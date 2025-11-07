Íme a kendőzetlen igazság: valójában erre vágynak a férfiak az együttlét alatt

Úgy gondolod, hogy mindent tudsz arról, hogyan kell az ágyban egy pasi kedvében járni? Nos, talán ha elolvasod a következő tippeket, már másképp fogod gondolni. Szeretnéd, hogy a másiknak felejthetetlen együttlétben legyen része? Akkor ne menj sehova!

Nem biztos, hogy arra vágynak a férfiak az együttlét során, amire gondolsz.

Fotó: GettyImages

Eget rengető együttlét – erre vágynak igazán a férfiak

Kutatások során azt találták, hogy a férfiaknak naponta mintegy 19 alkalommal jut eszükbe az együttlét, amire pedig vágynak, az nem csupán maga az aktus. Természetesen az, és a vizuális élmény is sokat nyom a latban, de vannak egyéb tényezők is, amelyek rendkívül fontosak számukra. Nézzük, mivel lehet levenni őket a lábukról!

Tegyél finom célzásokat

Ha egy férfi kedvében akarsz járni, akkor tegyél neki finom utalásokat arra, hogy mennyire vágysz rá. Huncut üzenetekkel és szexi szóbeli utalásokkal jócskán felcsigázhatod, valamint éreztetheted vele, hogy rendkívül vonzó a számodra.

Önbizalommal telve vesd be magad az ágyba

Ha le szeretnéd lenyűgözni a pasit, rendkívül fontos, hogy önbizalommal telve lépj be a hálószobába. Az erősebbik nem odavan azért, ha magabiztosan állsz a dolgokhoz, nem pedig félénken, remegő lábakkal. Lássa rajtad, hogy jól érzed magad a bőrödben, és hogy tudod, mit kell tenned.

Néha nem árt egy kis „rosszaság”

A férfiak néha szeretnék látni, ahogy a pikáns oldalad felszínre tör. Nem kell mindig ártatlan „kislányt” játszanod, mutasd meg bátran a huncutabb énedet is! Ettől még nem fog összetörni a pasid rólad alkotott eszményi képe, sőt...

Vett át a domináns szerepet és legyél önbizalommal teli!

Fotó: GettyImages

Ne takargasd magad

Az önbizalomhoz hozzátartozik, hogy nem vagy szégyenlős a másik előtt. Ha bátran le mersz előtte vetkőzni és együttlét után is magabiztosan mész ki a mosdóba egy szál semmiben, hidd el, nagyra fogja értékelni. Akár még illegetheted is magad előtte, azért biztosan nem fog megharagudni.

Vedd át a domináns szerepet

Sok férfi odavan azért, ha ő dominál, néha azonban arra vágynak, hogy átvedd kicsit az irányítást. Lehet, hogy megleped majd a hirtelen váltással, de ez csak még jobban fel fogja tüzelni.

Halmozd el dicséretekkel

A férfiak imádják, ha fényezed az egójukat, nincs ez másképp az ágyban sem. Nyugodtan mondd ki, ha valami nagyon jól esik, vagy dicsérd meg a teljesítményét. Nem sok dolog indítja be őket jobban, minthogy tudják: mennyei élvezetet okoznak neked.