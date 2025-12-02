"A feleségem szexparadicsommá akarja változtatni a hálószobánkat és másokkal akar szexelni"

"A feleségem megrémít a szexuális életünk fellendítésére irányuló terveivel" - kezdte panaszkodását egy férfi az egyik tanácsadó rovatban. Mint kiderült, a fiuk hamarosan elhagyja a családi fészket, az édesanya pedig már alig várja, hogy végre élhessék az életüket.

"A feleségem teljesen fel akarja újítani a hálószobánkat, szexparadicsommá akarja változtatni: piros falakat akar, műszőrme takarókat és számos felnőtt játékszert. Azt akarja, hogy erotikus regényeket olvassunk, szerepjátékokat mutassunk be, sőt, akár másokkal is szexeljünk. Nemrég összebarátkozott néhány swingerrel a hot jóga órájáról.

Elismerem, hogy a szexuális életünk az elmúlt években szinte semmivé foszlott a munka és a családi kötelezettségek miatt, de mi van, ha kudarcot vallok ebben a pikáns szexuális újraindításban? Mi van, ha nem tudom megadni neki az elvárt orgazmusokat?"

A szakértő szerint csodálatos, hogy a kérdező felesége újra szorosabb kapcsolatot szeretne a férjével, ám a férfinak joga van ahhoz, hogy szóljon a feleségének, kicsit vegyen vissza a tempóból.

"Nem lehet nulláról azonnal a 100-ra pörögni ilyen téren. Adjatok időt magatoknak, hogy újra megismerjétek és felfedezzétek egymást. Gondoljatok inkább romantikus sétákra, kirándulásokra, udvarlásra. Biztosítsd, hogy elvileg teljesen egyetértesz vele, de szorgalmazd az apró lépések megtételét, mert katasztrófa lenne, ha egymásra mérgesek és frusztráltak lennétek. Légy elég erős ahhoz is, hogy megvétózd mindazt, amihez igazán nincs kedved. Egy hálószoba átalakítása egy dolog, de egy jógaóráról idegenekkel való szexbe való beleegyezés további megbeszélést igényel."