Feldobnád a házaséleted? Ha nem vigyázol, ezekbe a játékos segédeszközökbe akár bele is halhatsz

A házaséleted mellett az egészséged is veszélybe kerülhet, ha nem jól használod a leggyakoribb segédeszközöket. Semmi sem tiltott, de érdemes tisztában lenni a különböző pózok és játékos segédeszközök veszélyeivel, kockázataival, így nem csak saját magunkat, de a párunkat is megóvhatjuk komolyabb sérülésektől, ami bizony elvehet az élményből.
Férfiaknál és nőknél is egyaránt élvezeti szempontból a top 5-ben biztosan benne van a tehenészlány, de abba már kevesen gondolnak bele mennyire veszélyes pózról beszélünk a férfiakra nézve. A hímvessző törések – mert igen van ilyen – fele tehenészlány pozícióban történik. Mivel ebben a pózban nem a nő irányít, ha nincs meg az összhang, a férfi nemiszerve könnyen megrepedhet, vagyis bekövetkezhet a fájdalmas törés . Ilyenkor sürgősen orvoshoz kell fordulni, hogy megelőzzük a maradandó károsodást.
Az együttlét során kipróbált pózok közül a másik népszerű a kutyapóz, ami a nőkre veszélyesebb, könnyen előfordulhat hüvelyszakadás, ha a párod túl vad és te még nem izgultál fel eléggé. Ezen kívül a férfi térdére is komoly súly nehezedik, bár az átmeneti élvezet elnyomhatja a fájdalmat, orgazmus után érezni fogja, hogy megterhelődött.
A szürke ötven árnyalata óta az emberek jelentős része BDSM lázban ég, ki akarja próbálni, mert olyan jól nézett ki a képernyőn. “A BDSM nem csak mentálisan egészséges, hanem népszerű is” - írja tanulmányában Michael Castleman, San Franciscoi újságíró. Ha kísérletezünk, egy dolgot biztosan tisztázzunk a párunkkal, hogy mi lesz a “biztonsági szó” amikor azonnal leállunk azzal, amit csinálunk, mert a másiknak fájdalmat okozunk, testileg vagy mentálisan.
2019-ben a bíróság 18 hónap felfüggesztettre börtönbüntetésre ítélt egy férfit, aki párjával esküvőjük után nászút helyett inkább „együttlét maratont+ tervezett, ám közben a férj véletlenül megölte a feleségét. A nő bele kilyukadhatott, mikor a férfi egy 20 centiméter hosszú görgős, tüskés szerkezetet – melyet, mint vágyfokozó segédeszköz használtak – húzott ki újdonsült feleségéből. A nő 4 nap múlva belehalt sérüléseibe.
A felfüggesztett, enyhének számító büntetést a bíróságon úgy indokolták, hogy a “... segédeszközök használata mindkét fél közös beleegyezésével történt, a halált nem szándékosság okozta, valamint, hogy nem valószínűsíthető az, hogy a német férfi ezt újra megteszi mással is”. Szóval csak óvatosan, olvasd el mi mire való! Ha valami nem stimmel fordulj orvoshoz, ciki, nem ciki, bele is halhatsz.
Segédeszközöknek hívjuk, de komoly fertőzéseket kaphatunk el és sérüléseket is okozhatnak ezek az eszközök. Az erre specializálódott üzletek azért vannak, hogy tesztelt, minőségi játékokat vehess, amivel feldobhatod az estéteket a partnereddel, tehát ne aluljárókban, ismeretlen helyről származó, ócskaságokkal spórolj, mégis csak intim helyre fognak kerülni ezek a készülékek. Fertőtlenítés is alap, ha nem akarsz orvoshoz járkálni valami nyavalyával.
A párkapcsolat szempontjából az intim együttlét kiemelten fontos, ha nincs meg a kellő összhang, ha a párok nagyon eltérő igényekkel rendelkeznek, azt nehezen éli túl egy kapcsolat bármilyen erős is. Amellett, hogy figyelembe vesszük egymás igényeit, a biztonságra is próbáljunk meg ügyelni együttlét közben, mert bár az örömszerzés és nyújtás nagyon jó tud lenni, kellemetlen, fájdalmas, és ahogy olvashattad, halálos kimenetelű is lehet.
Ha feldobnád valami kellemesebb dologgal a házaséleted, nézd meg az alábbi videót:
