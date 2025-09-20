4 tudományosan alátámasztott tipp, amivel a boldog házasok fenntartják az intim vágyat

Az első évben természetes, hogy az intim vágy a tetőfokára hág a párkapcsolatokban. Ahogyan az is teljesen természetes, hogy ez idővel alábbhagy. Megszokás, rohanás, rengeteg változás – sok minden rátelepedhet a kapcsolatra, ami a szenvedély csökkenéséhez vezet. De ebbe nem kell beletörődnötök! Sőt! Van 4 hatásos és tudományosan is igazolt módszer, amivel újra lángra lobbanthatjátok az intim vágyat, akár hosszú évek eltelte után is.
Mind úgy vagyunk huzalozva, hogy rajongjunk az újdonságokért. Ez a hálószobában sincs másképp, és ha mindig ugyanazt a sémát, programot futtatjátok le az ágyban, az nagyban hozzájárulhat az intim vágy eltűnéséhez. Ez az úgynevezett Coolidge-effektus.
Amikor hosszú időn át ugyanazon szexuális inger ér minket, az izgalmi állapotunk csökkenni kezd. Tudósok állapították meg, hogy az emberek, akik egy héten keresztül minden egyes nap ugyanazt a felnőtt filmet nézik, minden egyes megtekintéssel egyre kevésbé lesznek izgatottak.
– írja Justin J. Lehmiller Ph.D. az Indianai Egyetem kutatója a Psychology Today-en.
A lényeg, hogy szükség van új ingerekre, de nem kell extrém dolgokhoz folyamodnotok. Elég lehet egy új fehérnemű, egy új póz vagy akár egy új élmény, amit csak kettesben éltek át.
A legtöbb ember hajlamos szégyellni, elhallgatni azt, hogy mi esne jól neki az ágyban. Ti ne tegyétek ezt!
Azzal, ha elnyomjátok a bennetek felmerülő intim vágyakat, – és azok nem teljesülnek be – csak még jobban felerősödnek. Ebből később szorongás lesz. Az elfojtott vágy és a szorongás, pedig egyenesen egérútnak számít a szenvedély kihűlésének irányába.
Tehát az intim vágy fenntartásához egy biztos kulcs az őszinte kommunikáció. A kutatások szerint, azok az emberek, akik megosztják a fantáziáikat a párjukkal, sokkal jobb együttlétekről számolnak be. Sőt:
[...] azok a nők, akik megosztják és a fantáziáik szerint cselekszenek, gyakrabban számolnak be arról, hogy sikerült a csúcsra jutniuk az együttlét alatt, ami arra utal, hogy a fantáziáink megosztása lehet az egyik kulcs az férfi-női kielégüléssel kapcsolatos szakadék áthidalásához.
– teszi hozzá Lehmiller.
Stresszes, rohanós mindennapok. Mind ismerjük őket. De ne hagyjátok, hogy beférkőzzenek a takaró alá is a mindennapi problémáitok, mert észrevétlenül ölik meg a nemi vágyat.
Egy extrémebb megoldás, amit Lehmiller említ, és érdekes módon segíthet, azok a BDSM tevékenységek:
A tudósok felfedezték, hogy a BDSM cselekedetek megváltozott tudatállapotokat okoznak, beleértve a szélsőséges elmélyülés érzését is.
De a lényeg végül is minden esetben egy, hogy megtanuld:
Talán a legelterjedtebb sztereotípia a boldog házasságok kapcsán, hogy azok a párok az elégedettebbek, azok maradnak tovább egymás mellett, akik többször szeretkeznek. Pedig kutatással is bizonyították már, hogy azok a párok, akik erőltetik az együttlétek gyakoriságát, kevésbé elégedettek a nemi életükkel, mint azok, akik saját, természetes vágyaikhoz tartják magukat.
Szóval nem az számít igazán, hogy pontosan havonta hányszor bújtok ágyba. De az már annál inkább, hogy milyen jó, kielégítő az az 1-5-10-50...mindegy hány alkalom.
Egy utolsó tipp Justin J. Lehmiller-től, amin érdemes elgondolkodni:
"Az intim együttlétek minőségének hangsúlyozásával könnyen növelheted a mennyiséget is. Végül is, ha igazán jó szeretkezésben van részed, miért ne akarnád gyakrabban csinálni?"
Az intimitás fontossága a párkapcsolatokban:
