektusát. Értelmezd újra az intimitást, hogy közelebb kerülhessetek egymáshoz. Ehhez néha elég egy mély beszélgetés, egy hosszú érintés vagy ölelés, egy új közös élmény. Így nem fogod úgy érezni, ha nincs meg a számodra szükséges gyakoriság, akkor a kapcsolatotok is elkezd kihűlni, hiszen az intimitás felé támasztott igényed ki lesz elégítve – csak éppen egy kicsit más oldalról.

Tapasztaljátok meg együtt az intimitás más formáit is!

Ha te vagy az, aki kevesebb együttlétre vágyik

Nem kell hibáztatnod magad vagy problémákat keresni a működésedben. Semmi gond nincs azzal, ha neked más igényeid vannak, mint a párodnak. De ha szeretnétek áthidalni a problémát, megteheted, hogy elkezdesz kísérletezni. Nézd meg, mi az, ami téged lázba hoz, ami felkelti benned a szenvedélyt, az intim vágyat. Ha megismered magad és a tested, könnyebben meg tudod majd osztani ezt a tapasztalatot a pároddal is.

Beszéljetek róla őszintén! Ne feszengjetek rajta belül. Inkább közöljétek egymással a saját érzéseiteket. Ez megnyugtatja a másik felet is: nem teóriákat gyártotok, hanem megértitek a feszültség és a konfliktus forrását. Sokszor már egy-két ilyen őszinte beszélgetés is sokkal közelebb hozhat titeket egymáshoz.

