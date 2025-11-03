Feldobnád a házaséleted? Ha nem vigyázol, ezekbe a játékos segédeszközökbe akár bele is halhatsz

A házaséleted mellett az egészséged is veszélybe kerülhet, ha nem jól használod a leggyakoribb segédeszközöket. Semmi sem tiltott, de érdemes tisztában lenni a különböző pózok és játékos segédeszközök veszélyeivel, kockázataival, így nem csak saját magunkat, de a párunkat is megóvhatjuk komolyabb sérülésektől, ami bizony elvehet az élményből.

Feldobnád az ellaposodott házaséleted? Csak vigyázz, nehogy az egészséged lássa kárát!

Fotó: 4 PM production / Shutterstock

Megfűszereznéd a házaséleted? Ezek a segédeszközök a legveszélyesebbek

Tehenészlány

Férfiaknál és nőknél is egyaránt élvezeti szempontból a top 5-ben biztosan benne van a tehenészlány, de abba már kevesen gondolnak bele mennyire veszélyes pózról beszélünk a férfiakra nézve. A hímvessző törések – mert igen van ilyen – fele tehenészlány pozícióban történik. Mivel ebben a pózban nem a nő irányít, ha nincs meg az összhang, a férfi nemiszerve könnyen megrepedhet, vagyis bekövetkezhet a fájdalmas törés . Ilyenkor sürgősen orvoshoz kell fordulni, hogy megelőzzük a maradandó károsodást.

Kutyapóz

Az együttlét során kipróbált pózok közül a másik népszerű a kutyapóz, ami a nőkre veszélyesebb, könnyen előfordulhat hüvelyszakadás, ha a párod túl vad és te még nem izgultál fel eléggé. Ezen kívül a férfi térdére is komoly súly nehezedik, bár az átmeneti élvezet elnyomhatja a fájdalmat, orgazmus után érezni fogja, hogy megterhelődött.

A kötözős módszer

A szürke ötven árnyalata óta az emberek jelentős része BDSM lázban ég, ki akarja próbálni, mert olyan jól nézett ki a képernyőn. “A BDSM nem csak mentálisan egészséges, hanem népszerű is” - írja tanulmányában Michael Castleman, San Franciscoi újságíró. Ha kísérletezünk, egy dolgot biztosan tisztázzunk a párunkkal, hogy mi lesz a “biztonsági szó” amikor azonnal leállunk azzal, amit csinálunk, mert a másiknak fájdalmat okozunk, testileg vagy mentálisan.

Amikor rosszul használod az eszközt

2019-ben a bíróság 18 hónap felfüggesztettre börtönbüntetésre ítélt egy férfit, aki párjával esküvőjük után nászút helyett inkább „együttlét maratont+ tervezett, ám közben a férj véletlenül megölte a feleségét. A nő bele kilyukadhatott, mikor a férfi egy 20 centiméter hosszú görgős, tüskés szerkezetet – melyet, mint vágyfokozó segédeszköz használtak – húzott ki újdonsült feleségéből. A nő 4 nap múlva belehalt sérüléseibe.