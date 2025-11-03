Feldobnád a házaséleted? Ha nem vigyázol, ezekbe a játékos segédeszközökbe akár bele is halhatsz

Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
párkapcsolat
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 03. 20:45
együttlétszeretszerető együttlétházasélet
Néha szeretünk vadulni, megőrülni, őrült dolgokat kipróbálni, főleg, amikor elragad a hév. Vannak azonban olyan játékos segédeszközök, amiket jobb, ha meghagysz a felnőttfilmeseknek, mert ha nem megfelelő módon használjátok, akár komoly bajotok is lehet belőle a pároddal.
Bakk Lucia
A szerző cikkei

A házaséleted mellett az egészséged is veszélybe kerülhet, ha nem jól használod a leggyakoribb segédeszközöket. Semmi sem tiltott, de érdemes tisztában lenni a különböző pózok és játékos segédeszközök veszélyeivel, kockázataival, így nem csak saját magunkat, de a párunkat is megóvhatjuk komolyabb sérülésektől, ami bizony elvehet az élményből.

Fiatal pár épp feldobja a házaséletet
Feldobnád az ellaposodott házaséleted? Csak vigyázz, nehogy az egészséged lássa kárát!
Fotó: 4 PM production /  Shutterstock 

Megfűszereznéd a házaséleted? Ezek a segédeszközök a legveszélyesebbek

  • Tehenészlány

Férfiaknál és nőknél is egyaránt élvezeti szempontból a top 5-ben biztosan benne van a tehenészlány, de abba már kevesen gondolnak bele mennyire veszélyes pózról beszélünk a férfiakra nézve. A hímvessző törések – mert igen van ilyen – fele tehenészlány pozícióban történik. Mivel ebben a pózban nem a nő irányít, ha nincs meg az összhang, a férfi nemiszerve könnyen megrepedhet, vagyis bekövetkezhet a fájdalmas törés . Ilyenkor sürgősen orvoshoz kell fordulni, hogy megelőzzük a maradandó károsodást.

  • Kutyapóz

Az együttlét során kipróbált pózok közül a másik népszerű a kutyapóz, ami a nőkre veszélyesebb, könnyen előfordulhat hüvelyszakadás, ha a párod túl vad és te még nem izgultál fel eléggé. Ezen kívül a férfi térdére is komoly súly nehezedik, bár az átmeneti élvezet elnyomhatja a fájdalmat, orgazmus után érezni fogja, hogy megterhelődött.

  • A kötözős módszer

A szürke ötven árnyalata óta az emberek jelentős része BDSM lázban ég, ki akarja próbálni, mert olyan jól nézett ki a képernyőn. “A BDSM nem csak mentálisan egészséges, hanem népszerű is” - írja tanulmányában Michael Castleman, San Franciscoi újságíró. Ha kísérletezünk, egy dolgot biztosan tisztázzunk a párunkkal, hogy mi lesz a “biztonsági szó” amikor azonnal leállunk azzal, amit csinálunk, mert a másiknak fájdalmat okozunk, testileg vagy mentálisan.

  • Amikor rosszul használod az eszközt

2019-ben a bíróság 18 hónap felfüggesztettre börtönbüntetésre ítélt egy férfit, aki párjával esküvőjük után nászút helyett inkább „együttlét maratont+ tervezett, ám közben a férj véletlenül megölte a feleségét. A nő bele kilyukadhatott, mikor a férfi egy 20 centiméter hosszú görgős, tüskés szerkezetet – melyet, mint vágyfokozó segédeszköz használtak – húzott ki újdonsült feleségéből. A nő 4 nap múlva belehalt sérüléseibe.

A felfüggesztett, enyhének számító büntetést a bíróságon úgy indokolták, hogy a “... segédeszközök használata mindkét fél közös beleegyezésével történt, a halált nem szándékosság okozta, valamint, hogy nem valószínűsíthető az, hogy a német férfi ezt újra megteszi mással is”. Szóval csak óvatosan, olvasd el mi mire való! Ha valami nem stimmel fordulj orvoshoz, ciki, nem ciki, bele is halhatsz.

  • Játékos segédeszközök

Segédeszközöknek hívjuk, de komoly fertőzéseket kaphatunk el és sérüléseket is okozhatnak ezek az eszközök. Az erre specializálódott üzletek azért vannak, hogy tesztelt, minőségi játékokat vehess, amivel feldobhatod az estéteket a partnereddel, tehát ne aluljárókban, ismeretlen helyről származó, ócskaságokkal spórolj, mégis csak intim helyre fognak kerülni ezek a készülékek. Fertőtlenítés is alap, ha nem akarsz orvoshoz járkálni valami nyavalyával.

A párkapcsolat szempontjából az intim együttlét kiemelten fontos, ha nincs meg a kellő összhang, ha a párok nagyon eltérő igényekkel rendelkeznek, azt nehezen éli túl egy kapcsolat bármilyen erős is. Amellett, hogy figyelembe vesszük egymás igényeit, a biztonságra is próbáljunk meg ügyelni együttlét közben, mert bár az örömszerzés és nyújtás nagyon jó tud lenni, kellemetlen, fájdalmas, és ahogy olvashattad, halálos kimenetelű is lehet.

Ha feldobnád valami kellemesebb dologgal a házaséleted, nézd meg az alábbi videót:

