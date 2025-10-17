Így vedd rá önző partnered, hogy adakozóbb legyen az ágyban

Már túl vagytok számos randin, amelyeken a pasi bebizonyította neked, hogy ő bizony a legédesebb férfi a világon, de amint az együttlétre kerül a sor, teljesen elmegy tőle a kedved? Netán már évek óta együtt vagy a partnereddel, azonban a hálószobában már csak a minimumra törekszik? Amennyiben a pasinak kizárólag az a fontos, hogy ő eljusson a csúcsra, a te igényeidet pedig figyelembe sem veszi, akkor itt az ideje, hogy a sarkadra állj!

Ideje, hogy ne csak partnered, hanem te is élvezd az együttlétet!

Fotó: Martinns / GettyImages

Ezeket vesd be, ha önző a partnered

Semmi esetre se hagyd szó nélkül, ha nem kapod meg azt a figyelmet, amire vágysz! Te is megérdemled, hogy kellemes együttlétben legyen részed és ne az aktus végét várd a legjobban. Ezért annak érdekében, hogy partnered önzetlenebb legyen, vesd be a következő stratégiákat, hogy mindketten jól érezhessétek magatokat!

Beszélj róla!

Ha megpróbálod mélyen eltemetni magadban a problémát, az semmi jóra nem vezet, mivel előbb vagy utóbb a benned felgyülemlett frusztráció felszínre fog törni. Sokkal jobban jársz, ha higgadtan megbeszéled vele a problémát és nyíltan megosztod vele az ezzel kapcsolatos érzéseidet. Ugyanis, amennyiben fontos vagy számára és esze ágában sincs elveszíteni téged, akkor meg fog hallgatni és változtatni fog a hozzáállásán. Emellett köztudott, hogy a férfiak gyűlölik visszahallani, hogy rosszul teljesítettek az ágyban. Ennek fényében szinte biztos lehetsz benne, hogy stratégiát fog váltani.

Vedd elő a játékokat!

Amennyiben nehezedre esik beszélni az érzéseidről, dönthetsz a kissé passzív, agresszív megoldás mellett is, ami annyit jelent, hogy játékszereket viszel az ágyba. Ezzel ugyanis azt érezteted vele, hogy a teljesítménye kevés ahhoz, hogy kielégítsen téged. Persze közel sem biztos, hogy érteni fogja a célzást, és azt gondolja majd, hogy csak fel akartad dobni az együttlétet. Mindenesetre egy próbát megér.

Több módon is jelezheted a partnerednek, hogy nem kapod meg azt, amire vágysz

Fotó: zoranm / GettyImages

Felejtsd el a színlelést!

Egy önző partner esetében az egyik legrosszabb, amit tehetsz, hogy színlelsz. Sose játszd el, hogy jól esik valami! Ne tápláld az egóját, miközben silány teljesítményt nyújt. Ugyanis sajnos sok nő számtalanszor megcsillogtatja az ágyban színészi tehetségét csak azért, hogy a pasi ne érezze magát kellemetlenül. A kamu gyönyör viszont sehová sem vezet, főleg ahhoz, hogy végre adjon is.

Ne adj többet, mint amennyit kapsz!

Tudod, ez az, amikor a fagyi visszanyal. Ha önzőségének semmi sem szab határt, akkor vedd át a “stílusát”. Egy fikarcnyival se adj többet, mint amennyit kapsz! De azt is megteheted, hogy miután eljutottál a csúcsra, egyszerűen közlöd vele, hogy fáradt vagy és lepihennél. Bár ez valószínűleg veszekedést fog generálni köztetek, viszont végre átélheted a gyönyört, ő pedig azt, hogy milyen mellőzve lenni.